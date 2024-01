Πέθανε ο παραγωγός Φρανκ Φάριαν, δημιουργός των Boney M. και Milli Vanilli

Ο Φρανκ Φάριαν κατάφερε επίσης να ταράξει τα νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με το δίδυμο των Milli Vanilli, που αναστάτωσε το τοπίο της ποπ το 1988 με την επιτυχία "Girl You Know It's True".