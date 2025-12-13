Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχείρησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τη φραστική επίθεση προς τη Μαρία Συρεγγέλα.

Αναφορικά με την έκφραση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» που της είπε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής, υποστήριξε ότι όχι μόνο δεν ήταν σεξιστική, αλλά, αντιθέτως, ήταν «βαθιά ταξική».

«Εγώ προσωπικά έχω σκίσει πολλά καλσόν. Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές».

Επισημαίνεται ότι η προεδρεύουσα της Εξεταστικής Επιτροπής και βουλευτής της Ν.Δ., Μαρία Συρεγγέλα, έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις εκφράσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.