Καταψηφίστηκε την Παρασκευή (22/5) στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές.
Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές, καθώς αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας.
Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν 6 βουλευτές, ενώ κατά 155.
Από την ψηφοφορία απείχε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, ενώ «ναι» στην πρόταση ψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος.
Η συζήτηση στη Βουλή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στις πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, αλλά και στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας.
Η ειδική συνεδρίαση ξεκίνησε με τις θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μετά το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανάγεται σε θέματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας, των 120 θετικών ψήφων.
Η άνοδος του πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 βουλευτές, προκάλεσε τις οξύτατες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κατήγγειλε την ΝΔ για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», αποχωρώντας από την συνεδρίαση προκειμένου να μην παράσχει νομιμοποίηση στη διαδικασία.
Ένταση στη Βουλή
Νωρίτερα, σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής, στη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση, την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση, ήρθε στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο. Η ένταση προκλήθηκε μετά το «παρεμπίπτον» ζήτημα, που έθεσε η ΝΔ και ζήτησε πλειοψηφία 151 βουλευτών για να εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής, κίνηση που εξόργισε την αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά να αποχωρήσουν.
Ζήτημα εθνικής ασφάλειας από την ΝΔ
Η Νέα Δημοκρατία έθεσε από την αρχή της συνεδρίασης, ζήτημα εθνικής ασφάλειας δια στόματος Μάκη Βορίδη. Ακολούθησε ψηφοφορία διά εγέρσεως και έτσι, η κυβέρνηση απέφυγε -πρακτικά- την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφού χρειάζονται οι ψήφοι 151 βουλευτών αντί των 120 που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ για την τελική απόφαση.
«Κύριε Μητσοτάκη, είστε ο Νίξον της Ελλάδας»
Οξεία κριτική κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη «Νίξον της Ελλάδας», ενώ στο τέλος της ομιλίας του ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ αποχωρεί από τη συζήτηση.
«Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται. Την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση θα ερευνηθεί σε βάθος θα αποτελέσει παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Δεν έχει δικαίωμα -είπε- να μιλάει ο πρωθυπουργός για θέματα εθνικής ασφάλειας. Περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μην λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψα εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κ. Δεμίρη σε εμένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο (γιατί ήταν στόχος των υποκλοπών); Τον ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο. Και είπε ‘δεν ξέρω’. Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη», κατέληξε.
Φάμελλος: Γίναμε μάρτυρες κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος
«Γίναμε όλοι μάρτυρες αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι, ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος» είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος
Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη σκανδάλων σας έγινε αγαπημένη συνήθεια
«Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη, καθημερινή σας ενασχόληση κύριοι της κυβέρνησης» είπε ανεβαίνοντας στο βήμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας και συνέχισε: « Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συζητάμε την ανάγκη σύστασης εξεταστικής για αυτήν την πολύκροτη υπόθεση, γινόμαστε μάρτυρες ενός σίριαλ συγκάλυψης», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ.
«Τι προσπαθείτε να μας πείσετε; Ότι η σύσταση εξεταστικής απαιτεί 151, ενώ το 2022 απαιτούσε 120. Αυτό που άλλαξε είναι τα νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και για αυτό δεν θέλετε εξεταστική επιτροπή» δήλωσε. «Το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει την απαράδεκτη διαδικασία. Θα αποχωρήσουμε και από τη συζήτηση και από την ψήφιση», κατέληξε.
Βελόπουλος: Η εταιρεία του Ντίλιαν πήρε κρατική επιχορήγηση
Στο βήμα ακολούθησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που ανέλυσε τους λόγους εθνικής ασφάλειας που ένα κράτος προχωρά σε νόμιμες επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις. Ο κ. Βελόπουλος ανέφερε ότι η εμπλεκόμενη εταιρεία Intellexa του Ταλ Ντίλιαν έλαβε κρατική επιχορήγηση στην Ελλάδα.
«Δεν θα σας αφήσω σε χλωρό κλαδί» είπε κλείνοντας και απευθυνόμενος στην ΝΔ.
Αντώνης Σαμαράς: Πόσο θα ξεφτιλιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη ΝΔ
Στο βήμα ανέβηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που ξεκίνησε αναφερόμενος στην αποθράσυνση της Τουρκίας και τα σχέδια για την «Γαλάζια Πατρίδα». «Επιθυμούν (οι Τούρκοι) να υπάρξει θερμό επεισόδιο για να ακολουθήσει διαιτησία και τα λάθη μας δικαιώνουν την θρασύτητά τους. Η Ελλάδα πρέπει να εξαντλήσει τα μέτρα σε όλα τα διπλωματικά φόρα, πριν νομοθετήσουν οι Τούρκοι» είπε.
Αναφερόμενος στις υποκλοπές είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, ως αλαζόνας, αναρωτήθηκε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο ξημερώματα στο Μαξίμου; Και αναρωτιέμαι χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι παρακολουθούσαν τους μισούς πολιτικούς της Ελλάδας; Υπάρχει κυβέρνηση που στην θέση του δεν θα κινούσε γη και ουρανό για να μάθει τι συμβαίνει; Κι όμως υπάρχει: η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και προσέξτε δεν μιλάμε για επισυνδέσεις της ΕΥΠ αλλά για το παράνομο λογισμικό. Δεν θα πρέπει να ερευνηθεί αυτό από το κράτος; Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό; Κι αν το κράτος δεν το επιθυμεί η βουλή δεν πρέπει να το επιχειρήσει; Σήμερα η κυβέρνηση επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλεις. Σοβαρολογείτε;».
«Εδώ μιλάμε για τη Δημοκρατία και την ποιότητά της. Δεν μπορεί να επικαλείται (η κυβέρνηση) την αναβάθμιση στον γάμο των ομόφυλων αλλά να διαφωνεί στις παράνομες υποκλοπές. Για όνομα του Θεού, πόσο θα ξεφτιλιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη ΝΔ». «Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο στο Μαξίμου αλλά ότι κανείς δεν το σηκώνει» είπε.
«Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, “η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο”. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας. Δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας. Είστε πρωθυπουργός. Κι οφείλετε -έστω και τώρα- να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς κ. Μητσοτάκη».
Πέτη Πέρκα: Ακυρώνετε στην πράξη το πνεύμα του Συντάγματος
Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, τόνισε πως «το δικαίωμα της μειοψηφίας να συνιστά εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους θεσπίστηκε το 2019 ακριβώς για να μπορεί η αντιπολίτευση να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση για τυχόν αυθαιρεσίες της κρατικής εξουσίας.
Εάν αποδεχθούμε πως κάθε υπόθεση που αφορά την ΕΥΠ ή την κρατική ασφάλεια απαιτεί 151 ψήφους, τότε ακυρώνεται στην πράξη το πνεύμα του Συντάγματος, καθώς η πλειοψηφία θα μπορεί να μπλοκάρει κάθε έλεγχο για ευαίσθητα κυβερνητικά ζητήματα, καλή ώρα όπως σήμερα». «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης είναι οι υποκλοπές και εμείς δεν θα το νομιμοποιήσουμε, αποχωρούμε» κατέληξε.
Στο βήμα ακολούθησε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δίνουμε τη μάχη που μας αναλογεί ιστορικά
«Αν η ΝΔ παραδίδει στον τσεκουροφόρο Βορίδη την κυριαρχία της να μας το πει» είπε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που τόνισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την συνεδρίαση τόσο η ίδια όσο και οι βουλευτές της γιατί ο λαός τους όρισε να βρίσκονται εκεί.
«Δίνουμε τη μάχη που μας αναλογεί ιστορικά» είπε «και θα αντιλέξουμε σε ό,τι προκλητικό ακουστεί». Απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ είπε: «Αυτό που ψηφίζετε είναι αν θα προστατεύσετε τελικά ή όχι την πατρίδα απέναντι σε πράξεις που συνιστούν εσχάτη προδοσία;»
Η απάντηση Βορίδη στον Σαμαρά
Σε τοποθέτησή του ο Μάκης Βορίδης εκ μέρους της ΝΔ απάντησε σε όσα είπε νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς λέγοντας: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας προέρχονται από την ενεργή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πράγματι πατριωτικά ελλείμματα γιατι κέρδισε δύο φορές τις εκλογές και εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό».
Και πρόσθεσε: «Για να συνεννοηθούμε: όταν θέλεις να ελέγξεις την ΕΥΠ, και να κάνεις φύλλο και φτερό τα αρχεία τους, αυτό δεν εμπεριέχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας; Και γιατί θα τα κάνουμε όλα αυτά; Γιατί δεν τους άρεσε το πόρισμα της προηγούμενης εξεταστικής. Άρα όταν δεν αποφασίσεις όπως τους αρέσει κάνεις θεσμική εκτροπή».
Η διαδικασία συνεχίστηκε με τοποθετήσεις βουλευτών από όλα τα κόμματα. Στις 14:30 ξεκίνησε η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών.