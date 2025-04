Την έναρξη των καταθέσεων κινηματογραφικών σχεδίων και ταινιών για τα τμήματα Crossroads Co-production Forum και Agora Works in Progress του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η Αγορά, που υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Creative Europe Media, στηρίζει τον κινηματογράφο της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής, ιδιαίτερα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Οι χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η Αγορά και που έχουν δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις και ταινίες είναι οι εξής: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κόσοβο, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι «πρότζεκτ που δεν προέρχονται από κάποια από τις παραπάνω χώρες, αλλά πιστεύουν πως το πρόγραμμα ταιριάζει στη στρατηγική ανάπτυξής τους, μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους» και «η επιτροπή θα εξετάσει όλες τις αιτήσεις».

Αναλυτικά τα τμήματα της Αγοράς και οι τελικές ημερομηνίες καταθέσεων:

– Για το 21ο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads, που θα πραγματοποιηθεί 2-6 Νοεμβρίου 2025, οι πλήρεις φάκελοι των αιτήσεων θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 20 Ιουνίου 2025.

Στόχος του Crossroads Co-production Forum είναι να υποστηρίξει τους παραγωγούς ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που συνδέονται με περιοχές της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οι ταινίες πρέπει να είναι παραγωγές ή συμπαραγωγές από χώρες αυτών των γεωγραφικών περιοχών ή ταινίες των οποίων συγκεκριμένα στοιχεία της ιστορίας τους συνδέονται με αυτές τις περιοχές. Οι παραγωγοί των επιλεγμένων κινηματογραφικών σχεδίων σε ανάπτυξη θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα σχέδιά τους με παραγωγούς, διανομείς, εκπροσώπους εταιρειών πωλήσεων (sales agents) και κορυφαίους ειδικούς από τομείς της παραγωγής.

Ταινίες που έχουν παρουσιαστεί ως πρότζεκτ στο Crossroads Co-production Forum συμπεριλαμβάνουν τις: Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού – Κωστής Χαραμουντάνης (Cannes FF – ACID Cannes 2024), Το καλοκαίρι της Κάρμεν – Ζαχαρίας Μαυροειδής (Venice FF – Giornate degli Autori 2023), Τα μαθήματα της Μπλάγκα – Stephan Komandarev (Karlovy Vary IFF 2023), Inshallah a Boy – Amjad Al Rasheed (Cannes FF – Semaine de la Critique 2023), 20.000 είδη μελισσών – Estibaliz Urresola Solaguren (Berlinale International Competition 2023 – Silver Berlin Bear/Best Leading Performance) και πολλά άλλα.

–Για το Agora Works in Progress, που θα διεξαχθεί 2-6 Νοεμβρίου 2025, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Το τμήμα Agora Works in Progress της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί προβολές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τους διαπιστευμένους της Αγοράς και παρουσιάζονται στους παραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων (sales agents), διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ που θα συμμετέχουν στην 66η διοργάνωση. Με αυτό τον τρόπο, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να είναι οι πρώτοι που θα ανακαλύψουν ταινίες μεγάλου μήκους από τη Μεσόγειο, την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε ένα στάδιο αμέσως πριν την ολοκλήρωσή τους.

Ανάμεσα στις ταινίες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο Works in Progress της Αγοράς περιλαμβάνονται και οι εξής: Κρέας – Δημήτρης Νάκος (Toronto IFF 2024), Μέντιουμ – Χριστίνα Ιωακειμίδη (Sarajevo FF 2023),The Sea and its Waves – των Liana & Renaud (ACID Cannes 2023), Have you Seen this Woman? των Dušan Zorić, Matija Gluščević (Venice FF – International Film Critics’ Week), Pelikan του Filip Heraković (Tallinn Black Nights FF), How Is Katia? της Christina Tynkevych (Locarno FF – Cineasti del Presente 2022 – Special Jury Prize, Best Actress), Σελήνη, 66 Ερωτήσεις της Ζακλίν Λέντζου (Διαγωνιστικό τμήμα Berlinale Encounters 2021), Rock Bottom Riser του Fern Silva (Ειδική Μνεία – Berlinale Encounters 2021), Sweat του Magnus von Horn (Cannes FF – Cannes Label 2020) κ.ά.

Εξάλλου, το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν οι καταθέσεις για τα εξής τμήματα της Αγοράς:

-Thessaloniki Locarno Industry Academy (1-6 Νοεμβρίου 2025). Η υποβολή αιτήσεων θα μπορεί να γίνει από τις 14 Ιουλίου 2025 έως τις 18 Αυγούστου 2025.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μαζί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, συνδιοργανώνουν το Thessaloniki Locarno Industry Academy. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου και των new media που ειδικεύονται στην προώθηση και διανομή ταινιών να επεκτείνουν την εμπειρία τους και το επαγγελματικό τους δίκτυο στα πεδία των διεθνών πωλήσεων, μάρκετινγκ, διανομής και προγραμματισμού ταινιών.

-Agora Film Market (31 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2025). Η υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνει από τις 22 Ιουλίου 2025 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Το Agora Film Market προωθεί την πλειοψηφία των ταινιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και ταινίες από τις χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η Αγορά και δεν συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό ταινιών να βρουν τον δρόμο προς άλλα φεστιβάλ και εταιρείες διανομής. Επίσης, παρουσιάζεται μια επιλογή από ελληνικές ταινίες των δύο τελευταίων ετών.