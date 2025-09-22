Το 6ο Photonet Gallery θα ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, φιλοξενώντας φωτογραφικά έργα στο χώρο τέχνης «Μελάνυθρος» (Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο) από 24 έως 30 Σεπτεμβρίου, με θεματικό άξονα την Ελλάδα! Επιπρόσθετα, όλες οι εικόνες που θα επιλεγούν για την έκθεση θα παρουσιαστούν σε μια ειδική συλλεκτική έκδοση του Photonet!

Το Open Call για το 6ο Photonet Gallery ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας αριθμό-ρεκόρ φωτογραφιών και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη απήχηση που έχει ο θεσμός στην ελληνική φωτογραφική κοινότητα.

Έπειτα από πέντε συνεχόμενες επιτυχημένες διοργανώσεις μέσα σε μόλις 15 μήνες, η έκτη διοργάνωση έρχεται να επιβεβαιώσει πως το Photonet Gallery έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό θεσμό και ένα δημιουργικό τόπο συνάντησης φωτογράφων κάθε επιπέδου!

Πληροφορίες έκθεσης

Διάρκεια: Από Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου έως Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Εγκαίνια: Τετάρτη 24/9/25, 18:00 – 21:00

Χώρος: Στο χώρο τέχνης “Μελάνυθρος” (Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο).

Πρόσβαση: Μετρό (Σύνταγμα ή Ακρόπολη), Λεωφορεία (στάση Στάδιο)

Ώρες λειτουργίας

• Τετάρτη 24/9/25: 6μμ – 9μμ (Ημέρα εγκαινίων)

• Πέμπτη 25/9/25: 5:30μμ – 9μμ

• Παρασκευή 26/9/25: 5:30μμ – 9μμ

• Σάββατο 27/9/25: 12μμ – 6μμ

• Κυριακή 28/9/25: 12μμ – 6μμ

• Δευτέρα 29/9/25: 5:30μμ – 9μμ

• Τρίτη: 30/9/25: 5:30μμ – 7μμ

Συμμετέχουν

Αγγελόπουλος Γιώργος, Αϊβαλής Γιώργος, Αλεξάκης Αντώνιος, Αναστασόπουλος Κυριάκος, Αράπογλου Κλεοπάτρα, Βαν Βίνγκερντεν Έλλεν, Βασιλογιάννης Νάσος, Βασιλόπουλος Πάνος, Βολταίρα Κάθι, Γαλάνη Μαρία, Γατικασβίλι Ία, Γερεντέ, Αγγελική Μαρία, Γιαννέλης Κώστας, Γούδα Σάσα, Γουλοπούλου Ειρήνη, Ένεζλη Ιωάννα, Ζαβιτσάνου Αννή (Guest Artist), Ζαμπάρας Σπύρος, Καλλιγιάννη Χριστίνα (Panasonic Wall),Καραμπίνη Γιούλη, Κούτουλα Βαλεντίνη, Κωνσταντινίδου Μαίρη, Κωφοπούλου Μαριάννα, Λεβιδιώτης Θάνος, Λειβαδίτης Ευάγγελος, Λεούση Αννίτα, Μανδηλαράς Νικηφόρος, Μαχίλη Ιφιγένεια, Μπαϊμάς Βασίλης, Μπαμίδου Δώρα, Μπελεβέντης Γιώργος, Μπλούκας Γιώργος, Μπόκαρης Μάκης, Μωραΐτου Κατερίνα, Παναγιωτοπούλου Μαρία, Παπασωτηρίου Πάνος, Πατρώνης Ιωάννης, Πάττας Γεώργιος, Πρίντζα Νικολέττα, Ρασούλης Μανώλης, Ρήγας Νίκος, Σακελλαρίου Δημήτριος, Σαργός Αλέξανδρος, Στρογγυλός Μιχάλης, Σύρμου Βάνια, Τσαγγούρης Γρηγόρης, Τσιλιγκιρίδης Γιώργος, Φώτη Μαρία, Χαμάλης Θεόδωρος.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 400€

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων, θα γίνουν κληρώσεις φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων, προσφορά του Photonet. Επιπρόσθετα θα κληρωθούν τρεις φωτοχημικές εκτυπώσεις σε Fuji DPII, με επικόλληση σε Dibond 3mm, προσφορά του Χορηγού Εκτυπώσεων της έκθεσης Filmora Professional Photo Lab και ένα ζευγάρι ακουστικά Panasonic RP-HTX80, προσφορά του μεγάλου Χορηγού της έκθεσης και της Intertech που είναι ο επίσημος διανομέας της Panasonic στην Ελλάδα! Διαθέτουν ασύρματη Bluetooth σύνδεση και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία αποδίδει περίπου 150 λεπτά playback μουσικής με μια ολιγόλεπτη φόρτιση 15 λεπτών ή μέχρι 24 ώρες playback, με μια πλήρη φόρτιση!

Όλες οι κληρώσεις θα γίνουν μέσω του “Τροχού της Τύχης” του περιοδικού. Το μόνο που χρειάζεστε για να συμμετέχετε στις κληρώσεις είναι να έχετε μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο!