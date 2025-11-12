Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανοίγει τον δρόμο για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας.

Προχώρησε στην προκήρυξη έργων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης στο βασικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του υπουργείου: «Με υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκαν οι προσκλήσεις με τίτλο “Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης στο κεντρικό σιδηροδρομικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)” για την υποβολή προτάσεων νέων και τμηματοποιημένων έργων στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών “Μεταφορές” 2021-2027, με δικαιούχο τους ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. και συνολικό διατιθέμενο προϋπολογισμό 89,95 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής».

«Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης με κύρια στόχευση την περαιτέρω ενίσχυση ενός σύγχρονου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π)».

Τέλος, αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης προβλέπονται ενδεικτικά: