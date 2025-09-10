Σε ημέρες παλμού Ευρωμπάσκετ στην Ρίγα της Λετονίας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο Film Olympiad υποψήφιοι είναι ο Γιάννης Στάνκογλου, ο Θάνος Τοκάκης και πολλοί ακόμα Έλληνες δημιουργοί, απέναντι σε αρκετά μεγαθήρια του παγκόσμιου κινηματογράφου και του Χόλιγουντ. Το φεστιβάλ Film Olympiad είναι αναγνωρισμένο διεθνώς με ένα πρωτοποριακό, αθλητικογενές σύστημα διεξαγωγής, και οι τελικοί θα διεξαχθούν 19 & 20 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, στο Cine Παράδεισος του Δήμου Κορυδαλλού.

Η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα είναι πλέον θεσμός

Το διεθνές φεστιβάλ, που ιδρύθηκε το 2021 από τον Ιωάννη Μακρόπουλο, γνώρισε τεράστια προβολή τους τελευταίους μήνες μετά την ιστορική διάκριση της Zoe Saldaña στην προηγούμενη διοργάνωση.

Η Saldaña έγινε η πρώτη ηθοποιός που, μέσα σε λίγους μήνες, κατέκτησε τόσο Όσκαρ όσο και Μετάλλιο της Κινηματογραφικής Ολυμπιάδας. Το γεγονός πανηγυρίστηκε με θέρμη στη χώρα καταγωγής της, τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ έως το τέλος του 2025 αναμένεται να γίνει η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του σινεμά. Φυσικά όμως, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το Film Olympiad, στρέφοντας τα διεθνή βλέμματα στο συναρπαστικό Film Olympiad και στο Cine Παράδεισος του Κορυδαλλού.

Οι τελικοί στο Cine Παράδεισος – με ελεύθερη είσοδο

Την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20.00, το κοινό θα απολαύσει τους τελικούς του 14ου Grand Prix στο θερινό Cine Παράδεισος.

Οι θεατές θα παρακολουθήσουν κάθε μέρα 6 διαφορετικές ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, που διακρίθηκαν στο φεστιβάλ, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε Q&A με δημιουργούς, να ζήσουν την ατμόσφαιρα των ημιτελικών και τελικών, να παραστούν στις απονομές και φυσικά να ψηφίσουν για το Βραβείο Κοινού.

Παράλληλα, παρουσιάζεται η 4η έκθεση ζωγραφικής του φεστιβάλ με τίτλο «7 Ζωγράφοι για την 7η Τέχνη».

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» του Δήμου Κορυδαλλού, ο οποίος εξελίσσεται σε σημαντικό κύτταρο πολιτισμού με διεθνείς προεκτάσεις, αφού στο Film Olympiad συμμετέχουν πλέον ταινίες από 108 χώρες. Την προσπάθεια στηρίζει και η ιστορική Κινηματογραφική Λέσχη Κορυδαλλού, με το ανθρώπινο δυναμικό της να αγκαλιάζει φεστιβάλ, δημιουργούς και κοινό.

Μετά τις προβολές, θα ακολουθήσει after party για θεατές και δημιουργούς, με τους DJ Nick Zisou και Jorge Music.

Το Μουντομπάσκετ του Κινηματογράφου

Η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα ξεχωρίζει παγκοσμίως χάρη στο πρωτοποριακό της σύστημα: οι ταινίες χωρίζονται σε ομίλους, προκρίνονται σε νοκ άουτ αγώνες και φτάνουν ως τον μεγάλο τελικό για το Χρυσό Μετάλλιο.

Σε ημέρες με παλμούς Ευρωμπάσκετ και Γιάννη Αντετοκούνμπο, υποψήφιοι σε αυτό το «Μούντομπάσκετ» Κινηματογράφου είναι ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Θάνος Τοκάκης.

Συνυποψήφιοι τους είναι σημαντικά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος Martin Strange-Hansen από τη Δανία που συμμετέχει με την ταινία «On my mind» και ο ανερχόμενος Βρετανός Himesh Patel (γνωστός από τις ταινίες Yesterday, Tenet, Don’t Look Up), με την ταινία Enjoy του Saul Abraham.

Τα φαβορί & οι ελληνικές συμμετοχές

Στα φαβορί ξεχωρίζουν το:

● A Good Day Will Come (Καναδάς, 9 υποψηφιότητες) του Ιρανού Amir Zargara,

● Enjoy (Ηνωμένο Βασίλειο, 8 υποψ.),

● On My Mind (Δανία, 7 υποψ.).

Από τις ελληνικές ταινίες ξεχωρίζουν με 8 υποψηφιότητες:

● η Αμυγδαλή της Μαρίας Χατζάκου (με τις Παναγιώτα Γιαγκλή, Εύα Σιμάτου, Ντόνα Πετροπούλου),

● το Tokakis or What’s My Name του Θάνου Τοκάκη.

Το The Last Journey του Στηβ Κρικρή (με Ανδρέα Νατσιό, Γιάννη Στάνκογλου) έχει επίσης 7 υποψηφιότητες.

Φυσικά, χάρη στο σύστημα διεξαγωγής του, το Film Olympiad κρύβει συχνά εκπλήξεις, και στα αξιόλογα αουτσάιντερ συγκαταλέγονται:

● το animation Dog-Apartment (Εσθονία, Priit Tender),

● το Forever in my Portrait (Ελλάδα, Ιόλη Βασιλικού & Ανδρέας Αναστασόπουλος με τη Σεμέλη Μητροπούλου).

Πληροφορίες Διοργάνωσης

Πότε: Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00

Πού: Θερινό Cine Παράδεισος, Δήμος Κορυδαλλού

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

Τι θα δείτε: Προβολές 6 ταινιών μικρού μήκους καθημερινά, Q&A με δημιουργούς, ημιτελικοί & τελικοί, απονομές, Βραβείο Κοινού

Παράλληλη δράση: Έκθεση ζωγραφικής “7 Ζωγράφοι για την 7η Τέχνη”

After Party: Με τους DJ Nick Zisou & Jorge Music

