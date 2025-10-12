Συνέντευξη στην εφημερίδα Real News της Κυριακής παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου μίλησε για την ανάγκη κοινού ψηφοδελτίου του προοδευτικού χώρου, για όσους χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα διασπαστή και για το ρόλο που εξακολουθεί να κρατά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ρόλος που «λειτουργεί αντικειμενικά ως χρυσός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη».

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα προκάλεσε σοκ στον ΣΥΡΙΖΑ και έκανε άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό. Εσάς σας εξέπληξε ή με τις παρεμβάσεις που έκανε τόσο καιρό βλέπατε ότι ετοιμάζει το έδαφος για κάτι καινούργιο;

Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζουν καθοριστικά όχι μόνο το Κόμμα μας και τον ευρύτερο χώρο μας, αλλά το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά. Εδώ και καιρό, από το 2023 και μετά, βλέπουμε την ανάγκη όλοι μας να συγκροτηθεί ένας ισοϋψής αξιόμαχος αντίπαλος στη Ν.Δ., ο χώρος μας να ανακτήσει την κυβερνώσα του διάσταση.

Είναι επίσης σαφές ότι εδώ και καιρό ο Αλέξης Τσίπρας σε προγραμματικό και πολιτικό επίπεδο έχει προχωρήσει σε μια πιο συνεκτική και κωδικοποιημένη δέσμη επεξεργασιών και προτάσεων, οι οποίες όμως κατά την άποψή μου είναι μέσα στο πνεύμα των προτάσεων που είχε ο χώρος μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και των προτάσεων που έχουν τα προοδευτικά και δημοκρατικά Κόμματα στην Ευρώπη. Με έναν τρόπο, οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα είχαν προαναγγελθεί, αλλά σημειώνω ότι και ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την από εδώ και πέρα πορεία του ως αντιπαραθετική με τους ως τώρα συντρόφους του. Μάλιστα, αναφέρει ότι ίσως σύντομα συναντηθούμε.

Τόσο ο πρώην Πρωθυπουργός όσο και ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσαν πως δεν θα είστε αντίπαλοι. Ωστόσο, εφόσον ιδρύσει Κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, διεκδικώντας σημαντικό κομμάτι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, πώς είναι δυνατόν να μην γίνετε εχθροί;

Κάθε λέξη στην πολιτική μετρά και ιδίως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές μετρά ακόμα πιο πολύ. Με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι και θα είμαστε σύντροφοι, προφανώς δεν θα είμαστε αντίπαλοι, και προφανώς δεν θα γίνουμε εχθροί! Το γεγονός ότι δεν έχουμε κοινή πορεία δεν σημαίνει ότι θα έχουμε συγκρουσιακή πορεία ή αντίθετη διαδρομή. Οι πορείες μας μπορούν να είναι παράλληλες και εκτιμώ ότι έτσι θα γίνει. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει αυτή η κοινή διατύπωση στις δηλώσεις Φάμελλου – Τσίπρα. Δεν συμμερίζομαι την εκτίμησή σας ότι το πολιτικό σύστημα τους επόμενους μήνες θα συνεχίσει με την παρούσα πολυδιάσπαση στον χώρο μας. Πρέπει να γίνουν ενωτικές και ανασυνθετικές ενέργειες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Σωκράτης Φάμελλος έχουν μιλήσει εδώ και πολύ καιρό για κοινό ψηφοδέλτιο του προοδευτικού χώρου, έχουν μιλήσει για συμμαχία και εκλογική συνεργασία και έχουν καταθέσει δημόσια την πρόταση για την έναρξη αυτής της συζήτησης. Δεν θέλω, όμως, να μπω σε υποθετικά σενάρια, γιατί δεν έχει ξεκινήσει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε και από κάποιο άλλον. Εάν υπάρξουν αυτά, θα τοποθετηθούμε με γνώμονα τη λογική των συνεργασιών και των συμμαχιών που έχουμε διαχρονικά.

Θεωρείτε και εσείς διασπαστή τον Αλέξη Τσίπρα, όπως τον χαρακτήρισε ο Παύλος Πολάκης; Κάποιοι θεωρούν ότι έβαλε ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την κίνησή του.

Διαφωνώ κατηγορηματικά με τέτοιες θέσεις και τέτοιες διατυπώσεις. Ο Αλέξης ήταν ένας από εμάς, είναι ένας από εμάς και θα παραμείνει ένας από εμάς στις απόψεις, στις αξίες, στη στάση ζωής, στη θεώρηση της πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένο στόχο και σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει την προσεχή περίοδο, να συμβάλει με θετικό και ρυθμιστικό τρόπο στην ενωτική ανασύνθεση και την προγραμματική ανανέωση του ευρύτερου χώρου μας. Μπορεί να το πετύχει και θα το πετύχει.

Είστε από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, κοντά στον πρώην πρωθυπουργό εδώ και πολλά χρόνια. Εσείς αν κάνει κόμμα θα παραιτηθείτε για να «μετακομίσετε» σε αυτό;

Εδώ και χρόνια και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Σωκράτη Φάμελλο υπηρετούμε και υπηρετώ το σχέδιο μιας κυβερνώσας Αριστεράς, μιας κυβερνώσας προοδευτικής παράταξης που μπαίνει μπροστά στα δύσκολα. Αυτό θα υπηρετήσω και την επόμενη περίοδο μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και με τη σημαντική ευθύνη του Γραφείου Τύπου του Κόμματός μας. Διαβάζω όμως με προσοχή το ρεπορτάζ και από πουθενά δεν προκύπτει ένα δίλημμα μετακινήσεων. Νομίζω, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε την επόμενη περίοδο είναι να επικεντρωθούμε στην μεγάλη εικόνα της ενότητας του χώρου και της πολιτικής υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο νέο Κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν χωρά όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις με νέα πρόσωπα. Πώς βλέπετε αρκετούς βουλευτές που σπεύδουν να δηλώσουν διαθέσιμοι;

Πολλά, πολλά σενάρια, πολλά, πολλά αν… Θα συζητήσουμε όταν θα έχουμε πραγματικά δεδομένα. Πολλές φορές οι υποθετικές συζητήσεις οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Υπάρχει άλλο πρόσωπο στον προοδευτικό χώρο, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, που να μπορεί να επαναφέρει την κυβερνησιμότητα που έχετε απολέσει;

Η κυβερνησιμότητα δεν είναι αποκλειστικά θέμα προσώπων, είναι θέμα πάνω απ’ όλα ενός ισχυρού κοινωνικού ρεύματος αμφισβήτησης, αλλαγής, ανατροπής. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν ρόλο, σημαντικό και καταλυτικό πολλές φορές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει ότι, επί των ημερών του, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε μάχες, κατάφερε να ενώσει πολλά και διάσπαρτα κομμάτια της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Διαρκώς απευθύνετε προσκλήσεις συνεργασίας προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, αν και τα δύο Κόμματα κρατούν την πόρτα κλειστή. Αν δεν μπορείτε να πείσετε τους πρώην συντρόφους σας που έφυγαν λόγω Κασσελάκη, πώς θα καταφέρετε να πείσετε την Χαριλάου Τρικούπη, που ποτέ δεν έβλεπε με καλό μάτι τον ΣΥΡΙΖΑ;

Υπάρχει άλλη λύση; Υπάρχει άλλος δρόμος που να μπορεί να φέρει την προοδευτική παράταξη σε πλειοψηφική τροχιά; Όσοι αρνούνται τις προτάσεις για ενότητα του χώρου, δεν αρνούνται τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά ένα ώριμο και πλειοψηφικό αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο.

Η πολυδιάσπαση του χώρου και ο σεχταρισμός του κυρίου Ανδρουλάκη λειτουργούν αντικειμενικά ως χρυσοί χορηγοί του κυρίου Μητσοτάκη. Εκτιμώ ότι αν συνεχίσουν οι ηγεσίες των προοδευτικών Κομμάτων σε αυτή την κατεύθυνση, σύντομα θα σαρωθούν από την κοινωνική τους βάση που θα επιβάλλει το αίτημα για πολιτική συνεννόηση, συνάντηση, διάλογο και ενότητα.