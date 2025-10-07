Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δρ. Αντώνιος Αυγερινός.

Στην τελετή υπογραφής, στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, παρευρέθησαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Θανάσης Δαβάκης και ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο παλαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός της χώρας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1877 και από τότε υπηρετεί σταθερά την ελληνική κοινωνία και την ιδέα του ανθρώπου. Νομίζω με ένα έργο που είναι αναγνωρισμένο και εντός και εκτός Ελλάδος. Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντα δίπλα στην ελληνική κοινωνία τη στιγμή της ανάγκης της», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πλέον δεν περιορίζονται στον σκληρό πυρήνα του ρόλου τους, δηλαδή στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της πατρίδας μας. Στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας ευρύτερα, υπηρετούν τη συλλογική ασφάλεια, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και της αξιοπρέπειας, το αγαθό της περιουσίας, της αξιοπρέπειας, της ζωής των Ελλήνων πολιτών», υπογράμμισε.

«Η ΔΙΚΑΦΚΑ έχει αποδείξει νομίζω πια την αξία της. Το μνημόνιο δίνει σάρκα και οστά σε αυτή τη συνεργασία με συγκεκριμένες και με σαφώς μετρήσιμες δράσεις. Δεν είναι ένα γενικόλογο μνημόνιο», ξεκαθάρισε ο Υπουργός.

«Αφορά παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης διασώστη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να αναπτύσσουν δεξιότητες πρώτης ανταπόκρισης σε καταστροφές, όταν χρειαστεί. Πιστοποιούν το προσωπικό των Ειδικών Τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση καταστροφών, ώστε να επιχειρούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, και σε συνεργασία επί του πεδίου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Είναι μια συμφωνία πενταετούς διάρκειας. Αυτή είναι η 3η ανανέωσή της, πρέπει να πω, και αναδεικνύει τη διαρκή προσήλωση και των δύο πλευρών στο αντικείμενο το οποίο υπηρετούν», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Η διαφορά, από την πλευρά των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ο διαρκώς διευρυνόμενος ρόλος τους στην προστασία της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων την ώρα της ανάγκης», πρόσθεσε.

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κ. Αυγερινό, «για την προσήλωσή του στη συνεργασία» αλλά και τις εθελόντριες και τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως είπε, για δύο λόγους: «Για την αδιάλειπτη προσφορά τους, αλλά και για το παράδειγμα το οποίο δίνουν σε όλους εμάς. Το παράδειγμα της προσφοράς στην κοινωνία».

Διαβεβαίωσε, δε, ότι «στο ίδιο πνεύμα οι Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο σήμερα, θα βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας».

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγερινός δήλωσε ότι η υπογραφή του μνημονίου «είναι επιβράβευση μιας συνεχούς συμπόρευσης και συνοδοιπορίας που έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Είναι», συνέχισε, «αποτέλεσμα κοινών αρχών, αντιλήψεων και θέσεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς, αλλά και συνάμα δυνατότητας έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, θεμάτων φυσικών καταστροφών και μολυσματικών ασθενειών, οποτεδήποτε και οπουδήποτε και εάν προκύψουν».

Τόνισε, ακόμη, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, «από το 1877, έχει μια συνεπή και συνεχή πορεία 148 ετών και θα συνεχίσει να παραμένει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο ακαταγώνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, ανταποκρινόμενος όμως πάντα άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ανάγκη και αν προκύψει».

«Έχουμε», συμπλήρωσε, «ένα κρυφό οπλοστάσιο. Είναι οι εθελοντές μας οι οποίοι πραγματικά είναι διακριτοί, έχουν μια μοναδική εκπαίδευση, μια τεχνογνωσία και έναν εξοπλισμό που τους καθιστά να είναι διακριτοί και ικανοί όποτε και όταν κληθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να προσφέρουν αυτό το ανθρωπιστικό έργο, για το οποίο έχουν έρθει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό».

«Η μαχητικότητά μας διαθλάται και έχει οικουμενική διάσταση εκτός Ελλάδας, διότι η συμμετοχή μας, η προσφορά μας σε ανάγκες που προκύπτουν σε διάφορες χώρες αποδεικνύει αυτή τη μοναδική επιχειρησιακή μας πληρότητα και ετοιμότητα», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε: «Εννέα φορές στην Ουκρανία, μία φορά μέσα στην Οδησσό, ιδιαίτερα συμβολική πόλη για τον Ελληνισμό, όπου παραδώσαμε παρουσία του γενικού Έλληνα προξένου 40 τόνους βοήθεια. Τρεις φορές στην Τουρκία μετά τους σεισμούς, δυο φορές στη Συρία ακτοπλοϊκώς μέσω Λαττάκειας. Παραδώσαμε επίσης σε Παλαιστίνη, Γάζα και Βηρυτό […] και πρόσφατα, προ τριών μηνών, άλλο ένα κοντέινερ, 30 τόνους, στο Σουδάν όπου μαίνεται τεράστιος εμφύλιος πόλεμος».

«Θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση και αγωνιστικότητα, αυτό το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει, ως αρωγοί στη μονάδα των κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με τους δικούς μας εθελοντές που έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, ικανότητα, εξοπλισμό, ώστε να προσφέρουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως πάντα, αυτό το οποίο οφείλουμε, αυτό το οποίο πιστεύουμε», κατέληξε.