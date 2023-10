Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί φέτος 35 μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες. Μάλιστα, θα δούμε 23 ελληνικές ταινίες.

Επτά συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες Animal της Σοφίας Εξάρχου, Medium της Χριστίνας Ιωακειμίδη και Ο τελευταίος ταξιτζής του Στέργιου Πάσχου.

Το Meet the Neighbors+ που φέτος αναβαθμίστηκε και διευρύνθηκε, απονέμοντας βραβεία και χρηματικά έπαθλα που έχουν εξισωθεί με το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, περιλαμβάνει δύο ελληνικές ταινίες: Guest Star του Βασίλη Χριστοφιλάκη και Φόνισσα της Εύας Νάθενα.

Animal της Σοφίας Εξάρχου

Ποιες ταινίες θα διαγωνιστούν

Ακόμη δύο ελληνικές ταινίες συναντούμε στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward. Πρόκειται για τις ταινίες Κάμπια νύμφη πεταλούδα του Κύρου Παπαβασιλείου και Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος του Χάρη Βαφειάδη. Το Φεστιβάλ διοργανώνει, επίσης, αφιερώματα σε δύο σπουδαίους δημιουργούς: τον Τάκη Κανελλόπουλο και τον Νίκο Περάκη, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Φεστιβάλ προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει δύο διαμάντια του ελληνικού σινεμά σε καθολικά προσβάσιμες προβολές, σε συνεργασία με την Alpha Bank, τον χορηγό προσβασιμότητας του Φεστιβάλ. Πρόκειται για τις ταινίες Ουρανός του Τάκη Κανελλόπουλου και BIOS + Πολιτεία του Νίκου Περάκη.

Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, ωστόσο μια σειρά από ανεξάρτητα βραβεία απονέμονται στο πλαίσιό του και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά. Φέτος, θα απονεμηθούν και δύο νέα βραβεία, το βραβείο της Finos Film, ύψους 3.000 ευρώ και το βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Ο τελευταίος ταξιτζής – Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος

Διεθνές Διαγωνιστικό

Animal – Σκηνοθεσία: Σοφία Εξάρχου, Medium – Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη, Ο τελευταίος ταξιτζής – Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος, Meet the Neighbors+ Guest Star – Σκηνοθεσία: Βασίλης Χριστοφιλάκης, Φόνισσα – Σκηνοθεσία: Εύα Νάθενα.

Guest Star – Σκηνοθεσία: Βασίλης Χριστοφιλάκης

>>Film Forward

Κάμπια νύμφη πεταλούδα – Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου, Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος – Σκηνοθεσία: Χάρης Βαφειάδης.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες: Dolls of Dresden – Σκηνοθεσία: Αλέξης Τσάφας, METS – Σκηνοθεσία: The Callas (Λάκης και Άρης Ιωνάς), Tranzit – Σκηνοθεσία: Κάρολος Ζωναράς, ΑΛΕΥΡΙΝΟ – Το σπέρμα του σύμπαντος – Σκηνοθεσία: Νίκος Αλευράς, Γυάλα – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Φραγκούλης, Εξέλιξη – Σκηνοθεσία: Περικλής Χούρσογλου, Επαγγελματίας υπνοβάτης – Σκηνοθεσία: Βασίλης Ραΐσης, Το καλοκαίρι της Κάρμεν – Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Μινόρε – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας, Μονοκατοικία – Σκηνοθεσία: Ιωακείμ Μυλωνάς, Νέα ήπειρος – Σκηνοθεσία: Παντελής Παγουλάτος, Πέντε σελίνια νάυλον – Σκηνοθεσία: Χρίστος Σιοπαχάς. Η περιπέτεια του βλέμματος – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης, Πολύδροσο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy).

Κάμπια νύμφη πεταλούδα – Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα δύο ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες εκατέρωθεν των συνόρων της ελληνικής επικράτειας:

Voices in Deep – Σκηνοθεσία: Ιάσονας Ραφτόπουλος, Ο Ραψωδός – Σκηνοθεσία: Νίκολαϊ Χάμελ.

Οι ελληνικές ταινίες διεκδικούν τα παρακάτω ανεξάρτητα βραβεία

Τα Βραβεία Κοινού FISCHER.

Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

Βραβείο ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI). Το νέο βραβείο της ΕΡΤ, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής απονέμεται σε ελληνική ταινία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν το βραβείο είναι οι: Δημήτρης Παπαδημητρίου (συνθέτης, Μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ), Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, ειδικός σύμβουλος Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ), Δημήτρης Νικολούδης (μουσικός, προϊστάμενος προγράμματος ραδιοφώνου Γ.Δ. ΕΡΤ3).

Το Βραβείο Finos Film απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει το βραβείο είναι οι: Βαρβάρα Δούκα (καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας), Φωτεινή Μπαξεβάνη (ηθοποιός) και Ιάσων-Παύλος Τριανταφυλλίδης (κριτικός κινηματογράφου).

Το Βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται σε ταινία η οποία επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το βραβείο έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.

Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 64ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τους Ρέα Αποστολίδη, παραγωγό, Τζώρτζη Γρηγοράκη, σκηνοθέτη και Χριστίνα Μουμούρη, διευθύντρια φωτογραφίας.

Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου – FIPRESCI.

Το Βραβείο των Ελλήνων κριτικών – ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), τα οποία απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, συνεχίζει τη στήριξη στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, προσφέροντας 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Μπουσάν, IDFA, Hot Docs, Nyon). Πρόσφατο παράδειγμα η ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους Έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή​​ θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando –ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.