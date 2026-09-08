Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε σχετικά με τα νέα σχολικά βιβλία της Β’ και ΣΤ’ Δημοτικού και την απεικόνιση οικογενειών με ομόφυλους γονείς, ξεκαθαρίζοντας πως ο ρόλος του Υπουργείου δεν είναι να αποφασίζει το περιεχόμενο ή να ασκεί λογοκρισία.

Όπως εξήγησε, η υπουργική απόφαση για την πρόσκληση των συγγραφέων δημοσιεύτηκε το 2023, ενώ από το σύνολο των 700 βιβλίων, τα 440 εγκρίθηκαν το φετινό καλοκαίρι κατόπιν αξιολόγησης από 900 εγκεκριμένα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εντελώς ανεξάρτητη διαδικασία, τονίζοντας πως τα σχολικά εγχειρίδια δεν πρέπει να συγγράφονται στο γραφείο ενός υπουργού. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα εντοπίσουν τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αβλεψίες, ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Ετοιμότητα για τη νέα σχολική χρονιά, διορισμοί και οι προκλήσεις του δημογραφικού

Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους για τα περίπου 14.000 σχολεία της χώρας, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι ο μηχανισμός ξεκινά καλύτερα προετοιμασμένος σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών ξεκίνησαν νωρίτερα, με τις πρώτες 30.000 να ολοκληρώνονται άμεσα και τον συνολικό τους αριθμό να αναμένεται να φτάσει τις 45.000 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σήμερα ως μόνιμοι στο Δημόσιο έχει διοριστεί από το 2019 έως σήμερα.

Παράλληλα, η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στη μείωση κατά 30.000 των εγγραφών στην Πρώτη Δημοτικού κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενδεκαετίας. Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή καθιστά ορισμένες φορές αναπόφευκτες τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, διευκρινίζοντας ότι η συγχώνευση αποτελεί την έσχατη λύση, η οποία εφαρμόζεται μόνο όταν διαπιστωθεί παντελής έλλειψη εγγραφών για μια συνεχή περίοδο 10 έως 15 ετών.

Διπλή επιστροφή ενοικίου και στεγαστική μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς

Σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται εκτός Αττικής —με αφορμή και το περιστατικό μόνιμης εκπαιδευτικού στην Κρήτη που διέμενε σε σκηνή με το παιδί της— η υπουργός παρουσίασε τα μέτρα οικονομικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς η διπλή επιστροφή ενοικίου για το έτος 2024, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η αντίστοιχη καταβολή για το 2025.

Επιπλέον, για τη συνολική αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε περισσότερους από 12 δήμους της χώρας, ενώ, παράλληλα, διαμερίσματα για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών θα διαθέσει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι επιδόσεις στην έρευνα PISA και η ανάγκη αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας PISA, η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε «κακές» τις επιδόσεις του συνόλου των κρατών που συμμετείχαν, σημειώνοντας ότι καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση ακόμα και σε χώρες με παραδοσιακά υψηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ανέφερε ότι για πρώτη φορά οι μαθητές σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη σύγκλιση με τους διεθνείς μέσους όρους, ενώ η πτώση στην κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες ήταν μικρότερη συγκριτικά με άλλες χώρες.

Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στα προγράμματα σπουδών, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, με στόχο την εμπέδωση του μαθησιακού αποτελέσματος και την οριστική απομάκρυνση από το μοντέλο της αποστήθισης.

Αυστηρή εφαρμογή του νόμου για τους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια

Τέλος, η υπουργός Παιδείας τοποθετήθηκε για τα περιστατικά βανδαλισμών στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διευκρινίζοντας πως το νομικό πλαίσιο για τους υπαιτίους είναι απόλυτα ξεκάθαρο.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα παρεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών, λέγοντας πως αν οι δράστες είναι φοιτητές, προβλέπεται η άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι είναι εξωπανεπιστημιακά άτομα, την υπόθεση αναλαμβάνει αμέσως η Δικαιοσύνη.

Όπως κατέληξε, τόσο η ίδια, όσο και οι προκάτοχοί της στο Υπουργείο Παιδείας, δεν πρόκειται να κάνουν καμία υποχώρηση σε θέματα παραβατικότητας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.