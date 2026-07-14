Η Άλωση της Βαστίλης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και συμβολικά γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης. Πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 1789 στο Παρίσι και μέχρι σήμερα η ημερομηνία αυτή γιορτάζεται ως η Εθνική Εορτή της Γαλλίας.

Στα μέσα του 1789 η Γαλλία βρισκόταν σε έντονη πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Το φεουδαρχικό και αριστοκρατικό καθεστώς κατέρρεε, ενώ η Τρίτη Τάξη, που αποτελούνταν από αστούς, αγρότες και τα λαϊκά στρώματα των πόλεων, διεκδικούσε ενεργό συμμετοχή στη διακυβέρνηση της χώρας.

Στις 9 Ιουλίου, η Εθνοσυνέλευση, στην οποία κυριαρχούσαν οι αστοί και οι φιλελεύθεροι ευγενείς, ανακηρύχθηκε σε Συντακτική Συνέλευση και απαίτησε από τον βασιλιά την ψήφιση Συντάγματος. Με την εξέλιξη αυτή, η απόλυτη μοναρχία του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ ουσιαστικά έπαψε να υφίσταται. Ο βασιλιάς αντέδρασε άμεσα, συγκεντρώνοντας στρατεύματα γύρω από το Παρίσι με σκοπό να καταστείλει το επαναστατικό κίνημα. Παράλληλα, στις 11 Ιουλίου απέλυσε τον ιδιαίτερα δημοφιλή υπουργό Οικονομικών Ζακ Νεκέρ, ο οποίος απολάμβανε την εμπιστοσύνη της Εθνοσυνέλευσης.

Οι εκπρόσωποι της Συνέλευσης δεν διέθεταν τη στρατιωτική δύναμη για να αντισταθούν στον βασιλικό στρατό, ενώ ο κίνδυνος της αντεπανάστασης γινόταν ολοένα και μεγαλύτερος. Τότε ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο ο λαός του Παρισιού. Με την παρότρυνση δημοκρατικών ρητόρων, όπως ο Καμίλ Ντεμουλέν, οι Παριζιάνοι κατέλαβαν το Δημαρχείο και δημιούργησαν πολιτοφυλακή για την υπεράσπιση της επανάστασης.

Για να εξοπλίσουν την πολιτοφυλακή, το πρωί της 14ης Ιουλίου οι εξεγερμένοι κατέλαβαν το Μέγαρο των Απομάχων και απέσπασαν χιλιάδες τουφέκια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη Βαστίλη, το οχυρωμένο φρούριο στην ανατολική πλευρά του Παρισιού, το οποίο λειτουργούσε ως φυλακή για τους αντιπάλους του παλαιού καθεστώτος και αποτελούσε σύμβολο της βασιλικής εξουσίας.

Οι επαναστάτες ζήτησαν από τον διοικητή της Βαστίλης, τον μαρκήσιο Ντε Λονέ, να παραδώσει το φρούριο. Εκείνος αρνήθηκε και έδωσε εντολή στους άνδρες του να πυροβολήσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι επιτιθέμενοι πραγματοποίησαν επανειλημμένες επιθέσεις, υποφέροντας σημαντικές απώλειες χωρίς αρχικά να πετύχουν τον στόχο τους. Η κατάσταση άλλαξε όταν οι πολιτοφύλακες, με επικεφαλής τον λοχαγό Ελί, έφεραν κανόνια για να γκρεμίσουν τις πύλες του φρουρίου. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, ο Ντε Λονέ αναγκάστηκε να παραδοθεί, όμως εκτελέστηκε αμέσως μαζί με τρεις από τους αξιωματικούς του.

Μετά την κατάληψη της Βαστίλης, οι επαναστάτες διαπίστωσαν ότι στις φυλακές κρατούνταν μόλις επτά ποινικοί κρατούμενοι. Παρόλα αυτά, η πτώση του φρουρίου προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, επειδή συμβόλιζε το τέλος της αυθαίρετης εξουσίας και της μοναρχικής καταπίεσης που είχε διαρκέσει αιώνες.

Η αυξανόμενη πίεση του λαού ανάγκασε τον Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ να υποχωρήσει. Επανέφερε τον Ζακ Νεκέρ στη θέση του υπουργού Οικονομικών και διέταξε την απομάκρυνση των βασιλικών στρατευμάτων από το Παρίσι. Για πρώτη φορά ο λαός διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις και η Γαλλική Επανάσταση, με το σύνθημα «Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφότητα», συνέχισε τον αγώνα της, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για πολλούς καταπιεσμένους λαούς.

Τα επόμενα χρόνια, η Άλωση της Βαστίλης αναγνωρίστηκε ως σύμβολο της νίκης του λαού απέναντι στην τυραννία και την απόλυτη μοναρχία. Η 14η Ιουλίου απέκτησε διεθνή συμβολική σημασία και το 1880 καθιερώθηκε επίσημα ως Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Σήμερα, οι εορτασμοί κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.