To 3ο This isAthens City Festival επέστρεψε την 1η Μαΐου και «απλώνεται» φέτος για πρώτη φορά σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Έως και στις 2 Ιουνίου, η μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή της Αθήνας από τον Δήμο Αθηναίων θα επισκεφθεί με 250+ δράσεις τα πιο πολυσύχναστα, αλλά και τα πιο απρόσμενα σημεία της πόλης.

To This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Reverb Athens, τα Athens Cocktails και τη Modular Expansion, παρουσιάζουν μια σειρά από Street Parties και Music Sessions σε Πλατείες της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα:

• “Gyzi Street Party” στις 9 Μαΐου, στην Πλατεία Γκύζη

• “Kaniggos Street Party” στις 17 Μαΐου, στην Πλατεία Κάνιγγος

• “Attiki Music Sessions” στις 24 Μαΐου, στην Πλατεία Αττικής

• “Victoria Music Sessions” στις 31 Μαΐου, στην Πλατεία Βικτωρίας

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν μουσική από καταξιωμένους και νέους καλλιτέχνες σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, όπως οι George Apergis, Fo, Lex, Olga, Clubkid, Artemios, PJ Mugiwara, Antiego, NUEΛ, Drosis, Nikos Thanos, Charlotte και Ther3min.

Τα Athens Cocktails θα δώσουν τη δυνατότητα, ώστε οι παρευρισκόμενοι να έχουν την ευκαιρία να γευτούν προτεινόμενα Cocktails και ποτά από τους επαγγελματίες του χώρου, στην τιμή των 6€.