Συνάντηση με τον βραβευμένο με το 2ο βραβείο με την καλλιτεχνική εγκατάσταση «Looking for the improvisations of the future» στο διαγωνιστικό μέρος του Fichti Art Festival πολυπράγμωνα Λαρισαίο καλλιτέχνη Χρίστο Χαλικιά λίγο πριν από την έκθεσή του με τίτλο “EXILEOSIS” στην Ιταλία.

Ο Λαρισαίος καλλιτέχνης Χρίστος Χαλικιάς είναι εικαστικός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος και διευθυντής παραγωγής θεατρικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

Έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών Μουσικών σπουδών στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών καθώς και πτυχίο Σκηνοθεσίας της Σχολής Κινηματογράφου «Λυκούργος Σταυράκος.

*Από τη Δήμητρα Δεληδήμου

Η τέχνη είναι από ότι φαντάζομαι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής σας. Θυμάστε την πρώτη σας επαφή με αυτή;

Κάπου στην τρίτη δημοτικού είδα έναν θείο μου από την Λάρισα να παίζει αρμόνιο. Έκτοτε τον υποχρέωνα να μου δείχνει συγχορδίες και να πηγαίνω στο σπίτι του Σαββατοκύριακα να εξασκούμαι μέχρι να μάθω συγκεκριμένα τραγούδια.

Στη συνέχεια απέκτησα το δικό μου αρμόνιο…

Όταν δημιουργείτε, ποια είναι τα συναισθήματά σας;

Η δημιουργία είναι μία δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί διαφορετική ποιότητα από αυτή του «εκτελεστή». Η δημιουργία είναι μια επώδυνη εσωστρεφής διαδικασία. Πριν παρουσιάσω τη δουλειά μου έχω το άγχος το οικοδεσπότη που υποδέχεται τους φίλους του στο σπίτι. Μετέπειτα όμως αφήνομαι εντελώς στα χέρια του κοινού ώστε να γίνω “γέφυρα” για το υλικό -το μήνυμα- και το συναίσθημα που πρέπει να επικοινωνηθεί.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν επιδράσει θετικά στην καλλιτεχνική σας πορεία; Θέλετε να μας αναφέρετε κάποιους;

Όλοι οι σημαντικοί δημιουργοί έχουν τις εμπνευσμένες και όχι τόσο εμπνευσμένες στιγμές τους…

Θα ήταν άδικο να ξεχωρίσω κάποια ονόματα. Σε επίπεδο ξένων καλλιτεχνών μπορώ να πω…Βίνσεντ βαν Γκογκ…Ανρί Ματίς…Βασίλι Καντίνσκι…αλλά και πάλι είναι αμέτρητοι αυτοί που θα μπορούσα να αναφέρω.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό «μάθημα» που έχετε αποκομίσει στη μέχρι τώρα πορεία σας στον χώρο της τέχνης;

Να μην δημιουργώ κατά παραγγελία! (γέλια)

Όταν η ανθρώπινη ψυχή «αιμορραγεί», η τέχνη είναι το χάδι του δημιουργού στον ανθρώπινο πόνο!

Πώς βλέπετε τη σημερινή ελληνική τέχνη. Έχει μέλλον; Σας στεναχωρούν κάποια πράγματα και αν ναι ποια είναι αυτά;

Αισθητικά δεν μου ταιριάζουν καλλιτεχνικές προσεγγίσεις -κυρίως στο θέατρο-και τρόποι επικοινωνίας που θεωρώ ότι ανήκουν και σε παλαιότερες εποχές.

Η ελληνική καλλιτεχνική πραγματικότητα έχει αξιόλογους προγόνους και απογόνους.

Πιστεύω στη εν γένει δημιουργία και ότι οι νέοι δημιουργοί έχουν διευρυμένες πνευματικές ανάγκες…

Πώς πιστεύεται ότι βλέπει η σημερινή νεολαία την τέχνη, έχει καλά πρότυπα ή δεν την απασχολεί πλέον η «ποιότητα»;

Η νόθη διασκέδαση επικρατεί της ψυχαγωγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο οπότε αυτό αντανακλάται και στη «δυτικότροπη» ελληνική νεολαία.

Παρόλα αυτά ακόμα και η σύγχρονη ελληνική τέχνη ενσωματώνει καινοτόμα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με τρόπο που με κάνει αισιόδοξο για το μέλλον.

Τι να περιμένουμε από εσάς στη παρουσίασή της ατομικής σας έκθεσης “EXILEOSIS” στην Ιταλία;

Να ιαθούμε για τις τύψεις και τις ενοχές κάθε είδους!…

Ποιο μήνυμα θα στέλνατε στους νέους δημιουργούς;

Να αντισταθούν με όλη τους τη δύναμη σε ότι δεν τους αρέσει, να αποφασίζουν μόνο με την καρδιά τους, να αγκαλιάζονται και να αγαπούν παντοτινά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε κύριε Χαλικιά.

Εγώ σας ευχαριστώ!