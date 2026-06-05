Με τη συμμετοχή της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Mehmet Nuri Ersoy, πραγματοποιήθηκε στην Καππαδοκία το 1ο Πολιτιστικό Forum Ελλάδας – Τουρκίας. Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Η διοργάνωση αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Παράλληλα, εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης διμερούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε μετά την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, τον Δεκέμβριο του 2023.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση, κατά την οποία εξετάστηκαν τρόποι για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, οι συνέργειες μεταξύ μουσείων, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Στην ομιλία της, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της πραγματοποίησης του Forum στην Καππαδοκία, χαρακτηρίζοντάς το ως το σημαντικότερο βήμα που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην κοινή πολιτιστική πορεία των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού που θα λειτουργεί ως σταθερή πλατφόρμα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.

Η Ελληνίδα υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια οικουμενική ευθύνη που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις κοινές προσπάθειες Ελλάδας και Τουρκίας για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στους τόπους προέλευσής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή. Η κ. Μενδώνη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των μνημείων, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα νέο, γόνιμο πεδίο συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο λαών.

Παράλληλα, η υπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την τουρκική πλευρά για τη διαχρονική στήριξή της στο ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, σημειώνοντας ότι οι σχετικές τοποθετήσεις της Άγκυρας ενισχύουν σημαντικά τη διεθνή επιχειρηματολογία της χώρας μας.

Οι εργασίες του Forum ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή Κοινής Διακήρυξης, η οποία θεσμοθετεί το «Türkiye–Greece Cultural Forum» ως μόνιμο μηχανισμό. Η συμφωνία προβλέπει τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων στις δύο χώρες, καθώς και τη χρηματοδότηση κοινών δράσεων στους τομείς των μουσείων, της έρευνας, της εκπαίδευσης και των ψηφιακών εφαρμογών.

Τέλος, στο επιστημονικό σκέλος της διοργάνωσης, στελέχη και από τα δύο υπουργεία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καλές πρακτικές γύρω από την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες από σημαντικά έργα αποκατάστασης βυζαντινών και οθωμανικών μνημείων που υλοποιούνται σε Ελλάδα και Τουρκία.