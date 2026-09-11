Την έντονη και απερίφραστη καταδίκη τoυ για τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αθήνα τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, τονίζοντας ότι τέτοιου είδος επιθετικές ενέργειες κλιμακώνουν την ένταση και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των αμάχων πληθυσμών.

Πιο συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική αντίθεση της Αθήνας σε επιθέσεις που στρέφονται εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια είναι απαράδεκτη και πρέπει να τερματιστεί άμεσα, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη προστασίας της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Όπως τονίζεται, αυτές πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS).

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει, τέλος, ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια, υπενθυμίζοντας τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας EUNAVFOR ASPIDES.