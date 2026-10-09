Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 εντάσσεται ο φωτογράφος μόδας, Δημήτρης Σκουλός.

Σύμφωνα με τη σχετική επίσημη ανακοίνωση, έπειτα από απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Σκουλός θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Πειραιώς.

Στο ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την τηλεοπτική του πορεία, αναλαμβάνοντας αρχικά τον ρόλο του κριτή στο ριάλιτι μόδας «GNTM»του Star και μετέπειτα στην εκπομπή «My Style Rocks» του ΣΚΑΪ.

Η επαγγελματική του πορεία και η προσωπική ζωή

Πέρα από την τηλεοπτική του παρουσία, ο Δημήτρης Σκουλός αποτελεί έναν καλλιτέχνη και εικαστικό με τριάντα χρόνια συνεχούς επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αν και η ακαδημαϊκή του αφετηρία ήταν η Διοίκηση και Οικονομία, την οποία σπούδασε στην Πάτρα, ακολούθησε την καλλιτεχνική του κλίση.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας, χτίζοντας μια πορεία με σταθερή παρουσία σε εκδοτικά projects, συνεργασίες με brands και προσωπικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, ενώ το έργο του –εμπορικό και εικαστικό– έχει δημοσιευτεί σε 25 χώρες.

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι παντρεμένος εδώ και είκοσι χρόνια και πατέρας δύο κοριτσιών.