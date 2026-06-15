Ταινίες αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών, κλασικά αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά, καθώς και συναρπαστικές περιπέτειες, θρίλερ και ιστορίες αγάπης, οι οποίες εκτυλίσσονται σε απροσπέλαστους τόπους πυκνής βλάστησης και προσεγγίζουν τη μυθολογία του δάσους από διαφορετικές πλευρές, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του 5ου Evia Film Project, το οποίο διεξάγεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου.

Οι ταινίες θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο στους θερινούς κινηματογράφους Απόλλων στην Αιδηψό και Ελύμνιον στη Λίμνη, ενώ μια ειδική προβολή θα πραγματοποιηθεί και στην πλατεία του χωριού Ροβιές.

Παράλληλα, εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο του πολιτισμού θα συμμετάσχουν σε μία σειρά από συναρπαστικές ανοιχτές συζητήσεις με αφορμή τις ταινίες. Επιπλέον, στο Κύμα- τη βάση του φεστιβάλ στην Αιδηψό- το κοινό θα έχει, όπως κάθε χρόνο, την ευκαιρία να απολαύσει ξεχωριστές δημιουργίες VR. Τέλος, το Evia Film Project διοργανώνει και φέτος μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους.

Οι ταινίες:

-Η Βασίλισσα της Αφρικής του Τζον Χιούστον (1951)

Τρίτη 23/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30

-Ρομπέν των δασών του Κέβιν Ρέινολντς (1991)

Τρίτη 23/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30

-Ράμπο: Το πρώτο αίμα του Τεντ Κότσεφ (1982)

Τετάρτη 24/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30

-Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελλόπουλου (2021)

Τετάρτη 24/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30

-Τροπική καταιγίδα του Μπεν Στίλερ (2008)

Τετάρτη 24/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30

-Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη (2020)

Πέμπτη 25/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30

-Ο λαβύρινθος του Πάνα του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (2006)

Πέμπτη 25/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30

-Όταν ξέσπασε η βία του Τζον Μπούρμαν (1972)

Πέμπτη 25/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30

-Λουόμενοι της Εύας Στεφανή (2008)

Πέμπτη 25/6, Δημοτική πλαζ Λουτρών Αιδηψού, 21:00 – 01:00 (προβολή σε λούπα)

-Μέσα στο δάσος του Άγγελου Φραντζή (2009)

Παρασκευή 26/6, Κέντρο πολιτισμού «Μελίνα Μερκούρη», 18:00

-Ο Ταρζάν και η σύντροφός του, του Σέντρικ Γκίμπονς (1934)

Παρασκευή 26/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 21:30

-Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ (1993)

Παρασκευή 26/6, Πλατεία Ροβιών, 21:30

Σάββατο 27/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 22:00

-Παρασκευή και 13 του Σον Κάνιγχαμ (1980)

Παρασκευή 26/6, Σινέ «Απόλλων» Λουτρά Αιδηψού, 23:30

-Brave των Μαρκ Άντριους, Μπρέντα Τσάπμαν και Στιβ Πάρσελ (2012)

Σάββατο 27/6, «Ελύμνιον» Λίμνη, 21:30

Το Σάββατο 27/6 στο Σινέ «Απόλλων» στα Λουτρά Αιδηψού θα προβληθούν στις 21:30 οι ταινίες των εφήβων που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο «It’s a wrap! – Φτιάξε το ντοκιμαντέρ σου».

Επίσης, καθημερινά στο Κύμα, στα Λουτρά Αιδηψού (12:00-15:00 και 17:00-21:00) θα προβάλλονται, όπως κάθε χρόνο, ταινίες VR, για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στη διάρκεια του EFP5 θα προβάλλονται τα έργα «Απ’ το πουθενά» των Κρις Χόφμαν και Αντρέας Βούτε, «Μελωδικό πτηνό» της Λούσι Γκρίνγουελ, «Σμήνος» του Μάαρτρν Ισαέκ ντε Χιρ, «Peel Me» της Μαρίας Λεωνίδα.

Ανοιχτές συζητήσεις

Με αφορμή τις προβολές θα πραγματοποιηθεί στα Λουτρά Αιδηψού μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων με τη συμμετοχή κοινού και φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά. Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Μελίνα Μερκούρη» στα Λουτρά Αιδηψού.

Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους

Το Evia Film Project υποδέχεται και φέτος παιδιά και εφήβους σε μια σειρά από συναρπαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στην Παιδική Νεανική Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιστιαίας Αιδηψού. Τα εργαστήρια θα μας συστήσουν κινηματογραφικούς θησαυρούς και θα μας οδηγήσουν στη δημιουργία των δικών μας ηρώων και ιστοριών.

Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του 5ου Evia Film Project.