Το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ) ξεκινάει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Δήμος Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, και με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του υπουργείου Πολιτισμού, εγκαινιάζουν το φεστιβάλ με κεντρικό θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση».

Η διοργάνωση επιστρέφει στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης, μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης. Η επίσημη τελετή εγκαινίων προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 19:30, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη εκδήλωση για το τιμώμενο πρόσωπο του φεστιβάλ, που φέτος είναι ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς, για τη μακρόχρονη και πολύτιμη συμβολή του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στη γόνιμη συνάντηση επιστήμης, παιδείας και πολιτισμού. Το κεντρικό θέμα θα φέρει στο προσκήνιο τα βασικά δίπολα της εποχής μας: πόλεμος και ειρήνη, ανοιχτά σύνορα και τείχη, η δημοκρατία και οι εχθροί της, φεμινισμός και πατριαρχία, οικονομική ανάπτυξη και κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινη δημιουργία, ψηφιακή πραγματικότητα και «αληθινή» ζωή.

Ποιοι θα λάβουν μέρος; Ο Εουζέμπι Αγιένσα (Eusebi Ayensa), Καταλανός ελληνιστής, πολυβραβευμένος μελετητής και μεταφραστής του Καβάφη στα καταλανικά, αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Γραμμάτων της Βαρκελώνης, της Ακαδημίας Αθηνών και της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, και διευθυντής του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας από το 2007 έως το 2012. Ο Γκάιαθ Αλμαντούν (Ghayath Almadhoun), Παλαιστίνιος ποιητής που ζει στη Σουηδία, γεννημένος στη Δαμασκό. Μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης αραβικής ποίησης της διασποράς, γράφει στα αραβικά και το έργο του έχει μεταφραστεί σε σχεδόν τριάντα γλώσσες. Ο Ντόμινικ Αμερένα (Dominic Amerena), Αυστραλός μυθιστοριογράφος, επιμελητής εκδόσεων και κριτικός λογοτεχνίας, που έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις. Η Παλαιστίνια πολιτικός (τ. Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας), ακαδημαϊκός και συγγραφέας, Χανάν Ασράουι (Hanan Ashrawi), που έχει τιμηθεί με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Συμμετέχουν επίσης ο Γαλλοαλγερινός ψυχίατρος-ψυχαναλυτής Μορίς Αττιά (Maurice Attia), μία από τις πιο σημαντικές φωνές του σύγχρονου γαλλικού νουάρ και σεναριογράφος. Ο Σέρβος πεζογράφος και δοκιμιογράφος Ντράγκαν Βέλικιτς (Dragan Velikić), μεταξύ των σημαντικότερων σύγχρονων συγγραφέων των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Ρίτσαρντ Γκουίν (Richard Gwyn), βραβευμένος Ουαλός πεζογράφος, ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής. Ο Άντριου Κάνια (Andrew Kania), Καναδός φιλόσοφος της τέχνης και της μουσικής, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μελετητές της αναλυτικής φιλοσοφίας της μουσικής, καθηγητής στο Trinity University του Τέξας. Η Κέιτι Κιταμούρα (Katie Kitamura), Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος, αρθρογράφος (New York Times Book Review, Guardian, Granta, Frieze κ.ά.) και διδάσκουσα στο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ο Τζόναθαν Κόου (Jonathan Coe), μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης βρετανικής λογοτεχνίας, που έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία. Ο Χάρι Κούνζρου (Hari Kunzru), πολυμεταφρασμένος Βρετανός συγγραφέας, αρθρογράφος (New York Times, New Yorker, New York Review of Books, Guardian) ο οποίος διδάσκει δημιουργική γραφή στο New York University. O Βιντσέντζο Λατρόνικο (Vincenzo Latronico), διεθνούς απήχησης Ιταλός συγγραφέας, μεταφραστής και κριτικός τέχνης, τακτικός συνεργάτης του ιταλικού περιοδικού Internazionale.

Άλλες συμμετοχές: ο διακεκριμένος Ισραηλινός δημοσιογράφος και αρθρογράφος της εφημερίδας Haaretz, Γκίντεον Λεβί (Gideon Levy). Ο Γάλλος φωτογράφος και εικαστικός δημιουργός Νυιμά Μαρίν (Nyima Marin), γεννημένος στα Χανιά. Η γεννημένη στο Μαρόκο και μεγαλωμένη στα Κανάρια Νησιά, Μέργεμ Ελ Μεγντάτι, μια από τις πλέον υποσχόμενες νέες φωνές στην ισπανόφωνη λογοτεχνία. Ο Ερίκ Μουκεντί (Eric Mukendi), Γαλλόφωνος συγγραφέας, καθηγητής γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη Ρουέν, με καταγωγή από την Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η Αλεξάνδρα Μπόιλερ (Alexandra Büchler), γεννημένη στην Πράγα, υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων, επιμελήτρια λογοτεχνίας, μεταφράστρια και εκδότρια. Είναι ιδρύτρια και διευθύντρια της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Literature Across Frontiers (LAF), ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς προώθησης της λογοτεχνικής μετάφρασης και της διαπολιτισμικής συνεργασίας στην Ευρώπη, συνεργαζόμενη με πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς σε δεκάδες χώρες. Η Άμπι Νταρέ (Abi Daré), γεννημένη στο Λάγος της Νιγηρίας, μία από τις πιο δυναμικές νέες φωνές της αφρικανικής αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Ο Γάλλος συγγραφέας και μηχανικός Ντιντιέ Ομπούρ (Didier Aubourg), που εξερευνά στα μυθιστορήματά του τα όρια μεταξύ μνήμης, τεχνολογίας και ανθρώπινου συναισθήματος. Η Κάτριν Ορμεστάντ (Catrin Ormestad), Σουηδή συγγραφέας και δημοσιογράφος (Upsala Nya Tidning, Economist, Svenska Dagbladet), που έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, τόσο μέσα από τη δημοσιογραφία όσο και μέσα από το συγγραφικό της έργο. Ο Νάιαλ Ουίλλιαμς (Niall Williams), Ιρλανδός μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος.

Το παρών επιπροσθέτως θα δώσουν ο Λεονάρδο Παδούρα (Leonardo Padura), ο σημαντικότερος συγγραφέας της Κούβας και μεταξύ των κορυφαίων στη Λατινική Αμερική. Ο Αλεχάντρο Παλόμας (Alejandro Palomas), Ισπανός πεζογράφος, ποιητής και μεταφραστής. Η Τζουλιάν Πατσίκο (Julianne Pachico), Βρετανοαμερικανίδα συγγραφέας και καθηγήτρια Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο East Anglia – υπήρξε η μοναδική συγγραφέας με δύο διηγήματα στην ανθολογία Best British Short Stories 2015, ενώ έργο της βρέθηκε στη μακρά λίστα του Sunday Times Short Story Award και στη shortlist του Sunday Times Young Writer of the Year Award. Ο Ροδρίγο Ρέι Ρόσα (Rodrigo Rey Rosa), μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φωνές της Κεντρικής Αμερικής, που έχει τιμηθεί για το σύνολο του έργου του με το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας Miguel Ángel Asturias της Γουατεμάλας (2004) και το σημαντικό χιλιανό Premio José Donoso (2015). Ο Ερίκ Σακούρ (Éric Chacour), γεννημένος στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς, που με το πρώτο του κιόλας μυθιστόρημα έλαβε πλήθος βραβείων. Ο πεζογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και εκδότης Μάρτιν Γκλαζ Σερούπ (Martin Glaz Serup), μία από τις σημαντικές φωνές της σύγχρονης δανικής λογοτεχνίας. Η Λάουρα Τσβιέρτνια (Laura Cwiertnia), Γερμανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, με πολωνικές και αρμενικές οικογενειακές ρίζες, η οποία εργάζεται στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, και το πρώτο της βιβλίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στη Γερμανία και επιλέχθηκε από το πρόγραμμα New Books in German ως ένα από τα σημαντικότερα γερμανόφωνα βιβλία της χρονιάς που προτείνονται για μετάφραση διεθνώς. Ο γνώριμος στο ΦΒΧ Γάλλος συγγραφέας Καρίλ Φερέ (Caryl Férey), ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού νουάρ. Και ο Άλαν Χόλινγκχερστ (Alan Hollinghurst), ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Βρετανούς μυθιστοριογράφους, ποιητής, διηγηματογράφος και μεταφραστής, τ. διευθυντής του Times Literary Supplement.

Συνολικά, περισσότεροι από 180 Έλληνες συγγραφείς, πεζογράφοι, ποιητές, μεταφραστές, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και άνθρωποι του βιβλίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, ανάμεσα στους οποίους οι: Δημήτρης Αγγελάτος, Κώστας Αθανασίου, Λάζαρος Αλεξάκης, Μιχάλης Αλμπάτης, Ιωσήφ Αλυγιζάκης, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Χαρά Ανδρεάδου, Ανδρέας Αποστολίδης, Νάντια Αργυροπούλου, Μαρίνα Αρετάκη, Δήμητρα Βαλαβάνη, Παρασκευή Βασιλειάδη, Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, Μιχάλης Βιρβιδάκης, Νίκος Βίττης, Μαρία Βλαζάκη, Γιούλη Βολανάκη, Κωνσταντίνα Βούλγαρη, Μηνάς Βουλγαρίδης, Ρούλα Βουράκη, Άρης Βουρβούλιας, Βασιλική Βούρδα, Νίκος Γαλάνης, Νικόλας Γαλάνης, Χρίστος Γεωργάλας, Ελένη Γιαννακάκη, Έφη Γιαννοπούλου, Μαρία Γιασσά, Αγγέλα Γιώτη, Παντελής Γκολίτσης, Βασίλης Γκουρογιάννης, Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Αναστασία Γρηγοριάδου, Νίκος Γρυσπολάκης, Νίκος Δαββέτας, Γιάννης Δημητρακάκης, Λένα Διβάνη, Απόστολος Δοξιάδης, Γιάννης Δούκας, Μαρία Δρακάκη, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Χριστίνα Ζήση, Στέλλα Ζουμπουλάκη, Σταύρος Ζουμπουλάκης, Κατερίνα Ηλιοπούλου, Μελίνα Ηλιοπούλου, Σταύρος Θεοδωράκης, Λαμπρινή Θωμά, Γιάννης Ιατρού, Μαρία Ιωάννου, Λένα Καλλέργη, Άννα Καλλιβρετάκη, Θράσος Καμινάκης, Κρέων Κανακάρης, Άκης Καπράνος, Διονυσία Καραβασιλειάδη, Αγγελική Καραθανάση-Μανουσάκη, Άννα Καρακατσούλη, Έλενα Καρακούλη, Αγγέλα Καστρινάκη, Πέτρος Κατσάκος, Μαρία Κατσικανδαράκη, Παναγιώτης Κεχαγιάς, Ελένη Κεχαγιόγλου, Γιάννης Κιουρτσάκης, Πέτρος Κόκκαλης, Βίκυ Κόλλια, Ξενοφών Κοντιάδης, Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης, Χρύσα Κορκού, Θωμάς Κοροβίνης, Γιώργος Κορτσαλιουδάκης, Κώστας Κοσμαδάκης, Σίτσα Κοτσυφάκη, Γιώργος Κουκουράκης, Ξένια Κουναλάκη, Νίκος Κουρμουλής, Εύη Κουτρουμπάκη, Στέλλα Κουτσουπάκη, Αχιλλέας Κυριακίδης, Άννα Λαμπαρδάκη, Χριστιάνα Λαμπρινίδη, Γιώργος Λιμαντζάκης, Μαρία Λούκα, Ιερώνυμος Λύκαρης, Χαράλαμπος Μαγουλάς, Γιάννης Μακριδάκης, Μαρία Μαμαλίγκα, Αργυρώ Μαντόγλου, Βαγγέλης Μαραβελάκης, Δήμητρα Μαραγκουδάκη, Ρωξάνη Μαργαρίτη, Γιάννης Μαργιούλας, Έμι Μαρκαντωνάκη, Έλενα Μαρούτσου, Εμμανουέλα Μαστοράκη, Γιώργος Ματαλλιωτάκης, Κατερίνα Μάτσα, Κώστας Μαυρακάκης, Φιλού Μαυροδέλλου, Χρήστος Μαχαιρίδης, Σάββας Μιχαήλ, Σήφης Μιχελογιάννης, Γιάννης Μόσχος, Σταύρος Μπαδογιάννης, Άννα Μπάκα, Ελένη Μπακοπούλου, Χλόη Μπάλλα, Γιάννης Μπασκόζος, Γρηγόρης Μπέκος, Χρήστος Μπέλμπας, Μαρία Μπρα, Πολύνα Γ. Μπανά, Μιρέλλα Μπατζιανιά, Δήμητρα Μυλωνά, ναξάκης γ., Γιώργος Νικηφοράκης, Γιάννης Νικολούδης, Κώστας Νταντινάκης, Χριστίνα Ντουνιά, Ελεονώρα Ορφανίδου, Μαρίνα Πανηγυράκη, Γιάννης Πανταζόπουλος, Γιάννης Παντελάκης, Νίκος Παντερμαράκης, Μαρία Παπαγεωργίου, Βάλια Παπαδάκη, Γιώργος Παπαδάκης, Πέτρος Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Παλαβός, Γιάννης Πάσχος, Ευτυχία Πενταράκη, Βαρβάρα Περράκη, Σταύρος Πετσόπουλος, Ευάρεστος Πιμπλής, Δημήτρης Πολυχρονάκης, Κωνσταντίνος Πουλής, Δέσποινα Πωλαναγνωστάκη, Σωτήρης Ρούσσος, Βαρβάρα Ρούσσου, Άννα Ρούτση, Αθηνά Ρώσσογλου, Σάββας Σαββόπουλος, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ζιζή Σαλίμπα, Μαρία Σαχπασίδη (Sophie lies), Νίκος Σγουρομάλλης, Νίκος Σηφουνάκης, Γιώργος Σιακαντάρης, Δανάη Σιώζιου, Αγνή Στρουμπούλη, Γιώργος Συμπάρδης, Έρση Σωτηροπούλου, Δέσποινα Τζιάκη, Στέφανος Τραχανάς, Λίλα Τρουλινού, Νίκη Τρουλλινού, Γιούλη Τσακάλου, Φωτεινή Τσαλίκογλου, Χρήστος Τσαντής, Παύλος Τσίμας, Βίκυ Τσούρτου, Σταμάτης Φιλιππίδης, Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Αλεξάνδρα Χαΐνη, Γιώργος Χαλκιαδάκης, Γιάννης Χαμηλάκης, Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Φίλιππος Χαραλάμπους, Κωνσταντίνα Χαριτάκη, Κυριάκος Χαρίτος, Πάνος Χαρίτος, Μικέλα Χαρτουλάρη, Ναταλί Χατζηαντωνίου, Βιβή Χουδαλάκη, Ανδρομάχη Χουρδάκη, Αλεξάνδρα Χριστακάκη, Ελισάβετ Χρονοπούλου, Χρήστος Χωμενίδης, Σταύρος Ψυλλάκης.

Οι σύγχρονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι πόλεμοι και οι προκλήσεις για τη δημοκρατία βρίσκονται στο επίκεντρο σειράς συζητήσεων του φετινού Φεστιβάλ. Στην ίδια θεματική εντάσσεται και η συζήτηση «Κόσμοι σε σύγκρουση μέσα από τη σύγχρονη ελληνόφωνη πεζογραφία». Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν και δύο συζητήσεις για τις προκλήσεις των σύγχρονων δημοκρατιών και το ρεύμα ανόδου της ακροδεξιάς στη Δύση με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και διανοουμένων. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν συζητήσεις που αντλούν το θέμα τους από την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αφηγήσεις της Κρήτης, φέρνοντας στο προσκήνιο πρόσωπα που συνδέονται με την πνευματική και πολιτιστική ζωή του νησιού. Η λογοτεχνική μετάφραση και η διεθνής παρουσία του ελληνικού βιβλίου αποτελούν μία από τις κεντρικές θεματικές του φετινού Φεστιβάλ. Επίσης, συζητήσεις για το βιβλίο.

Ακόμη, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και μια ξεχωριστή συνάντηση λογοτεχνίας και θεάτρου. Αποσπάσματα από έργα σύγχρονων λογοτεχνών θα ζωντανέψουν καθημερινά στις 21:00, στην Πλατεία Νεωρίων, πίσω από το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα όπου ο γραπτός λόγος μετατρέπεται σε ζωντανή εμπειρία. Και η ποίηση έχει φέτος ισχυρή παρουσία στο Φεστιβάλ, με σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων σε σύγχρονες ποιητικές φωνές, με γενικό τίτλο «Με τη μεριά της ποίησης». Τη συνάντηση λογοτεχνίας και μουσικής αναδεικνύουν άλλες εκδηλώσεις. Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και οι μαθητικές συμμετοχές, που ενισχύονται σε συνέχεια των επιτυχημένων «Βιβλιομαχιών». Για πρώτη φορά στο ΦΒΧ, μαθητές και μαθήτριες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο παρουσιάζοντας βιβλία και συνομιλώντας με τους συγγραφείς τους. Ιδιαίτερη θέση όμως, στο πρόγραμμα του 5ου ΦΒΧ κατέχουν και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για ενήλικες, οικογένειες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ