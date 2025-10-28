Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στις αναγκαίες παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στα επόμενα βήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναφέρθηκε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρόκειται να καταργηθούν άμεσα, τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει αλλαγή εν κινήσει». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως τις 3 Νοεμβρίου, θα ολοκληρωθεί η τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Όπως επεσήμανε αυτή τη στιγμή οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών, ανέρχονται περίπου στις 3.500, ενώ υπηρετούν συνολικά 36.000 αναπληρωτές. «Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς έχει διοριστεί μετά το 2020», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Ζαχαράκη επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση της παράλληλης στήριξης, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση του Υπουργείου να εγκρίνει όλα τα ολιγομελή τμήματα στη χώρα, ώστε να μην στερούνται οι μαθητές μαθημάτων ειδικοτήτων, ακόμη και σε μικρά νησιά ή δυσπρόσιτες περιοχές. Όπως τόνισε, απαιτείται πλέον προγραμματισμός σε βάθος πενταετίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές μεταβολές και τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στέγαση, αξιολόγηση και εξετάσεις

Αναφερόμενη στο στεγαστικό ζήτημα των εκπαιδευτικών που διορίζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, η υπουργός επισήμανε ότι υπάρχει συνεργασία με τους δήμους και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δημιουργία δωματίων στέγασης, ενώ σε ορισμένες περιοχές δίνονται και σχετικά επιδόματα.

Σε ό,τι αφορά τις Πανελλαδικές, υπογράμμισε ότι θα συνεχιστούν κανονικά, με τη δημιουργία ενός ενιαίου σώματος αξιολογητών και την ενίσχυση της τράπεζας θεμάτων. Για τις εξετάσεις PISA, υπογράμμισε ότι αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις και ενισχύθηκε ο εξοπλισμός των σχολείων. Τα αποτελέσματα του πρόσφατου διαγωνισμού, όπως είπε, θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παράλληλα, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε, ότι η απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία συνεχίζεται και έχει αποδώσει θετικά. Αναφερόμενη στα φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας, σημείωσε ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν επιμορφώσεις γονέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Μη κρατικά πανεπιστήμια και νέες δράσεις στα σχολεία

Αναφορικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η υπουργός υπενθύμισε ότι η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έδωσε το πράσινο φως για την αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για τη στέγαση φοιτητών, ιδιαίτερα σε περιφερειακά ιδρύματα, ενώ από τον Δεκέμβριο αναμένονται οι πρώτες διαγραφές «αιωνίων» φοιτητών.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα πρόληψης για την κατανάλωση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων από ανηλίκους, ανακοινώνοντας την έναρξη ενημερωτικών δράσεων μέσα στα σχολεία, σε συνδυασμό με την αυστηρή εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση πώλησης αυτών των προϊόντων σε άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας.

Ολοκληρώνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «βάζουμε μικρά λιθαράκια για να βελτιώσουμε την εικόνα της παιδείας» και πως η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, θέτοντας ως στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πηγή: Ert News