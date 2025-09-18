Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η Αγία Αριάδνη έζησε στα χρόνια των βασιλέων Αδριανού και Αντωνίνου (117-139 μ.Χ.).

Η μνήμη της τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου από την Καθολική Εκκλησία.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Αριάδνη.

Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτυλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμισέων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταστραφεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο κύριός της την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτυλο, όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, κατά την ήμερα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλιά του γιου του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τις έγδαραν τις σάρκες.

Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτυλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους «κόλπους» της. Την ίδια ώρα, οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς Αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους.

Απολυτίκιο

Tη του Χριστού κυβερνωμένη παλάμη, ουκ εδουλώθης την ψυχήν Αριάδνη, αλλά ελευθέρα γνώμη ηνδραγάθησας, πάσαν γαρ επίνοιαν, του εχθρού καθελούσα, στέφος χαριτόπλοκον, εκ Θεού εκομίσω, ον εκδυσώπει Μάρτυς εκτενώς, ελεηθήναι, τους σε μακαρίζοντας.