Την τελευταία της πνοή άφησε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι σε ηλικία 62 ετών, στο Ασκληπιείο Βούλας, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Η πολυαγαπημένη σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή όπως έγινε γνωστό έφυγε από τη ζωή, ανήμερα των γενεθλίων του.

Ειδικότερα όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη, το βράδυ της Κυριακής (2 /11), γύρω στις 21.00, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς σφυγμό. Εκεί, δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Αξίζει να αναφερθεί πως το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1991 και απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.