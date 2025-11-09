Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Τον αείμνηστο ακαδημαϊκό θεολόγο, συγγραφέα, μουσικό και σινεφίλ, Χρυσόστομο Σταμούλη, τίμησαν χθες (8/11) το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Parallaxi, σε μια ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του 66ου ΦΚΘ. Αγαπητός από όλη τη Θεσσαλονίκη αλλά και εκτός των ορίων της, ο Χρυσόστομος Σταμούλης υπήρξε στοχαστής που είδε στο σκοτάδι της αίθουσας όχι απλώς μια σκηνή προβολής, αλλά έναν τόπο αποκάλυψης, συνάντησης και αγάπης. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό το «άτυπο μνημόσυνο», όπως χαρακτηρίστηκε, μίλησαν για έναν θεολόγο του φωτός και της ετερότητας.

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε έναν από τον χώρο της θεολογίας αλλά συνάμα φανατικό κινηματογραφόφιλο. Ο Μάκης, όπως τον φωνάζαμε, πορευόταν στη ζωή με τον δικό του τρόπο, που ήταν πάντα ο τρόπος της αγάπης», είπε προλογίζοντας την εκδήλωση ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, θυμίζοντας το άρθρο που έγραψε ο εκλιπών σε μια δύσκολη στιγμή του Φεστιβάλ πριν δύο χρόνια, με αφορμή το ντοκιμαντέρ της Ελίνας Ψύκου. «Μια φράση από το κείμενο αυτό με έχει σημαδέψει και έκτοτε την επαναλαμβάνω διαρκώς: “ Οι διαφορετικότητες μπορούν και εξ άπαντος οφείλουν να διαλεχθούν για χάρη του ανθρώπου και της κοινωνίας, για χάρη μιας ζωής ‘μαζί’, όπου ο καθένας θα πλουτίζει από την ετερότητα του άλλου”. Αυτός ήταν ο Χρυσόστομος Σταμούλης», ανέφερε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Γιώργος Τούλας, που είχε τον συντονισμό της συζήτησης έκανε λόγο για ένα εντελώς διαφορετικό μνημόσυνο, το οποίο εκτιμά πως και ο ίδιος θα ήθελε πολύ να γίνει. Αναφέρθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του όπου φιλοξενήθηκε πριν από δέκα χρόνια ο Χρυσόστομος Σταμούλης, όπου συζήτησαν για το πώς ονειρευόταν τον εαυτό του στο μέλλον. «Τότε μου είχε πει: “ Ίσως σε 20 χρόνια, πρώτα ο Θεός, να ζω και να περιστοιχίζομαι από ανθρώπους που με αγαπούν και αγαπώ, να είμαι ακόμα δημιουργικός, να γυρίζω πίσω και να λέω πως άξιζε αυτή η ζωή, να νιώθω πως μοιράστηκα πράγματα και έκανα το χρέος μου, να βλέπω μαθητές μου να προχωρούν και να χτίζουν νέες πραγματικότητες με τα υλικά που πήραν από τα χρόνια της μαθητείας, να γκρεμίζουν το παλιό σπίτι και να φτιάχνουν ένα καινούργιο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής και των νέων ενοίκων του», είπε ο κ. Τούλας, επισημαίνοντας ότι «δυστυχώς, δέκα χρόνια μετά, αυτή η προφητεία δεν εκπληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος μίλησε για τη γνωριμία και σχέση του με έναν βαθιά πνευματικό άνθρωπο, όπως είπε. Αναφέρθηκε στο βιβλίο του «Κάλλος το Άγιον» που έτυχε να διαβάσει, αλλά και τη συμμετοχή του σε χορωδίες της πόλης. «Στην αρχή δεν έκανα τη σύνδεση: πώς ένας μαέστρος σε μια χορωδία μπορεί να γράφει ένα τόσο πυκνογραμμένο και υπέροχο βιβλίο όπως αυτό; Όμως, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα πως το πρόσωπο που γράφει θεολογικά κείμενα με μια σύγχρονη φρεσκάδα είναι το ίδιο που διευθύνει χορωδίες. Για μένα είναι ένα πρόσωπο βαθιά εκκλησιαστικό, γιατί μπορούσε να διαλέγεται και με όσους είναι εκτός εκκλησίας» ανέφερε ο κ. Φιλόθεος, ενώ στη συνέχεια έκανε και μία «δημόσια εξομολόγηση»: «Προσπαθώ να μη τον ξεχνώ, ιδίως στη Θεία Λειτουργία. Κάθε φορά που μνημονεύω το όνομά του, τον βιώνω παρόντα. Όπως και η Εκκλησία, έτσι και εκείνος είχε στην ουσία αυτόν τον ενωτικό ρόλο. Νομίζω αυτή ήταν η ενότητα που δίδαξε. Κι αυτήν την ώρα θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατι, έστω και σύντομα, πέρασε από αυτή τη ζωή και δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ», πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Το παρών στην εκδήλωσε έδωσε και ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος εγκωμίασε αρχικά τον «αναρχικό» επιστήθιο φίλο του. «Ο Μάκης ήταν η γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους. Η χαρά, ο προσανατολισμός, το θεολογικό του βάθος, το πνευματικό του εκτόπισμα έγιναν όλα μια μηχανή, μια ενωτική ορμή. Κατανόησε έναν Θεό ο οποίος δεν υπάρχει, εκτός κι αν γίνουμε ένα. Σήμερα σας μιλώ ως αυτόκλητος και διορισμένος από τον εαυτό μου και μόνο εκπρόσωπός του αναρχικού χώρου, και σας λέω ότι ήταν ο μεγαλύτερος αναρχικός που έβγαλε αυτή η πόλη και αυτή η χώρα συνολικά τα τελευταία πενήντα χρόνια», υπογράμμισε.

Για τον Χρυσόστομο Σταμούλη μίλησαν επίσης η σκηνοθέτιδα Εύα Νάθενα και ο θεατρικός συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ