Με την προβολή της ταινίας «Δράκος» και τη βράβευση της Μαρινέλλας Βλαχάκη και του Δημήτρη Καλογεράκη για τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά τους στον πολιτισμό και το θέατρο των Χανίων αρχίζει από σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Η τελετή έναρξής του θα πραγματοποιηθεί απόψε, στις 7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και θα φέρει στο επίκεντρο την Κρήτη και τους δημιουργούς της. Αρχικά, τιμώντας δύο ανθρώπους του κινηματογράφου και του θεάτρου που επιλέγουν να ζουν και να δημιουργούν στα Χανιά, τη Μαρινέλλα Βλαχάκη και τον Δημήτρη Καλογεράκη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος στον Νίκο Κούνδουρο, θα γίνει τιμητική απονομή στην οικογένειά του και θα προβληθεί η ταινία έναρξης της διοργάνωσης, ο θρυλικός «Δράκος».

Σύμφωνα με τον διευθυντή του φεστιβάλ, Ματθαίο Φραντζεσκάκη, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν περίπου 400 ταινίες όλων των ειδών, από ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους animation, μυθοπλασία μέχρι κλασικές ταινίες μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους περισσότερες από 30 πρεμιέρες.

Περίπου 300 καλεσμένοι θα βρεθούν στα Χανιά – δημιουργοί, ηθοποιοί, φωτογράφοι, συντελεστές των ταινιών. 8.500 παιδιά και εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις για τα σχολεία, ενώ θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εργαστήρια και Masterclasses για ανθρώπους του σινεμά και όσους αγαπούν τον κινηματογράφο.

«Το κεντρικό αφιέρωμα φέτος είναι στον Νίκο Κούνδουρο για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και συναντιέται με τον Μάνο Χατζιδάκι που συμπληρώνει τα 101 χρόνια αντίστοιχα – και οι δύο, μορφές της Κρήτης. Το πρώτο δε Σάββατο θα έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στο Βενιζέλειο Ωδείο για το πέρασμα του Χατζιδάκι από την Κρήτη. Μαζί μας θα είναι 12 άνθρωποι που τον γνώρισαν. Θα έχουμε και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Μπέλα Ταρ, έναν σπουδαίο Ούγγρο σκηνοθέτη, ενώ θα φιλοξενούμε τον συνθέτη της μουσικής των ταινιών του, Μιχάλι Βιγκ», είπε ο κ. Φραντζεσκάκης.

Όπως τόνισε, είναι αξιοσημείωτη η συμμετοχή περισσότερων από 160 εθελοντών, καθώς δείχνει «ότι αυτό που χτίζουμε όλο τον χρόνο λέγοντας συνεχώς “ναι” σε προτάσεις για δραστηριότητες, έρχεται πίσω με αυτόν τον τρόπο».

«Το φεστιβάλ έρχεται για μια ακόμη φορά να γίνει τόπος συνάντησης νέων δημιουργών και καταξιωμένων κινηματογραφιστών. Με έντονο κινηματογραφικό, πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Τόπος Γιορτής», κατέληξε ο κ. Φραντζεσκάκης.

Το φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισσάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και υποστηρίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων.

Στη σχετική συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης μίλησε για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που παρουσιάζει την τέχνη του κινηματογράφου στην Κρήτη, την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

Τόνισε ότι ανάμεσα στα πολλά φεστιβάλ που ο Δήμος Χανίων στηρίζει διαχρονικά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με τους εκατοντάδες εθελοντές του, έχει εξέχουσα θέση.

«Στηρίζουμε κι αισθανόμαστε περηφάνια γι’ αυτό το κορυφαίο γεγονός του τόπου», είπε και κάλεσε τον κόσμο να παρακολουθήσει το φεστιβάλ, το οποίο, ιδίως με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα απασχολεί πάνω από 10.000 παιδιά σε όλο το νομό, έχοντας έτσι συνολική παρέμβαση και συνεισφορά στον τόπο.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, επεσήμανε ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είναι πλέον θεσμός που έχει καθιερωθεί όχι μόνο στη συνείδηση του σινεφίλ κοινού, αλλά και των παιδιών δημιουργών. Το σημαντικότερο επίτευγμα, όπως είπε, είναι η συνέχιση των δράσεών του μέχρι την επόμενη χρονιά.

«Τα παιδιά εμπνέονται και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Πρόκειται έτσι για ένα δημιουργικό φεστιβάλ με διάρκεια στο χρόνο κι όχι μόνο στη στιγμή, γεγονός που αφήνει το σημαντικότερο αποτύπωμα στην εκπαίδευση και κουλτούρα του τόπου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Φραγκάκης χαρακτήρισε τη διοργάνωση ως ένα πολιτιστικό και κοινωνικό πολύμορφο κύκλο εκδηλώσεων με στόχους την ανάπτυξη και καλλιέργεια των πολιτών, την παιδεία και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας και διαβεβαίωσε ότι η περιφέρεια θα συνεχίσει να το στηρίζει και να είναι συνδιοργανώτρια.

Ο γενικός γραμματέας του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, Μανώλης Κελαϊδής, είπε ότι το φεστιβάλ είναι ίσως η σημαντικότερη απ’ όλες τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο. «Απευθύνεται στη νεολαία, μας ενημερώνει, παρέχει κοινωνική υπηρεσία εκτός σχολικής κοινότητας, παρέχει πολιτισμό», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα θετικά τα επιτεύγματα της ομάδας του φεστιβάλ, που εργάζεται όλο το χρόνο κι έχει απλωθεί και σε χώρους του δήμου και του επιμελητηρίου.

Ο Δημήτρης Μουντάκης, υπεύθυνος συμβουλευτικής επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην ομάδα του φεστιβάλ για τη δράση της που ανταγωνίζεται επάξια μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, αποτελώντας παράλληλα ένα μέσο προβολής του τόπου.

Λίγα λόγια για το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Βραβευμένες ελληνικές και ξένες ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, animation, VR και podcasts, προφορική ιστορία που γίνεται κινηματογράφος, ταινίες μαθητών κάθε βαθμίδας και φοιτητών, προβολές για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, δημιουργοί απ’ όλον τον κόσμο που μοιράζονται τη δουλειά και τις γνώσεις τους με το κοινό, εργαστήρια για κάθε ηλικία και masterclasses, μουσικά live και μεταμεσονύκτιες προβολές, παραστάσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις, αφιερώματα σε σπουδαίους δημιουργούς, εκθέσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις μετατρέπουν για ένα δεκαήμερο την πόλη των Χανίων σε ένα πολύβουο εργαστήρι ιδεών και δημιουργικότητας.

Το φεστιβάλ, με την υποστήριξη και την συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης, εντάσσει για πρώτη φορά στο πρόγραμμά του την ειδική ενότητα VR Screenings. Επίσης κατά την διάρκεια του φεστιβάλ λειτουργεί καθημερινά podcast room. Επίσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχει οργανώσει ειδική προβολή ταινίας και κινηματογραφικό Εργαστήρι για ηλικιωμένους, επίσκεψη σε χώρους φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και ειδική προβολή και εργαστήρια animation για άτομα με αναπηρίες.

Τα παιδιά είναι πάντα στο πρώτο πλάνο του φεστιβάλ: Καθημερινές πρωινές προβολές για σχολεία, επισκέψεις σε σχολεία της ενδοχώρας, ραδιοφωνικές εκπομπές και podcast, ταινίες με κινητό, ψηφιακό Θέατρο Σκιών eShadow, ART book και επαυξημένη πραγματικότητα, animation, σχέδιο χαρακτήρων Manga Lab, κυανοτυπίες και πολλά ακόμα εργαστήρια πλάθουν τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, θεατές και δημιουργούς.

Σε σπουδαστικό επίπεδο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο παρουσιάζει, σε τρία μέρη, κινηματογραφικές δημιουργίες των φοιτητών του απ’ όλη τη χώρα.

Σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς, παιδαγωγικές ομάδες και δίκτυα, το ΕΚΚΟΜΕΔ, την ASIFA Hellas, κ.ά., το φεστιβάλ έχει ετοιμάσει μια σειρά εργαστηρίων και masterclasses διεθνούς επιπέδου για μεγάλο ηλικιακό εύρος.

Μια σειρά από συναρπαστικές εκδηλώσεις και συζητήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του φεστιβάλ, καθώς και μεγάλα αφιερώματα, όπως ένα αναδρομικό αφιέρωμα στον Joe Chang, ανεξάρτητο δημιουργό animation με έδρα τον Καναδά με τίτλο «Ανάμεσα στις Γραμμές: Ένα Ντουέτο Κινεζικού Animation»,, αφιέρωμα στον Ούγγρο συνθέτη, μουσικό και ηθοποιό Μιχάλι Βιγκ (Mihály Víg), έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες του πρόσφατα εκλιπόντος Μπέλα Ταρ, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και στην ιδιαίτερη σχέση του με την Κρήτη, καθώς και τιμητικές εκδηλώσεις για τον μεγάλο διευθυντή φωτογραφίας Νίκο Καβουκίδη.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης μια σειρά από βιβλιοπαρουσιάσεις που ανοίγουν έναν επίκαιρο διάλογο, αλλά και μεγάλες εκθέσεις στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο ισόγειο του ΕΒΕ Χανίων και στο Βενιζέλειο Ωδείο.

Η τελετή λήξης και οι απονομές βραβείων και αναμνηστικών διπλωμάτων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 11 π.μ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://chaniafilmfestival.com/