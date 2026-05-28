Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ επιστρέφει δυναμικά και ξανασυναντά το κοινό του στα τέλη Μαΐου. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, παρουσιάζονται ταινίες που επιλέχθηκαν προσεκτικά ανάμεσα σε προτάσεις συμμετοχών από όλο τον κόσμο, προσκαλώντας το κοινό σε μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία, ενώ η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την τελετή απονομής βραβείων στις 31 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας.

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Στην αφίσα του φετινού ΑΓΩΝΑ βρίσκεται η «φεύγουσα κόρη», μαρμάρινο γλυπτό από το χαμένο αέτωμα μικρού κτηρίου του Ελευσινιακού Ιερού, που χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του 5ου αι. π.Χ.. Το γλυπτό απεικονίζει πιθανώς την Περσεφόνη (Κόρη), που τρέχει εναγωνίως να ξεφύγει από τον θεό του Κάτω Κόσμου, τον Πλούτωνα, και η φωτογραφία είναι ευγενική παραχώρηση από το Φωτογραφικό αρχείο του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Ελευσίνας. Η επιλογή της φωτογραφίας ως κεντρικής εικόνας του φετινού φεστιβάλ αποτελεί μία αφιέρωση προς τις «φεύγουσες» κακοποιημένες γυναίκες απανταχού της Γης.

25-30 Μαΐου: Ένα πλούσιο και πολυθεματικό πρόγραμμα προβολών από όλο τον κόσμο

Από τις σχεδόν 1300 προτάσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν μετά το φετινό κάλεσμα, επιλέχθηκαν 62 ταινίες από 27 χώρες (Αυστρία, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Γαλλία, Γεωργία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελλάδα, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιράκ, Ιράν, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Νορβηγία, Ολλανδία, Παλαιστίνη, Περού, Σερβία, Ταϊβάν, Τατζικιστάν, Τουρκία, Φιλιππίνες, Φινλανδία). Το πρόγραμμα προβολών ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, με εισιτήριο μόλις 5 ευρώ ανά ημέρα προβολής.

Θα απολαύσουμε ταινίες για την ιστορική μνήμη και την ταυτότητα, την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, την οικολογία και τη βιωσιμότητα, την παράδοση και τα έθιμα, τον πόλεμο και το τραύμα, τη μυθολογία και τις τέχνες. Μέσα από τις ταινίες του φετινού ΑΓΩΝΑ, θα ταξιδέψουμε από την αρχαία Αθήνα και τη Μικρά Ασία έως τη μεταπολεμική και σύγχρονη εποχή, θα περιηγηθούμε σε αρχαίους πολιτισμούς και θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της επιστημονικής έρευνας, θα εξερευνήσουμε παραδοσιακές πρακτικές και τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση, θα ανακαλύψουμε προσωπικές και συλλογικές ιστορίες που φωτίζουν το παρελθόν και συνομιλούν με το παρόν. Όπως πάντα, θα δούμε ταινίες κάθε είδους, με κύριο άξονα το ντοκιμαντέρ — όπως ιστορικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές — καθώς και έργα κινουμένου σχεδίου και υβριδικές μορφές, ανεξαρτήτως διάρκειας, που έχουν ολοκληρωθεί από το 2022 και μετά. Και φέτος, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συμπεριλαμβάνει μαθητικές ταινίες του Νεανικού Πλάνου του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

31 Μαΐου: Η λαμπρή τελετή λήξης στο Θέατρο Ολύμπια

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα κορυφωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια – Μαρία Κάλλας, με μία λαμπρή γιορτή όπου θα ανακοινωθούν οι νικήτριες ταινίες. Και φέτος τα επτά βραβεία του ΑΓΩΝΑ συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο και αντιστοιχούν σε εννέα κατηγορίες: Αρχαιολογικής Ταινίας «Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες», Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Εκπαιδευτικής Ταινίας «Χρήστος Λαμπράκης», Φωτογραφίας, Βραβείο «Τα μικρά του Αγώνα» (έως 10΄), Πρωτοτυπίας στη σύλληψη, Βραβείο Κοινού (απονέμεται στην ταινία που θα συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης του κοινού, με ψηφοφορία που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ), Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής (GRAND PRIX) «Λένα Σαββίδη».

Η διεθνής κριτική επιτροπή του ΑΓΩΝΑ 2026 αποτελείται από τους (αλφαβητικά):

Δρ. Αναστασία Γκαδόλου, Αρχαιολόγος ΥΠΠΟ – Γενική Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Tony Coe, Σκηνοθέτης-Παραγωγός (Αγγλία)

Dario di Blasi, Επίτιμος Επιμελητής Δημοτικού Μουσείου Rovereto, ιδρυτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Rovereto, πρώην επιμελητής των Αρχαιολογικών Μουσείων Κινηματογράφου στη Φλωρεντία και στο Bacoli (Ιταλία)

Βασίλης Καραμητσάνης, Πρόεδρος Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros

Lada Laura, Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας του Σπλιτ (Κροατία)

Δέσποινα Μουζάκη, Παραγωγός, Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Διονύσης Πετρουτσόπουλος, Φωτογράφος-Διευθυντής Φωτογραφίας

Pedro Olalla, Συγγραφέας, Κινηματογραφιστής (Ισπανία)

Μέμη Σπυράτου, Σκηνοθέτης-Πρόεδρος του Φεστιβάλ ΑΓΩΝ

Μιράντα Τερζοπούλου, Λαογράφος-Εθνολόγος.

Επιπλέον, το Φεστιβάλ θα τιμήσει τρεις σημαντικές προσωπικότητες: τον Γιώργο Αρβανίτη, πολυβραβευμένο διευθυντή φωτογραφίας και εμβληματική μορφή του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου, τον Αθανάσιο Φωκά, Καθηγητή Μη Γραμμικής Μαθηματικής Επιστήμης και τον επιφανή αιγυπτιολόγο και αρχαιολόγο, ερευνητή, Λέκτορα και συγγραφέα, Πρέσβη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για τον Υπεύθυνο Τουρισμό, Δρ. Zahi Hawass.

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή συναυλία-αφιέρωμα από το μουσικό σύνολο Λιποτάκτες, που συγκροτήθηκε από την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τίτλο «Οι στίχοι αυτοί μπορεί και να ’ναι οι τελευταίοι», αφιερωμένο στους Μίκη Θεοδωράκη και Δημήτρη Λάγιο, δύο καλλιτέχνες και στοχαστές που έχουν σημαδέψει τη μνήμη, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας. Θα τραγουδήσουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Υακίνθη Λάγιου και ο Άγγελος Θεοδωράκης.

Πληροφορίες:

Προβολές: Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Δευτέρα 25 – Σάββατο 30 Μαΐου

Ζώνες Προβολών: Καθημερινές 16:30-22:30 και Σάββατο 10:00-14:30 και 16:30-21:30

Εισιτήρια: 5€ ανά ζώνη προβολής στο https://tickets.tainiothiki.gr/

Τελετή απονομής βραβείων / συναυλία Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», Κυριακή 31 Μαΐου

ΟΛΥΜΠΙΑ, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στις 19:00

Ελεύθερη είσοδος, με σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα του ΑΓΩΝΑ: https://www.agonfestival.com/