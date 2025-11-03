Την τελευταία της πνοή άφησε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι  σε ηλικία 62 ετών, στο Ασκληπιείο Βούλας, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Η πολυαγαπημένη σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή όπως έγινε γνωστό έφυγε από τη ζωή, ανήμερα των γενεθλίων του.

Ειδικότερα όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη, το  βράδυ της Κυριακής (2 /11), γύρω στις 21.00, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς σφυγμό. Εκεί, δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Αξίζει να αναφερθεί πως το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1991 και απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κίλι Σφακιανάκη #Νότης Σφακιανάκης