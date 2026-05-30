Υπό διάλυση βρίσκεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα της «Νέας Αριστεράς». Όπως όλα δείχνουν πολλά πρόσωπα αναμένεται να αποχωρήσουν μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές πρόκειται να γίνουν ανεξάρτητοι. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η απόφαση για ανεξαρτητοποίηση διαμορφώθηκε μετά από τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ των μελών του κόμματος.

Αυτοί που εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Παράλληλα, ασαφές παραμένει μέχρι στιγμής ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου και η Μερόπη Τζούφη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την στιγμή που θα αποχωρήσουν τα παραπάνω μέλη από τη «Νέα Αριστερά», το κόμμα δεν θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να διατηρηθεί, κάτι που σημαίνει ότι τυπικά διαλύεται.

Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι οι βουλευτές που θα γίνουν ανεξάρτητοι, δεν αποκαλύπτουν τα μελλοντικά τους πολιτικά βήματα.