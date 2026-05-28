«Η μουσική είναι θόρυβος που σκέπτεται». Η φράση του Victor Hugo συνοψίζει ιδανικά το πνεύμα του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Κυκλάδων SYRREO, ενός θεσμού που, εδώ και είκοσι δύο χρόνια, υπηρετεί με συνέπεια την υψηλή τέχνη, την παιδεία και την πολιτιστική εξωστρέφεια.

Το πρόγραμμα του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική του Φεστιβάλ, με σημαντικές συναυλίες, λυρικές βραδιές, μουσική δωματίου, παράσταση εμπνευσμένη από τη θέση της γυναίκας στην αρχαία ελληνική δραματουργία και ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις στη Σύρο.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης στο Ναό της Μεταμορφώσεως και συναυλίες με κορυφαίους Έλληνες και διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες.

Εμφορείται από διάθεση προσφοράς καθώς ένα σημαντικό μέρος του προγράμματός του είναι δωρεάν για το κοινό και συνομιλεί με τα τοπικά μουσικά σχήματα και τους κατοίκους του νησιού. Δίνει βήμα σε νέους ταλαντούχους μουσικούς και προσφέρει την εμπειρία της σκηνής και της ομαδικής δημιουργίας στα παιδιά, που καθοδηγούμενα από έμπειρους δασκάλους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική.

Το 22ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κυκλάδων SYRREO αποδεικνύει, για μία ακόμη χρονιά, ότι η Σύρος μπορεί να αποτελεί επίκεντρο υψηλού πολιτισμού, καλλιτεχνικής ποιότητας και ουσιαστικής παιδείας. Με βαθιά πίστη στη μουσική ως δύναμη μνήμης, συνοχής και πνευματικής ανύψωσης, το Φεστιβάλ συνεχίζει να ενώνει την τέχνη με την κοινωνία και την ιστορία με το παρόν.

Η οργάνωση παραγωγής φέρει την υπογραφή της Πόπης Μαλαπάνη και της Λένας Χατζηγρηγορίου. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται προς το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον Δήμο Ερμούπολης Σύρου και τους χορηγούς του Φεστιβάλ (Ιερά Μητρόπολις Σύρου, Βουλή των Ελλήνων, ΔΕΗ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Ίδρυμα Λάτση, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Blue Star Ferries, Περικλής Ζαμπούνης, ΕΡΤ), οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια και συμβάλλουν στη συνέχιση ενός θεσμού που τιμά τη Σύρο, τις Κυκλάδες και τον ελληνικό πολιτισμό.