Ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa και δημιουργός του λογισμικού παρακολούθησης Predator, έριξε νέα «βόμβα» στο σκάνδαλο των υποκλοπών, κατηγορώντας ευθέως τις ελληνικές αρχές ότι καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν τις επιχειρήσεις χωρίς τη γνώση της εταιρείας του.

Σε αποκλειστική δήλωσή του στην εκπομπή MEGA STORIES, ο Ντίλιαν υποστηρίζει ότι ο όμιλός του ανέπτυξε το Predator αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς και το παρέχει «νόμιμα και μόνο σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

«Οι εθνικές αρχές καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη δική μας γνώση», τόνισε χαρακτηριστικά, καταρρίπτοντας το αφήγημα ότι το σκάνδαλο αφορά μόνο «ιδιώτες».

Ο Ντίλιαν αναφέρθηκε και στην απόφαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν βρήκε αποδεικτικά στοιχεία εναντίον μελών της κυβέρνησης και της ΕΥΠ, αλλά εντόπισε «ενδείξεις» μόνο εναντίον του και της συζύγου του. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ίδια η απόφαση αναφέρει τη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά πρόσωπα, χωρίς όμως να διερευνηθούν πλήρως αυτές οι κατευθύνσεις.

«Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος», φέρεται να είπε, συγκρίνοντας την υπόθεση με το σκάνδαλο Watergate στις ΗΠΑ. «Ο Ρίτσαρντ Νίξον έχασε την προεδρία του επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποκλοπές», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ντίλιαν έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την καθαρογράφηση της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε ο ίδιος και άλλα τρία πρόσωπα σε πολυετείς ποινές για την υπόθεση του Predator.

Ολόκληρη η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν:

«Το 2022 υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση παρενέβαινε παράνομα στα τηλέφωνα πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον μελών της κυβέρνησης ή/και της ΕΥΠ, αλλά βρήκε «ενδείξεις» [“inferences”] εναντίον εμού και της συζύγου μου, και παρέπεμψε την υπόθεσή μου σε δίκη.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης αντέκρουαν την ανάλυση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η απόφαση δεν παρέθεσε ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει την προσωπική μου εμπλοκή στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι «ενδείξεις» εναντίον μας εξαφανίστηκαν. Η απόφαση δεν προσδιόρισε πότε, πού και πώς υποτίθεται ότι στείλαμε τους συνδέσμους για την πρόκληση των παρεμβάσεων, δεν επικαλέστηκε κανένα τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι εγώ ή κάποιος που ενεργούσε κατ’ εντολή μου πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις. Αντιθέτως, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ.

Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια πλήρους διερεύνησης αυτών των κατευθύνσεων.

Η ομάδα μας ανέπτυξε λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης κυρίαρχων κρατών, όλα στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και των νομικών προτύπων. Δεν λειτουργούμε συστήματα· δεν ασκούμε δραστηριότητες παρακολούθησης.

Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από την υπηρεσία να γνωρίζει τους στόχους και να είναι ενήμερος για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις.

Πιστεύω ότι αποτελεί έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν σε επικοινωνίες. Αλλά είναι ακόμα πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνεται μια συνωμοτική εγκληματική πράξη για να στείλει αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να καλυφθούν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών.

Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ταλ Ντίλιαν»