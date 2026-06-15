Άδειες εξαγωγής αυθημερόν έδινε η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών στις εταιρείες Intellexa και Krikel που εμπορεύονταν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, όπως προκύπτει από Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία είχε διενεργηθεί για την υπόθεση τον Ιανουάριο του 2023 και που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη.

Τα νέα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το επίσημο ελληνικό κράτος γνώριζε την ύπαρξη του λογισμικού, αλλά και τη χρήση του ως «λογισμικό εισβολής» ήδη από το 2021-2022, έτη κατά τα οποία ελάμβαναν χώρα οι εξαγωγές.

Σημειολογικά αναφέρουμε ότι τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ο Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο οποίος ανέλαβε Διοικητής της ΕΥΠ τον Αύγουστο του 2022, όταν παραιτήθηκε από τη θέση ο Παναγιώτης Κοντολέων, μετά τις αποκαλύψεις περί παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο έγγραφο της ΕΔΕ αναφέρεται ότι: «Από την εξέταση των υποθέσεων αδειοδοτήσεων προκύπτει ότι η χορήγηση των αδειών του 2021, υπ’ αριθμ. 63486, 100266 και 105364 λαμβάνουν χώρα αυθημερόν μετά την υποβολή του αιτήματος. Οι αδειοδοτήσεις υπ’ αριθμ. 102940 και 102942 χορηγούνται την επόμενη της υποβολής του αιτήματος. Σε ό,τι αφορά το 2022 παρατηρείται, επίσης, ότι στα αιτήματα υπ’ αριθμ. 6864, 10988, 35421 και 42543 οι άδειες χορηγήθηκαν αυθημερόν».

Να σημειωθεί ότι οι πιο σημαντικές ήταν αυτές που αφορούσαν εξαγωγές στο Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη.

Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος δημοσιοποίησε τα έγγραφα της ΕΔΕ στο λογαριασμό του στο Χ, επισημαίνει ότι η έκδοση όλων των αδειών έγινε με υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Σμυρλή, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας.

Στα έγγραφα της ΕΔΕ αναφέρεται επίσης ότι οι χειρίστριες του ΥΠΕΞ «επικοινωνούσαν απευθείας για τα θέματα έκδοσης αδειών με το γραφείο του κ. Σμυρλή», και ότι είχαν δοθεί προφορικές οδηγίες προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

Η μία από τις δύο χειρίστριες είχε πει κατά την εξέτασή της ότι «η εξαγωγή του λογισμικού εισβολής είναι καθόλα νόμιμη» και ο συντάκτης της έκθεσης επισημαίνει ότι αυτό πιστοποιεί πως οι χειρίστριες δεν είχαν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο να αντιληφθούν τη σημασία του κινδύνου που υποκρύπτει ένα «διττής χρήσης προϊόν».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη ληφθούν υπόψη –όπως ορίζει ο Κανονισμός 2021/821- «ο προβληματισμός για την τελική χρήση του προϊόντος, ο κίνδυνος εκτροπής, η εσωτερική καταστολή και η διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Νέες «προειδοποιήσεις» από Ντίλιαν – Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Χθες, Κυριακή 14/6, το Βήμα της Κυριακής επανήλθε στο θέμα των στοιχείων που διαθέτει ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, και που φέρεται διατεθειμένος να δώσει στη δημοσιότητα. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας έκανε λόγο για την ύπαρξη κρατικών εγγράφων διασφάλισης και επιβεβαίωσης επαρκούς απόδοσης, με απλά λόγια μία «συστατική επιστολή» καλής λειτουργίας του λογισμικού από την ελληνική κυβέρνηση!

Για το θέμα ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απάντησε ότι «όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα» και ότι «δεν έχω καμία πληροφόρηση για κανένα έγγραφο».

Τέλος, επίσης χθες, η εφημερίδα Δημοκρατία ανέφερε σε ρεπορτάζ της ότι η ελληνική Κυβέρνηση επιχειρεί να απεμπλακεί από τις πιέσεις Ντίλιαν και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικής διάταξης που θα δίνει τη δυνατότητα να εξετάζονται στη χώρα τους υπήκοοι ξένου κράτους που συνδέονται με δραστηριότητες κρατικής ασφάλειας.