Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στον Real fm ο Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Νομίζω ότι έχει ιστορικό και πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά και ενδιαφέρον για το μέλλον αυτό το βιβλίο» ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης και προσέθεσε: «Θεωρώ θετικό ότι ο Αλέξης, ένας από εμάς, από τον χώρο μας, κάνει δημόσια απολογισμό και αυτοκριτική, αλλά επισημαίνει ποια ήταν κατά τη γνώμη του και τα σωστά, τα επιτεύγματα, οι επιτυχίες μιας περιόδου που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πανθομολογούμενα».

Για το αν συμβάλλει στο εγχείρημα ανασυγκρότησης της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου ανέφερε πως «νομίζω ότι βοηθάει ο καθένας να καταθέσει τη γνώμη του ειλικρινά για το παρελθόν και κυρίως για το μέλλον» και προσέθεσε:

«Γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να συζητήσουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι οι θολές γραμμές και οι θολές τοποθετήσεις. Εδώ έχουμε μία τοποθέτηση η οποία είναι ξεκάθαρη.

Την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να πορευτούμε με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό ορίζοντα και κοιτάζοντας στο μέλλον. Άμα κοιτάμε στο παρελθόν και μεταξύ μας, μπορούμε να βρούμε αλλά και να εφεύρουμε χιλιάδες πράγματα για να μαλώσουμε. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο. Για μας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομίζω ευρύτερα, αντίπαλος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε στον προοδευτικό χώρο πρέπει να βρούμε πολιτικές συντεταγμένες, να συσπειρωθούμε κάτω από ένα κοινό σχέδιο, ένα κοινό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή».

Ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτηρίζει «αλαζονική την κριτική της ΝΔ στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα».

Για το προβάδισμα του κυβερνώντος Κόμματος αναφέρει: «Η δημοσκοπική διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κάνει με την ίδια, αλλά με τη θρυμματισμένη αντιπολίτευση. Εάν εμείς δεν είχαμε γίνει χίλια κομμάτια ή αν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα. Σε μία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία δεν υπάρχει μονιμότητα. Σήμερα έχουμε μία Κυβέρνηση η οποία είναι αποτυχημένη. Δεν θυμόμαστε ξανά αγρότες 20 Νοέμβρη να ήταν στον δρόμο και να τους στηρίζει όλη η κοινωνία. Δεν θυμόμαστε πότε περίοδο που το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι κατά 20-30% ακριβότερο από το περσινό, που είναι και αυτό 15% ακριβότερο από το προπέρσινο».

«Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, επειδή έχουμε στροφές, επειδή έχουμε γυρίσματα, κανένας να μην υποτιμά κανέναν και ιδίως κανένας να μην υποτιμά τον κόσμο μιας παράταξης η οποία είναι πολυδιασπασμένη, αλλά είναι υπαρκτή. Πιστεύει στις ιδέες της, πιστεύει στις αξίες της και περιμένει από όλους εμάς, στελέχη, βουλευτές, αρχηγούς, να δώσουμε μία διέξοδο», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ