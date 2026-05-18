Την πόρτα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αναμένεται να περάσουν την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της ΕΥΠ, Θ. Δεμίρης (σε απόρρητη συνεδρίαση στις 9:00 π.μ.) και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλας (σε ανοικτή συνεδρίαση στις 13:00).

Θυμίζουμε ότι ο νυν Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, είχε υπογράψει συνολικά 11 νομότυπες επισυνδέσεις της ΕΥΠ, οι οποίες συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές του παράνομου λογισμικού Predator.

Oι “συμπτώσεις” αυτές καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του περίπου ενός έτους (έως τον Νοέμβριο του 2020) που ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός είχε την εισαγγελική εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Τζαβέλλας, παρά την εμπλοκή του στην υπόθεση το 2020 δεν δήλωσε κώλυμα, και στις 27 Απριλίου 2026 με διάταξή του απέρριψε το ενδεχόμενο ανάσυρσης από το αρχείο και επανεξέτασης της υπόθεσης των υποκλοπών.

Το ζήτημα είχε διαβιβαστεί στον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από σχετική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που ζητούσε την κρίση του για τυχόν περαιτέρω ενέργειες. Ωστόσο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανοίξει ξανά ο φάκελος.

Η διαδικασία για την κλήση των Τζαβέλλα – Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δρομολογήθηκε μετά από κοινό αίτημα των 2/5 των μελών της επιτροπής από την αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ).

«Ο επιμένων και η επιμένουσα νικά και οι επιμένοντες νικούν», δήλωσε για το θέμα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής, τόνισε «είναι σήμερα τρανή απόδειξη πως όταν η αντιπολίτευση δρα συντονισμένα, όταν υπάρχει αποφασιστική ενεργοποίηση και δράση, τότε “μπορούν να κινηθούν βουνά”», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «πρωτοβουλία της Πλεύσης Ελευθερίας».

Η αντιπολίτευση αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις για το παράνομο λογισμικό Predator και την άρνηση του ανώτατου δικαστηρίου να επανελέγξει την υπόθεση. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Βουλής, Ν. Κακλαμάνης, έχει προτείνει την Παρασκευή ως ημέρα συζήτησης για την Εξεταστική Επιτροπή, με το Μαξίμου να εξετάζει αν θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων για την έγκρισή της.