Ανοίγει τις πύλες του στις 5 Σεπτεμβρίου το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, με συμμετοχή από 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα.

Το κεντρικό αφιέρωμα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου έχει τίτλο «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο» και είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες. Εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, για την καλλιέργεια της φαντασίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης. Μέσα από το βιβλίο, το παιδί έρχεται σε επαφή με αξίες, εικόνες και ιδέες που το βοηθούν να ανακαλύψει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο που το περιβάλλει.

Παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις

Μεταξύ πολλών άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν: Στρογγυλά τραπέζια από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ελληνικό τμήμα της IBBY & το Library4all, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, και τα ηλεκτρονικά περιοδικά Κόκκινη Αλεπού & Ο Αναγνώστης· τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου· εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς· παιδικό εργαστήρι από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο· παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο λύκος» από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ· εντυπωσιακή παράσταση μαγικών από τον μάγο Τρίσταν· παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Νικόλα Τζιβελέκη· συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων· συναυλία «Οι διεθνείς δρόμοι του Μίκη» από τον Μάριο Στρόφαλη με τους Μartha Moreleon, Alkis Kollias, και Ειρήνη Τουμπάκη.

Τα επίσημα εγκαίνια του φεστιβάλ, που έχει ελεύθερη είσοδο για όλους, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30

Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00

Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30

Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.)