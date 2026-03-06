Με χιούμορ, παρουσιαστές-έκπληξη και έντονο κινηματογραφικό στοιχείο πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον η τελετή έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο πολιτισμός και οι συνεργασίες μπορούν να λειτουργήσουν ως σημείο συνάντησης σε μια ταραγμένη εποχή.

Η βραδιά είχε και μια απρόσμενη κινηματογραφική διάσταση, αφού το Ολύμπιον αποτέλεσε το σκηνικό για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Τζώρτζη Γρηγοράκη, με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Πασσαλή και την Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης καλωσόρισε το κοινό προειδοποιώντας το με χιούμορ ότι συμμετέχει ήδη σε ένα κινηματογραφικό γύρισμα. «Συμμετέχουμε όλοι μας σε μια ταινία που γυρίζεται αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσει να γυρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ», είπε, εξηγώντας ότι το ίδιο το Φεστιβάλ -με πρωτοβουλία του μεγάλου χορηγού του, της COSMOTE TELEKOM- πρόκειται να γίνει ταινία και συγκεκριμένα ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία και την καθημερινότητα του Φεστιβάλ. «Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η ταινία είναι μια ερωτική ιστορία για όλους τους έρωτες, τους πραγματικούς και τους φανταστικούς, που άρχισαν σε μια σκοτεινή αίθουσα και θα μας συνοδεύουν για πάντα με τη μαγεία της μεγάλης οθόνης», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρεαδάκης κάλεσε στη σκηνή τον διακεκριμένο βιολονίστα και καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης Χρίστο Γαλιλαία, και τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, Αστέρη Πελτέκη να αναλάβουν την παρουσίαση της τελετής.

«Σε ένα κόσμο γεμάτο ανησυχία, αμφιβολία, πόλεμο και φόβο, σημασία έχει να είμαστε ενωμένοι κι αυτή είναι μια μικρή απόδειξη της συνεργασίας μεταξύ των φορέων και των ανθρώπων των τεχνών της Θεσσαλονίκης», είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν την τελετή με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και πολλή ουσία.

Η μνήμη στο επίκεντρο της διοργάνωσης

Η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελίζ Ζαλαντό, στάθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων. «Όλες και όλοι μαζί βιώνουμε αυτή την παράξενη και ιλιγγιώδη αίσθηση να βλέπουμε την ιστορία να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο παρελθόν μέσα από ταινίες αρχείου, οι οποίες ανοίγουν δρόμους για την κατανόηση του παρόντος. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η ταινία «Νύχτα και Ομίχλη» του Αλέν Ρενέ προβαλλόταν στα σχολεία της Γαλλίας όταν η ίδια ήταν μαθήτρια, τονίζοντας πως, παρότι σκληρή για τα παιδιά, υπήρξε απαραίτητη για τη διαμόρφωση πολιτών με ιστορική συνείδηση.

Η κ. Ζαλαντό υπογράμμισε ακόμη ότι η μνήμη πρέπει να παραμένει ζωντανή και προσβάσιμη, κάτι που επιχειρεί να πετύχει το Φεστιβάλ και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Filmography, η οποία θα συγκεντρώνει στοιχεία για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Αφιέρωμα στα αρχεία και το πρόγραμμα

Κεντρικό άξονα της φετινής διοργάνωσης αποτελεί το μεγάλο αφιέρωμα «Όλη η μνήμη του κόσμου», το οποίο διατρέχει το πρόγραμμα μέσα από προβολές, συζητήσεις, εκδόσεις και καλλιτεχνικές συνεργασίες. Στο πλαίσιο του αφιερώματος παρουσιάζονται ταινίες που επανερμηνεύουν το παρελθόν, ενώ το Φεστιβάλ συνεργάζεται με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για την παραγωγή της μικρού μήκους ταινίας Πραγματογνωσία του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Συνολικά στο 28ο ΦΝΘ προβάλλονται 252 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους 80 παγκόσμιες πρεμιέρες, αριθμός-ρεκόρ για την ιστορία του θεσμού, καθώς και 32 διεθνείς και 11 ευρωπαϊκές πρεμιέρες.

Υπερδιπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για το ντοκιμαντέρ

Στις πρωτοβουλίες στήριξης του ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. «Για πρώτη φορά δημιουργούμε διακριτή και ξεχωριστή δράση με δικό της προϋπολογισμό για το ντοκιμαντέρ», ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση στα επιλεκτικά προγράμματα χρηματοδότησης. Παράλληλα επισήμανε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυτών αυξήθηκε στα 15 εκατομμύρια ευρώ, από 7 εκατομμύρια το 2025 και 4 εκατομμύρια το 2019, γεγονός που -όπως είπε- ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες στήριξης της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και δίνει στους δημιουργούς περισσότερα εργαλεία για να συνεχίσουν να αφηγούνται ιστορίες.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Μήττας υπογραμμίζοντας τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού, με την Περιφέρεια, τους Δήμους και όλους τους πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό το καλύτερο δυνατό για τη Θεσσαλονίκη. «Ο πολιτισμός μας ενώνει και γι’ αυτό είμαστε όλοι περήφανοι», τόνισε.

Τρεις τιμητικοί Χρυσοί Αλέξανδροι

Η φετινή διοργάνωση απονέμει τρεις τιμητικούς Χρυσούς Αλέξανδρους σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στον κινηματογράφο. Η δημιουργός Βουβούλα Σκούρα τιμάται για το συνολικό έργο της, το οποίο εξερευνά τη σχέση μνήμης, Ιστορίας και χρόνου. Στο Φεστιβάλ θα παρουσιαστεί αφιέρωμα με 20 ταινίες της.

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο θα λάβει επίσης ο Αμερικανός πολυμεσικός καλλιτέχνης Μπιλ Μόρισον, γνωστός για τη χρήση αρχειακού υλικού και για την ιδιαίτερη ποιητική προσέγγισή του στον κινηματογράφο. Στο πλαίσιο της παρουσίας του θα πραγματοποιήσει και ανοιχτό masterclass.

Τέλος, ο εμβληματικός παραγωγός Γιώργος Παπαλιός τιμάται για τη συμβολή του στην αναγέννηση του ελληνικού κινηματογράφου και για τη στήριξη νέων δημιουργών. Στη διοργάνωση θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Τρέχοντας τα κύματα» του Γιάννη Καραπιπερίδη για τη ζωή και το έργο του.

Η Ζιλιέτ Μπινός στο Φεστιβάλ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία της Ζιλιέτ Μπινός, η οποία επισκέπτεται και πάλι τη Θεσσαλονίκη, αυτήν τη φορά ως σκηνοθέτιδα, για να παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ « In-I In Motion», που καταγράφει τη συνεργασία της με τον Βρετανό χορευτή και χορογράφο ‘Ακραμ Καν.

Η βραβευμένη ηθοποιός θα βρεθεί στην πόλη και με την ιδιότητά της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, εν όψει της τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2027. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα συμμετάσχει επίσης σε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για τη διττή πλέον πορεία της ως ηθοποιού και σκηνοθέτιδας.

Η ταινία έναρξης και το μήνυμα της σκηνοθέτιδας για αλήθεια και δικαιοσύνη

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ έγινε με το ντοκιμαντέρ «Ρώτα την Ι Τζιν» της Άιβι Μίροπολ, που αφηγείται την ιστορία της δημοσιογράφου και συγγραφέα Τζιν Κάρολ, η οποία μήνυσε τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε δύο φορές στη δικαιοσύνη.

Παρούσα στο Ολύμπιον ήταν και η σκηνοθέτιδα, η οποία μίλησε για τη δύσκολη συγκυρία μέσα στην οποία παρουσιάζεται η ταινία. «Είναι μια ζωντανή πόλη όπου ο κινηματογράφος και η αλήθεια γιορτάζουν, αλλά ζούμε σε μια τρομερή εποχή για όσους νοιάζονται για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι όταν πλησίασε για πρώτη φορά την Τζιν Κάρολ για να συμμετάσχει σε ένα ντοκιμαντέρ, εκείνη απάντησε πως «θα προτιμούσε να φάει το παπούτσι της». Τελικά όμως πείστηκε, και -όπως ανέφερε η Μίροπολ, η ταινία έγινε ένας τρόπος να ειπωθεί όχι μόνο η προσωπική της ιστορία, αλλά και γιατί αυτή αφορά όλους.

Η Άιβι Μίροπολ, που έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με την κόρη της, είπε ότι ήδη έχουν ερωτευτεί την πόλη και τους ανθρώπους της.

Το 28ο ΦΝΘ θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου και διεξάγεται στην ιστορική έδρα του, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, ταινίες είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.