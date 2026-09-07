Το Φθινόπωρο στην Αθήνα ξεκινά παραδοσιακά με άρωμα τυπογραφικού μελανιού και τη ζεστή ατμόσφαιρα του πολιτισμού. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου μεταμορφώνει για ακόμη μία χρονιά το Πεδίον του Άρεως σε μια τεράστια, υπαίθρια κυψέλη γραμμάτων, προσκαλώντας τους φίλους της λογοτεχνίας να περιηγηθούν ανάμεσα στις νέες εκδόσεις, να ανακαλύψουν κρυμμένους θησαυρούς και να γιορτάσουν την τέχνη του λόγου.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, με τη σφραγίδα του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ).

Η στιγμή της συνάντησης: Οι υπογραφές των συγγραφέων

Η πιο ζωντανή και ουσιαστική πτυχή κάθε φεστιβάλ είναι η απευθείας επαφή των αναγνωστών με τους δημιουργούς. Οι εκδόσεις Κάκτος δίνουν δυναμικό «παρών» και υποδέχονται το κοινό στο περίπτερό τους με ένα πλούσιο Πρόγραμμα Υπογραφών, δίνοντας την ευκαιρία για μια σύντομη συνομιλία, μια ανταλλαγή σκέψεων και μια προσωπική αφιέρωση στις σελίδες των αγαπημένων σας βιβλίων.

Πρόγραμμα υπογραφών (19:00 – 21:00)

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου | Ζαχαρούλα Γκούντουβα — Ανθοκλοπή

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου | Μαρία Παπαβασιλοπούλου — Το Άχι

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου | Στέργιος Μαδέρης — Αποπλάνηση

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου | Αθηνά Ιωσήφ — Όταν οι Δορυφόροι Άρχισαν να Ψιθυρίζουν

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου | Πέννυ Οικονομάκη — Το Τρίξιμο της Πολυθρόνας

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου | Τούλα Βαρώτσου — Τα Διαμάντια της Αιωνιότητας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου | Γεωργία Αντωνίου-Γιαννιώτη — Οι Ορειβάτες

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου | Ελευθερία Τίγκα — Αν(τ)οχή

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου | Σοφία Δευτερίγου — Εκ Βακχείας Μονογένεση

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου | Θωμάς Κατάκης — Odysseus and the Timeless Leaders

Στο καταπράσινο περιβάλλον του Πεδίου του Άρεως, το βιβλίο γίνεται ο συνδετικός κρίκος μιας μεγάλης παρέας. Μια βόλτα στον χώρο της έκθεσης είναι η ιδανική ευκαιρία για να ανανεώσουμε τη σχέση μας με τη φιλαναγνωσία και να αποκτήσουμε μοναδικές ενθυμήσεις από τους ίδιους τους συγγραφείς.

Πληροφορίες:

Χώρος: Πεδίον του Άρεως (Ελεύθερη Είσοδος)

Ώρες Υπογραφών: 19:00 – 21:00