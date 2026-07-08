Σε κλίμα ακραίας πόλωσης εξελίχθηκε στη Βουλή η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, με αντικείμενο το πολύκροτο ζήτημα για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στη σκιά των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων και των πορισμάτων της Δικαιοσύνης, τα οποία έχουν αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση προσήλθε στη συνεδρίαση με κοινό μέτωπο και επιθετική στρατηγική, καταθέτοντας επίμονα αιτήματα για την κλήση κομβικών προσώπων της υπόθεσης, προκειμένου να καταθέσουν στην Επιτροπή. Ωστόσο, τελικά οι κυβερνητικοί βουλευτές μπλόκαραν το αίτημα, με το σκεπτικό ότι οι μάρτυρες δεν είναι πρόσωπα, που εκτίθενται στη δημόσια σφαίρα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας επικαλέστηκε το άρθρο 43Α του κανονισμού λειτουργίας του κοινοβουλίου που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων που μπορεί να καταθέτουν ενώπιον των μελών της Θεσμών και Διαφάνειας για να υποστηρίξει ότι ο Ταλ Ντίλιαν είναι ιδιώτης και όχι δημόσιο πρόσωπο. Αναφορικά δε, με το αίτημα για κλήση του Γρηγόρη Δημητριάδη είπε: «Ο κ. Δημητριάδης έχει κληθεί και έχει απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων μετά την απώλεια της θέσης που κατείχε. Έκτοτε δεν έχει αναλάβει καμμία άλλη κρατική θέση. Η κλήση ενός Ισραηλινού πολίτη δεν σχετίζεται με ζητήματα λειτουργίας των Θεσμών. Ο ίδιος άλλωστε είχε κληθεί στο παρελθόν και δεν προσήλθε».

Στο στόχαστρο Δημητριάδης και Ντίλιαν

Νωρίτερα στο επίκεντρο των αιτημάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης βρέθηκαν τόσο ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, όσο και ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της εταιρείας Intellexa που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό Predator.

«Η κοινοβουλευτική έρευνα δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια μπροστά στους πρωταγωνιστές της υπόθεσης», αναφέρουν πηγές της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να καλέσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ισοδυναμεί με επιχείρηση συγκάλυψης.

Εκτός από τους Δημητριάδη και Ντίλιαν, ζητήθηκε επίμονα και η κλήση των εισαγγελικών λειτουργών που χειρίστηκαν την υπόθεση, καθώς και των επικεφαλής των εμπλεκόμενων εταιρειών, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στις διαδρομές των παράνομων λογισμικών και στις πιθανές διασυνδέσεις τους με την ΕΥΠ.

Η γραμμή της πλειοψηφίας και το πολιτικό παρασκήνιο

Από την πλευρά της, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να υποβαθμίσει την ένταση. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα έχει διερευνηθεί εξονυχιστικά από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, τα οποία κατέληξαν στα συμπεράσματά τους, και η Βουλή δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα παράλληλο «λαϊκό δικαστήριο».

Από την πλευρά του ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής αναρωτήθηκε “πώς είναι δυνατόν ένα πρόσωπο να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για μια υπόθεση και εσείς να λέτε ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο;” ενώ δήλωσε ότι το κόμμα του αποχωρεί από την συνεδρίαση καταγγέλλοντας ως παράνομη την διαδικασία. Το ίδιο έπραξαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, που αποχώρησαν από την συνεδρίαση.