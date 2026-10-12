Η 12η Οκτωβρίου 1944 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ύστερα από περισσότερα από τρία χρόνια γερμανικής κατοχής, φόβου, πείνας και αμέτρητων στερήσεων, η Αθήνα ξημέρωσε ελεύθερη. Ήταν μια ημέρα που ο ελληνικός λαός περίμενε με λαχτάρα, κρατώντας ζωντανή μέσα του την ελπίδα πως κάποτε θα ερχόταν ξανά η ώρα της λευτεριάς.

Η αποχώρηση και η υποστολή της σβάστικας

Οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να αποχωρούν σταδιακά από την πρωτεύουσα από το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου, κινούμενοι προς Βορρά. Στις 8:00 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, οι ελάχιστες κατοχικές δυνάμεις που είχαν απομείνει συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκεί, σε μια πρόχειρη και βιαστική τελετή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι, συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Άγγελο Γεωργάτο, κατέθεσε στεφάνι.

Το μόνο που απέμενε πλέον ήταν η απομάκρυνση του συμβόλου της φασιστικής θηριωδίας. Στις 9:15 το πρωί, ένας Γερμανός στρατιώτης κατέβασε τη ναζιστική σημαία από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης χωρίς καμία επισημότητα. Την πήρε υπό μάλης και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι, σφραγίζοντας το τέλος μιας σκοτεινής περιόδου 1.625 ημερών και σηματοδοτώντας την έναρξη ενός αυθόρμητου, πανηγυρικού ξεσπάσματος.

Ένα τρελό πανηγύρι στους δρόμους

Αμέσως, οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να ηχούν χαρμόσυνα. Χιλιάδες κόσμου πλημμύρισαν τους δρόμους κρατώντας γαλανόλευκες σημαίες, αλληλοασπάζονταν αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη», ενώ παιδιά σκαρφάλωναν στις οροφές των τραμ. Απ’ άκρη σ’ άκρη στην πόλη αντηχούσαν τραγούδια, συνθήματα και ο Εθνικός Ύμνος.

Τα πρόσωπα φωτίστηκαν από χαμόγελα και δάκρυα συγκίνησης. Για πολλούς, η χαρά ήταν ακόμη πιο βαθιά, καθώς είχαν χάσει αγαπημένα πρόσωπα, είχαν βιώσει την πείνα και τις διώξεις ή είχαν αγωνιστεί με κάθε τρόπο στην Αντίσταση. Η ελευθερία δεν ήταν απλώς μια ιστορική είδηση, ήταν η δικαίωση μιας μακράς, οδυνηρής αναμονής.

Η μεταβατική περίοδος και η άφιξη της κυβέρνησης

Στις έξι ημέρες που μεσολάβησαν μέχρι την επίσημη άφιξη της κυβέρνησης, την εξουσία στην Αθήνα ασκούσε μια τριμελής επιτροπή -αποτελούμενη από τους Θεμιστοκλή Τσάτσο, Φίλιππο Μανουηλίδη και Γιάννη Ζεύγο- συνεπικουρούμενη από τον διοικητή της Αστυνομίας Αθηνών, Άγγελο Έβερτ. Παράλληλα, δύο ημέρες μετά την απελευθέρωση, άρχισαν να καταφθάνουν στην πρωτεύουσα οι πρώτες δυνάμεις του 3ου Σώματος του βρετανικού στρατού υπό τον αντιστράτηγο Ρόναλντ Σκόμπι, τις οποίες οι Αθηναίοι υποδέχθηκαν με θερμό ενθουσιασμό.

Στις 18 Οκτωβρίου 1944 έφτασε τελικά στην Αθήνα ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου μαζί με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σε μια συγκινητική τελετή στην Ακρόπολη, ο πρωθυπουργός ύψωσε ξανά την ελληνική σημαία. Στη συνέχεια, μίλησε στο πυκνό πλήθος που είχε κατακλύσει την πλατεία Συντάγματος από τον εξώστη του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε μια αριστοτεχνικά δομημένη ομιλία, εξήγγειλε τις προθέσεις της κυβέρνησής του: την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας, την επίλυση του πολιτειακού ζητήματος μέσω ελεύθερου δημοψηφίσματος, την τιμωρία των συνεργατών των κατακτητών και την ικανοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων. Το πλήθος, που διέκοπτε συχνά με συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, ζητούσε λαοκρατία. Ο Παπανδρέου, προσπαθώντας να διατηρήσει τις λεπτές ισορροπίες, απάντησε με την ιστορική πλέον φράση: «Πιστεύομεν και εις την λαοκρατίαν».

Η σκιά του διχασμού

Η απελευθέρωση της Αθήνας, ωστόσο, δεν έφερε αυτόματα την ειρήνη. Τα χρόνια της Κατοχής είχαν αφήσει πίσω τους πληγές που δεν μπορούσαν να κλείσουν μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι πολιτικές αντιπαραθέσεις παρέμεναν οξύτατες.

Δυστυχώς, οι πανηγυρισμοί της λευτεριάς κράτησαν μόλις 53 ημέρες. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1944, τα όπλα θα αντηχούσαν ξανά στους δρόμους της Αθήνας, αυτή τη φορά, όμως, στραμμένα ανάμεσα σε αδέλφια, βυθίζοντας την πρωτεύουσα στη δίνη των Δεκεμβριανών και του Εμφυλίου.

Η παρακαταθήκη της μνήμης

Κάθε χρόνο, η 12η Οκτωβρίου μάς καλεί να θυμόμαστε όχι μόνο την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, αλλά και το θάρρος, την αντοχή και τις θυσίες των ανθρώπων που κράτησαν άσβεστη την ελπίδα στα χρόνια της σκλαβιάς.

Δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι η ημέρα που η Αθήνα ξαναγέμισε με γαλανόλευκες σημαίες, που οι δρόμοι της αντήχησαν από φωνές χαράς και που ένας ολόκληρος λαός ένιωσε τη δύναμη της ελπίδας. Μας υπενθυμίζει πως η ελευθερία δεν είναι κάτι αυτονόητο, αλλά ένα πολύτιμο αγαθό που απαιτεί αγώνα, ενότητα και διαρκή υπεράσπιση.