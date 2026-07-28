Ο Θωμάς Θεοδώρου, αναγνώστης της «Ζούγκλας», είναι καλλιτέχνης μουσικός με κοινωνικές ευαισθησίες, τις οποίες καταθέτει στα τραγούδια του. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το κομμάτι «1η στα trends η Μαφία» από την Heaven Music και θέλησε να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους αναγνώστες μας:

Ο Θωμάς είναι εκπαιδευτικός τα τελευταία περίπου 20 έτη με σπουδές στα παιδαγωγικά και την ψυχολογία. Συγκεκριμένα, έχει μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη ιστορία, αλλά και στην Εξαρτησιολογία, ενώ τώρα τελειώνει και το διδακτορικό του στις Επιστήμες Αγωγής στο ΠτΔε Ιωαννίνων.

Με τη μουσική ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία περίπου 15 χρόνια και έχει πάνω από 50 κυκλοφορίες σε μουσική και στίχο. Κυκλοφορεί τις καλλιτεχνικές του δουλειές από τη Heaven Music, ενώ έχει συνεργαστεί και με άλλους τραγουδιστές και τραγουδίστριες.

Οι στίχοι του «δεκάλεπτου μουσικού του ντοκιμαντέρ», όπως αποκαλεί το «1η στα trends η Μαφία», κραυγάζουν την κοινωνική αδικία και ανισότητα:

«Από τη Κρήτη μέχρι τον Έβρο κοινωνική εντροπία,

Το κομματόσκυλο αγιάζει τα μέσα, ντροπή δε νιώθει καμία,

ένας Broker ευνούχος στα ντεκ, τραπεζίτης στο τσέκ,

Η Βlackrock με διάθεση ροκ στα ηχεία,

ακόμα κι ο Γκέμπελς θα ζήλευε τέτοια θητεία,

Στην ατζέντα ψηλά το μεταναστευτικό,

χτίζουνε φράχτες, πληρώνουνε κράχτες απ’ το χωριό,

έχουνε πνίξει στο αίμα τα ψάρια,

στο Αιγαίο χορτάσαν ψαχνό,

ξερνάει η Ευρώπη στη θάλασσα,

Φιλελέ φασισταριό…»