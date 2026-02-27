Δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησης των Πανελλαδικών εξετάσεων και το ισχύον σύστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά τα επόμενα χρόνια, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε τηλεοπτική συνέντευξη. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο θα διαρκέσει εννέα μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί με πόρισμα στα τέλη Νοεμβρίου.

Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η Υπουργός, επανέλαβε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται και ότι το ισχύον σύστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά τα επόμενα χρόνια. Όπως τόνισε, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην ΕΡΤ, οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αφορά στους μαθητές που ήδη φοιτούν στο Λύκειο ούτε τους σημερινούς μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η εκπαιδευτική ηρεμία.

Ουσιαστικός διάλογος για ένα ισχυρό και αξιόπιστο Εθνικού Απολυτήριο

«Έχει ήδη ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και όχι προσχηματικός διάλογος, με ορίζοντα εννέα μηνών, για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αξιόπιστου Εθνικού Απολυτηρίου», υπογράμμισε η κυρία Ζαχαράκη.

Όπως υπογράμμισε στόχος του διαλόγου είναι:

• η επαναφορά ουσιαστικού ρόλου στο Λύκειο,

• η ενίσχυση της αξιοπιστίας της απολυτήριας διαδικασίας,

• η δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων (όπως όρια απόκλισης προφορικών και γραπτών βαθμών),

• η ενδεχόμενη σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων

• η σύσταση Εθνικού Σώματος Βαθμολογητών και

• η περαιτέρω αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων.

Το πόρισμα της Επιτροπής αναμένεται έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Αναφερόμενη στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε ότι η διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει ουσιαστικά, με παρουσία συμβούλων στην τάξη και παροχή ανατροφοδότησης και τόνισε ότι απαιτούνται βελτιώσεις, κυρίως ως προς τη μείωση της γραφειοκρατίας. Όμως, όπως υπογράμμισε, η αξιολόγηση έχει πλέον σταθεροποιηθεί ως θεσμός με καθαρά επιμορφωτικό προσανατολισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, όπου καταγράφεται αύξηση 30% στη συμμετοχή μαθητών της Γ’ Λυκείου, ενώ προγραμματίζεται η επέκτασή του και στις Α’ και Β’ Λυκείου από το 2026.

Η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στη λειτουργία των 4 μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν από τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2025, καθώς και στο αυξημένο ενδιαφέρον νέων ιδρυμάτων από το εξωτερικό για ακαδημαϊκή δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. Ήδη μέχρι σήμερα (η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των νέων αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου), έχουν κατατεθεί 5 αιτήσεις από τα πανεπιστήμια που απορρίφθηκαν πέρυσι, τρεις αιτήσεις νέων πανεπιστημίων προκειμένου να λειτουργήσουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο και ακόμα μια αίτηση για το 2027.

Όπως τόνισε, χαρακτηριστικά, αναμένεται να κατατεθεί και μια αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον και την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Υπουργός αναφερόμενη στις διαχρονικές ελλείψεις στις φοιτητικές εστίες, επεσήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις.

Ειδικότερα,

• Νέα φοιτητική εστία για το Πάντειο Πανεπιστήμιο αναμένεται το 2027.

• Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ήδη ανάδοχο και προχωρούν οι διαγωνισμοί για Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

• Στόχος είναι η δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη 5ετία μέσω ΣΔΙΤ.

• Μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου θα διατεθούν άνω των 220 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εστιών.

• Το ΥΠΑΙΘΑ θα χρηματοδοτήσει, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με έκτακτες επιχορηγήσεις, ανακαινίσεις εστιών και εστιατορίων στα πανεπιστήμια, όπως χαρακτηριστικά, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο αλλά και στο Δημοκρίτειο.

Η Υπουργός, αναφέρθηκε στη μεγάλη χρηματοδότηση που αφορά στην Φοιτητική Εστία της Πατησίων για την οποία έχει ήδη προχωρήσει ο διαγωνισμός και έχει επιλεγεί ο ανάδοχος.

Στο πεδίο των σχολικών υποδομών, η Υπουργός ανέφερε ότι:

• Παραδόθηκαν 431 ανακαινισμένα σχολεία τον Σεπτέμβριο.

• Προβλέπεται η ανακαίνιση τουλάχιστον 240 επιπλέον σχολικών μονάδων εντός των καλοκαιρινών μηνών του 2026.

• Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων την επόμενη τετραετία θα φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ.

• Προχωρά η ανέγερση 17 σχολείων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία, ορισμένα από τα οποία θα παραδοθούν για χρήση από το νέο σχολικό έτος.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και των εγγραφών στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, η Υπουργός, επανέλαβε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

Οι εγγραφές για Νηπιαγωγείο και Α’ Δημοτικού αρχίζουν στις 2 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr και διαρκούν 20 ημέρες.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, η Υπουργός επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η σταθερότητα, η αξιοπιστία και η ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, με γνώμονα την ισότητα ευκαιριών και τη στήριξη κάθε μαθητή και φοιτητή.

