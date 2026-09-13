Ένα ατύχημα οδηγεί τον Νίκο σε ένα κέντρο αποκατάστασης, όπου έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα. Καθώς οι άνθρωποι γύρω του προχωρούν, καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση με το σώμα του, τα όριά του και την ίδια του την πορεία.

Ο Νίκος μετέτρεψε την πραγματική του ιστορία σε σενάριο ταινίας με τίτλο «Wheel to Live», σε σκηνοθεσία Βίκυς Αναστασιάδου, η οποία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Χρυσός Διόνυσος, στο 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε την ταινία για την «αβίαστα συγκινητική» προσέγγιση της αναπηρίας, την τρυφερότητα, την ειλικρίνεια και το χιούμορ με τα οποία αντιμετωπίζει τους ήρωές της, έχοντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη ευθραυστότητα. Η ταινία εξασφαλίζει παράλληλα το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη λίστα υποψηφιοτήτων του Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους, ενώ το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ και συμμετοχή στο Agora Short Film Lab του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Με την απονομή των βραβείων ολοκληρώθηκε η τελετή λήξης της 49ης διοργάνωσης, σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, καθώς το Φεστιβάλ Δράμας οδεύει πλέον προς τον μεγάλο σταθμό της 50ής διοργάνωσής του.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του Φεστιβάλ και δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια μεγάλη διοργάνωση που γίνεται στην πόλη, αλλά κομμάτι της ζωής της. «Η Δράμα είναι το σπίτι αυτού του φεστιβάλ. Εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε, εδώ απέκτησε τη δική του ιστορία και τη δική του ξεχωριστή θέση στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη κι εδώ θα συνεχίσει να γράφει την επόμενη σελίδα της ιστορίας του», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος και τόνισε πως ο δήμος Δράμας, μέσω του πολιτιστικού οργανισμού είναι βασικός διοργανωτής του φεστιβάλ και θα συνεχίσει να το στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις, «γιατί πιστεύουμε στον πολιτισμό, πιστεύουμε στον κινηματογράφο και πάνω απ’ όλα πιστεύουμε στο ίδιο το φεστιβάλ και στη σχέση του με την πόλη μας».

Ο δήμαρχος Δράμας ευχαρίστησε το υπουργείο Πολιτισμού για την ανανέωση των δύο πολιτιστικών χώρων στους οποίους διεξάγεται το Φεστιβάλ, το Δημοτικό Ωδείο Δράμας και τον Κινηματογράφο «Ολύμπια», ενώ ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας υπογράμμισε πως «η στήριξη στον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική (παραγωγή) αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης και εθνική στρατηγική την οποία υλοποιούμε με συνέχεια, με συνέχεια εδώ και τρία χρόνια». Ο κ. Φωτήλας ανέφερε ακόμα πως «από τα 4,5 εκατομμύρια το χρόνο που διαθέτονταν μέχρι το 2019 για τον ελληνικό κινηματογράφο, σήμερα εξασφαλίσαμε 15 εκατομμύρια το χρόνο και όχι για μια χρονιά, αλλά για πέντε συνεχόμενα χρόνια», και «για πρώτη φορά υπάρχει καθορισμένο και σαφές πλαίσιο στήριξης για τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις των οπτικοακουστικών (παραγωγών)».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Φεστιβάλ Δράμας Πέτρος Παρασκευαΐδης είπε πως «στόχος μας είναι κάθε χρόνο να ανεβάζουμε τον πήχη, να βελτιώνουμε τη διοργάνωση και να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε το φεστιβάλ της Δράμας να ανταποκρίνεται με κύρος στην ιστορία αλλά και στις απαιτήσεις ενός διεθνούς κινηματογραφικού θεσμού» και υπογράμμισε την ευθύνη καθώς το Φεστιβάλ βαδίζει ολοταχώς προς τον μεγάλο σταθμό των 50 ετών του.

Το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά η Δράμα έγινε το επίκεντρο της κινηματογραφικής δημιουργίας επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Μιχάλης Μουρβετίδης, δηλώνοντας την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον θεσμό.

Μετά από ένα βίντεο με στιγμιότυπα από όλη την εβδομάδα, που προβλήθηκε στην αίθουσα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σε κάθε πλάνο έβλεπα τι είχε προηγηθεί, πόσο με είχε απασχολήσει το κάθε τι όλη τη χρονιά, πόσο είχαμε κυνηγήσει κάποια πράγματα…». Απευθυνόμενος στους δημιουργούς, είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς κυρίως που μας εμπιστεύεστε με τις ταινίες σας, που επιμένετε, με το θάρρος σας, με την αισιοδοξία σας και να ξέρετε ότι μου δίνετε το παράδειγμα και την έμπνευση να κάνω κι εγώ το ίδιο», με το κοινό να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα.

Τα υπόλοιπα βραβεία της διοργάνωσης

Εκτός από τον «Χρυσό Διόνυσο», το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, με το οποίο τιμήθηκε το «Wheel to Live» της Βίκυς Αναστασιάδου, στο ίδιο πρόγραμμα το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Τώνια Μαρκετάκη» απονεμήθηκε στην Αναστασία Γκίβαλου για τους «Αδέσποτους», ενώ το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής πήρε το «Multi Family Garage Sale» του Ζακ Σιμχά. Ειδικές μνείες δόθηκαν στον Γιάννη Καρπούζη για τη σκηνοθεσία του «Αρκάνσας» και στους Βασίλη Κωλέττη και Μέλισσα Παπαδοπούλου, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Δέμη, για τον «Σκύλο», στην κατηγορία animation.

Στα βραβεία ανεξάρτητων επιτροπών, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της FIPRESCI απονεμήθηκε στο «We Were Here» του Pranav Bashin από την Ινδία, ενώ το Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής των Ελλήνων πήρε το «What Do Machines Dream Of» της Sarra Ryma, από τη Γαλλία και την Αλγερία.

Οι διεθνείς διακρίσεις

Το Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος απέσπασε το «Azul» των Algorithmo Malvado, από το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Η επιτροπή ξεχώρισε την κινηματογραφική ακρίβεια και τη φαντασία με τις οποίες η ταινία δημιουργεί ένα πειστικό δυστοπικό μέλλον, αλλά και την επιμονή της στην ελπίδα για έναν διαφορετικό κόσμο. Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και δίνει στην ταινία το εισιτήριο για τη μακρά λίστα των υποψηφιοτήτων του Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στη Nadine Misong για το «Silent Voices», ενώ την υποψηφιότητα του Φεστιβάλ Δράμας για το Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου κέρδισε το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης απονεμήθηκε στο «The Great Organ» των Ρωξάνης Κριμίζη και Μιχάλη Κίμωνα, ενώ το Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5MONDE πήρε το «We Were Here» του Yash Gonsai, σε σκηνοθεσία Pranav Bhasin. Ειδική Μνεία δόθηκε στο «Kentucky Gaza» του Omar Rammal από την Ιορδανία.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας απονεμήθηκε στο «Fruits of Despair» του Nima Nassaj από το Ιράν, με την επιτροπή να επισημαίνει τη δύναμη με την οποία μετατρέπει μια προσωπική εμπειρία σε έργο τέχνης και επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ζωές που βρίσκονται πίσω από τους πολέμους και τις πολιτικές συγκρούσεις. Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής πήρε το «Loutropolis» της Anna Papadopoulou από την Ελλάδα, ενώ Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο «Guided Tour» της Alba Jaramillo, από τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο.

Στο Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Φρίντα Λιάππα» απονεμήθηκε στο «Find Fenia» της Λίλα Μπάρμπα. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας πήρε ο Νικόλας Κωστής για τη «Μια Στιγμή στη Ζωή της», ενώ το Βραβείο Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στη Νέλλυ Ευαγγελίδου για το «(AN)OIKIA».

Στο Διεθνές Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το Student Grand Prix κέρδισε το «Nobody Barks» της Júlia Coldwell Serra από την Ισπανία, ενώ το Special Jury Award απονεμήθηκε στο «Ο Γάμος της Ξαδέρφης μου» της Σίλβα Τσουμάνα από την Ελλάδα. Ειδική μνεία δόθηκε στο «Delay» του Wang Han-Xuan από την Κίνα.

Στις θεματικές διακρίσεις, το Βραβείο Drama Queer απονεμήθηκε στο «Taxi Moto» του Gaël Kamilindi, ενώ το Student Drama Queer στο «(AN)OIKIA» της Νέλλυς Ευαγγελίδου. Το Βραβείο Short & Green πήρε το «Astronauta» του Giorgio Giampà.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το Βραβείο Κοινού, το οποίο κέρδισε επίσης το «Wheel to Live» της Βίκυς Αναστασιάδου, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη απήχηση που είχε η ταινία και στο κοινό του 49ου Φεστιβάλ Δράμας. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, ενώ προβλέπει επίσης υπηρεσίες πλήρους προσβασιμότητας για ανθρώπους με προβλήματα ακοής και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ