Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Η Διεθνής Ένωση Διευθυντών Casting (ICDA) απένειμε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, το Βραβείο Semiramis Καλύτερου Casting. Το τιμητικό αυτό βραβείο αναγνωρίζει τη σπουδαία συνεισφορά των casting directors και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μιας ταινίας, των ερμηνειών και της σχέσης του κοινού με την αφήγηση. Το βραβείο απονεμήθηκε στις Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκντ για την ταινία Το κορίτσι με τη βελόνα του Μάγκνους φον Χορν, και ακολούθησε η προβολή της ταινίας Ένα πράγμα με φτερά του Ντίλαν Σάουθερν.

Τον λόγο πήρε αρχικά η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό. «Οι διευθυντές casting είναι αυτοί που επιλέγουν τους ηθοποιούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αποτελώντας κατά κάποιον τρόπο το πρώτο κοινό για κάθε ταινία. Είναι αυτοί που αναγνωρίζουν τη σπίθα, την αλήθεια, τη χημεία που μπορεί να ζωντανέψει τον κάθε χαρακτήρα μέσα σε κάθε ταινία», ανέφερε σχετικά. Αμέσως μετά, προσέθεσε: «Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει μεγάλη σημασία η αξία της συνεργασίας, ο τρόπος με τον οποίο ο κινηματογράφος μπορεί να ανθίσει, όταν πολλά ταλέντα ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο » ανέφερε.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διευθυντών Casting, Λάνα Βίνκερ: «Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ και όλους τους ανθρώπους του για αυτή τη θερμή υποδοχή. Δεν είχαμε ποτέ ξανά την τύχη να μας υποδεχτούν τόσο θερμά και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Να ευχαριστήσω το ΔΣ μας και το εκτελεστικό μέλος της, Σοφία Δημοπούλου, για αυτή τη συνεργασία. Να ευχαριστήσω επίσης τους συνεργάτες μας, τη Filmmakers Europe και το Spotlight, που μας έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα» δήλωσε.

Στη συνέχεια, η Λάνα Βίνκερ ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που αποφάσισαν από το 2026 να θεσμοθετήσουν βραβεία για τους διευθυντές casting: «Παλέψαμε πολύ για αυτό. Επιτέλους, τα καταφέραμε και ευχαριστούμε θερμά για αυτή την αναγνώριση. Η Διεθνής Ένωση Διευθυντών Casting εισήγαγε το βραβείο Semiramis το 2016, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή οποιαδήποτε διεθνής αναγνώριση για τους διευθυντές casting», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο βραβείο που απονέμει η ICDA, η Λάνα Βίνκερ προσέθεσε: «Κάθε χώρα επιλέγει και προτείνει ως υποψήφια μια ταινία εγχώριας παραγωγής, την οποία αξιολογεί ως την αρτιότερη επιλογή casting. Στη συνέχεια, μια επιτροπή καταλήγει στις πέντε τελικές υποψήφιες ταινίες και επιλέγει ακόμα μία, η οποία μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε χώρα. Επομένως, ο τελικός αριθμός των υποψήφιων ταινιών είναι έξι».

Οι φετινές υποψηφιότητες:

Τhe Girl with Needle – Tanja Grunwald, Karin Jagd

Vermiglio – Maurilio Mangano, Stefania Rodà

The New Year That Never Came – Viorica Capdefier

Heldin – Corinna Glaus

September 5 – Simone Bär, Nancy Foy, Lucinda Syson

L’étranger – Hossein Sabir

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ