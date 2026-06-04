Το 1ο Φεστιβάλ Σύγχρονων Παραστατικών Τεχνών της «Μικρής Αυλαίας» έρχεται τον Ιούνιο του 2026 στα Εξάρχεια, με στόχο να αποτελέσει έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης νέων καλλιτεχνών, ομάδων και δημιουργών που αναζητούν καινούργιους τρόπους αφήγησης, πειραματισμού και μια σκηνή, για να στεγάσουν τα όνειρά τους.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών, έχοντας πάντα στον πυρήνα της την ανάγκη για τόλμη, ελευθερία και καλλιτεχνική αναζήτηση. Νέοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, performers, συγγραφείς, μουσικοί, χορευτές και καλλιτεχνικές ομάδες καλούνται να καταθέσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους και να τις παρουσιάσουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της «Μικρής Αυλαίας» στις 26-28 Ιουνίου.

Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, με 3 έπαθλα για τις παρακάτω κατηγορίες:

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ- PERFORMANCE

Αφορά πρωτοεμφανιζόμενες παραστάσεις θεάτρου, μέγιστης διάρκειας έως 20΄. Στη νικήτρια ομάδα θα δοθεί το χρηματικό έπαθλο των 500€, καθώς και η δυνατότητα παρουσίασης της ολοκληρωμένης παράστασης της ιδέας για 10 παραστάσεις στη σκηνή «Μικρή Αυλαία», τη θεατρική περίοδο 2026-2027.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΟΡΟΥ- ΚΙΝΗΣΗΣ

Αφορά πρωτότυπες χορογραφίες – κινησιολογικές παραστάσεις μέγιστης διάρκειας έως 10΄. Στη νικήτρια ομάδα θα δοθεί η δυνατότητα παρουσίασης της ολοκληρωμένης παράστασης της ιδέας για 5 παραστάσεις στη σκηνή «Μικρή Αυλαία», τη περίοδο 2026-2027.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αφορά πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις και πρωτότυπα τραγούδια. Ως έπαθλο, θα δοθεί για 5 μουσικές βραδιές η σκηνή «Μικρή Αυλαία», για τη περίοδο 2026-2027.

Το open call αφορά έργα και performances από το πεδίο:

• Θεάτρου

• Performance Art

• Σύγχρονου Χορού

• Devised Theatre

• Drag Performance

• Stand-Up Comedy

• Μουσικού Θεάτρου

• Μουσικής σύνθεσης

• Τραγουδιού

• Multimedia & Hybrid Performances

• Live μουσικών acts

Σημείωμα Διοργάνωσης :

Η «Μικρή Αυλαία» απευθύνεται σε νέους και ανεξάρτητους δημιουργούς που αναζητούν τρόπους να εκφραστούν μέσα από τη σκηνή, να μοιραστούν τις ιδέες τους και να αναμετρηθούν με σύγχρονα καλλιτεχνικά ερωτήματα.

Μπροστά σε ένα τεταμένο διεθνές σκηνικό, αναζητούμε προτάσεις με προσωπικό στίγμα, φαντασία και δημιουργική τόλμη. Παραστάσεις που διερευνούν νέες αφηγηματικές διαδρομές, πειραματίζονται με διαφορετικά εκφραστικά μέσα και συνομιλούν ουσιαστικά με το παρόν.

Η «Μικρή Αυλαία» είναι ένα νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα που γεννήθηκε όχι από παραγωγούς ή θεσμικούς φορείς, αλλά από μια ομάδα νέων δημιουργών. Μια ομάδα που, μέσα στα χρόνια, βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπη με τη δυσκολία εύρεσης ενός χώρου έκφρασης και δημιουργίας, ενός τόπου όπου τα καλλιτεχνικά της οράματα θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά.

Με βασικό μας στόχο τη στήριξη της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας και την παροχή ευκαιριών σε ανερχόμενους καλλιτέχνες, η «Μικρή Αυλαία» ανοίγει τη σκηνή της και προσκαλεί δημιουργούς και ομάδες να γίνουν μέρος μιας γιορτής αφιερωμένης στο θέατρο, τη μουσική και τον χορό.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Προκειμένου οι προτάσεις να θεωρηθούν έγκυρες, οι ενδιαφερόμεν@, καλούνται να αποστείλουν:

• Τίτλο και σύντομη περιγραφή της πρότασης

• Κατηγορία συμμετοχής

• Τεχνικές απαιτήσεις

• Σύντομα βιογραφικά συντελεστών

• Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας

Κατάθεση Προτάσεων:

Έως το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

στο email: mikriaulaiafestival@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες:

«Μικρή Αυλαία» Ναυάρχου Νοταρά 49, Εξάρχεια