Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

«Υπόθεση που κηλιδώνει την Δημοκρατία» χαρακτήρισε το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Νίκος Ανδρουλάκης, που κατέθεσε σήμερα (22/10), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Η κατάθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, είναι η πρώτη που ανοίγει την αποδεικτική διαδικασία, στην δίκη για τις υποκλοπές, μέσω του κακόβουλου λογισμικού predator.

Στο εδώλιο κάθονται τέσσερις κατηγορούμενοι, εκπρόσωποι εμπλεκομένων εταιρειών. Η κατηγορία εις βάρος των τεσσάρων, δύο Ελλήνων και ενός ζεύγους από χώρα του εξωτερικού, αφορά παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Οι πράξεις, σύμφωνα με την κατηγορία, τελέστηκαν την χρονική περίοδο 2020-2021 ενώ και για τους τέσσερις κατηγορουμένους, εφαρμόζεται ο νόμος του 2019 που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών, από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε τρεις προσπάθειες να παραβιαστεί το κινητό του από το κακόβουλο λογισμικό, ενέργεια που συνέδεσε με τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ.

Είπε επίσης, ότι όταν απέτυχε η επίμαχη εγκατάσταση του Predator, «ενεργοποιήθηκε η ΕΥΠ».

Αναφέρθηκε ακόμη σε τετράμηνη παρακολούθησή του, μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ήταν υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος του ΠΑΣΟΚ.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας:

«Μέχρι την παραίτηση Δημητριάδη, δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται. Τις πρώτες μέρες δεν είχα εικόνα. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποδεικνύει ότι η παρακολούθησή μου, σχετιζόταν με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Έγιναν τρεις απόπειρες με το predator. Όταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θύμα δεν «τσιμπάει», ενεργοποιείται η ΕΥΠ».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε πως η υπόθεση αφορά «ένα παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα» το οποίο κατέθεσε πως ήταν «καλά οργανωμένο με ελληνικές πλάτες».

«Έχουμε φτάσει να αποφασίζει η ελληνική Δικαιοσύνη και να μην τα εφαρμόζει η κυβέρνηση» τόνισε σχετικά με απόφαση του ΣτΕ για ενημέρωση του από την ΕΥΠ, που δεν εφαρμόστηκε, όπως επεσήμανε.

Στρεφόμενος κατά του πρωθυπουργού, ο μάρτυρας σημείωσε:

«Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μάθαινα ότι άκουγαν τους αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων, δεν θα είχα αγωνία ποιος το έκανε; Δεν θα προσπαθούσα να μάθω; Όταν πήγα στη δικαιοσύνη ξεκίνησαν αθλιότητες από όλους τους κύριους της Νέας Δημοκρατίας! Με ψέματα, με υπονοούμενα περί εκβιασμών. Αλλά εμείς είμαστε εδώ! Δεν κρυβόμαστε!».

Είπε επίσης ότι του προκαλεί «αλγεινή εντύπωση» η απουσία από την υποστήριξη της κατηγορίας προσώπων από τις ένοπλες Δυνάμεις και από την πολιτική, τα οποία έπεσαν θύματα του λογισμικού και «δεν είναι εδώ σήμερα στο δικαστήριο».