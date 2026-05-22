Καταψηφίστηκε την Παρασκευή (22/5) στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές, καθώς αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν 6 βουλευτές, ενώ κατά 155.

Από την ψηφοφορία απείχε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, ενώ «ναι» στην πρόταση ψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος.

Η συζήτηση στη Βουλή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στις πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, αλλά και στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας.

Η ειδική συνεδρίαση ξεκίνησε με τις θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μετά το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανάγεται σε θέματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας, των 120 θετικών ψήφων.

Η άνοδος του πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 βουλευτές, προκάλεσε τις οξύτατες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κατήγγειλε την ΝΔ για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», αποχωρώντας από την συνεδρίαση προκειμένου να μην παράσχει νομιμοποίηση στη διαδικασία.

Ένταση στη Βουλή

Νωρίτερα, σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής, στη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση, την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση, ήρθε στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο. Η ένταση προκλήθηκε μετά το «παρεμπίπτον» ζήτημα, που έθεσε η ΝΔ και ζήτησε πλειοψηφία 151 βουλευτών για να εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής, κίνηση που εξόργισε την αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά να αποχωρήσουν.

Ζήτημα εθνικής ασφάλειας από την ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία έθεσε από την αρχή της συνεδρίασης, ζήτημα εθνικής ασφάλειας δια στόματος Μάκη Βορίδη. Ακολούθησε ψηφοφορία διά εγέρσεως και έτσι, η κυβέρνηση απέφυγε -πρακτικά- την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφού χρειάζονται οι ψήφοι 151 βουλευτών αντί των 120 που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ για την τελική απόφαση.

«Κύριε Μητσοτάκη, είστε ο Νίξον της Ελλάδας»