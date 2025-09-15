Στην Place Jourdan, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, ένα café bar έχει καταφέρει, εδώ και 13 χρόνια, να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα σημείο συνάντησης. Το Kosmos, γιόρτασε φέτος τα γενέθλιά του με τον τρόπο που του αξίζει: με ζεστασιά, μουσική, γεύσεις και αρώματα Ελλάδας, μα πάνω απ’ όλα με ανθρώπους που το έχουν αγαπήσει σαν δικό τους σπίτι.

Για εμάς που ζούμε μακριά από την πατρίδα, το Kosmos δεν είναι απλά ένα café bar. Είναι η γουλιά ελληνικού καφέ που ξυπνάει μνήμες Κυριακής πρωί στο σπίτι μας. Είναι η βραδιά με ελληνική μουσική που μας θυμίζει καλοκαίρια σε νησιά και φιλίες που δεν χάνονται. Είναι το χαμόγελο πίσω από το μπαρ που μας κάνει να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κατόρθωμα των ανθρώπων που το δημιούργησαν: να φτιάξουν έναν χώρο που δεν έχει «πελάτες», αλλά φίλους και οικογένεια.

Στην επέτειο των 13 χρόνων, το Kosmos πλημμύρισε από φωνές, γέλια, μουσικές. Έλληνες, Βέλγοι και φίλοι από κάθε γωνιά του κόσμου αντάλλαξαν ευχές, αναμνήσεις και χόρεψαν μέχρι αργά. Γιατί το Kosmos δεν είναι μόνο για τους Έλληνες· είναι για όλους όσοι θέλουν να γευτούν τη φιλοξενία μας, να μπουν για λίγο στον δικό μας ρυθμό, να νιώσουν αυτή τη μοναδική ενέργεια που κουβαλάμε μαζί μας, όπου κι αν πάμε.

Η Αναΐς Βάθη και το zougla.gr ήταν εκεί για να καταγράψουν τη βραδιά, αλλά και για να μοιραστούν με τους αναγνώστες τους την ιστορία ενός χώρου που εδώ και 13 χρόνια γράφει το δικό του κεφάλαιο στις Βρυξέλλες. Ένα κεφάλαιο γεμάτο φιλία, μουσική, μυρωδιές και αναμνήσεις.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε ποτήρια που υψώθηκαν και σε φωνές που τραγούδησαν δυνατά, όλοι ξέραμε πως το Kosmos θα συνεχίσει να είναι αυτό που πάντα ήταν: η ελληνική μας γωνιά στην καρδιά της Ευρώπης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ιδιοκτήτες Γιάννη Τολκουτσή και Τάσο Μουρτζούκο που άνοιξαν τις πόρτες τους στη zougla.gr