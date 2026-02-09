Με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «No Good Men» της βραβευμένης Αφγανής σκηνοθέτιδας Σαχρμπανού Σαντάτ ανοίγει η αυλαία του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερες από 270 ταινίες, ανάμεσά τους διεθνείς και παγκόσμιες πρεμιέρες, μεταμεσονύκτιες προβολές, πειραματικές προτάσεις και πολλά υποσχόμενα ντεμπούτα, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται σε πολλές ενότητες, συμπεριλαμβανομένου του διαγωνιστικού τμήματος.

Το «No Good Men» είναι η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία της Σαχρμπανού Σαντάτ. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία αφηγείται την ιστορία της Νάρου, της μοναδικής γυναίκας οπερατέρ στον κύριο τηλεοπτικό σταθμό της Καμπούλ, λίγο πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Η Νάρου εγκαταλείπει τον άπιστο σύζυγο της και παλεύει να διατηρήσει την επιμέλεια του τρίχρονου γιου της, ενώ έχει πειστεί ότι στο Αφγανιστάν δεν υπάρχει κανένας καλός άντρας. Η γνωριμία της με τον Κοντράτ, έναν διάσημο δημοσιογράφο με τον οποίο διασχίζουν την πόλη καλύπτοντας τις τελευταίες ημέρες της ελευθερίας της, αλλά και μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων έρχονται να κλονίσουν τα πιστεύω της.

Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ φιλοξενεί μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αλλά και νέους ανερχόμενους δημιουργούς. Στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης, αναμένεται να δούμε μεγάλους αστέρες του παγκόσμιου κινηματογράφου όπως τους Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο ατμοσφαιρικό δράμα εποχής «The Weight» του Πάντραικ ΜακΚίνλεϊ, τη Ζιλιέτ Μπινός που συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ με το «Queen at Sea» του Αμερικανού Λανς Χάμερ και υποδύεται μία γυναίκα που πάσχει από άνοια, την Ιζαμπέλ Ιπέρ που ερμηνεύει ένα βαμπίρ στη σύγχρονη Βιέννη στο «The Blood Countess» της Γερμανίδας κινηματογραφίστριας και εικαστικού Ούλρικε Ότινγκερ, την Αμάντα Σέιφριντ που ενσαρκώνει στο «The Testament of Ann Lee» την ηγέτιδα των Shakers, μίας θρησκευτικής αίρεσης που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα, τον Τσάνινγκ Τέιτουμ που επιστρέφει με το «Josephine», ένα οικογενειακό δράμα όπου ένα παιδί γίνεται μάρτυρας μιας σεξουαλικής επίθεσης, και την Έιμι Άνταμς που υποδύεται μια χορεύτρια που παλεύει με την απεξάρτηση στο «At the Sea» του Κορνέλ Μουντρούτσο.

Επίσης, θα δούμε τη βραβευμένη Γερμανίδα ηθοποιό Σάντρα Χούλερ («Ζώνη Ενδιαφέροντος», «Ανατομία μιας Πτώσης») να υποδύεται στην ταινία «Rose» έναν μυστηριώδη «στρατιώτη» που καταφτάνει σε ένα γερμανικό χωριό στις αρχές του 17ου αιώνα, χτίζοντας την αποδοχή του πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα, τον Ιταλοαμερικανό ηθοποιό Τζον Τουρτούρο να ερμηνεύει έναν ηλικιωμένο πορτοφολά στη Νέα Υόρκη που αγωνίζεται να επιβιώσει στον ψηφιακό κόσμο στην ταινία «The Only Living Pickpocket in New York» του Νόα Σέγκαν, που κάνει τη διεθνή της πρεμιέρα στη φετινή Μπερλινάλε, και τον Νιλ Πάτρικ Χάρις, γνωστό από την σειρά «How I Met Your Mother», στην ιστορία ενηλικίωσης «Sunny Dancer» του 25χρονου Άγγλου σκηνοθέτη και παραγωγού Τζορτζ Ζακ. Ενώ, αίσθηση αναμένεται να προκαλέσουν η ποπ σταρ Charli xcx και η ινφλουένσερ Κάιλι Τζένερ που πλαισιώνουν τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ στο mockumentary «The Moment» του Έινταν Ζαμίρι, το οποίο θα προβληθεί στο «Πανόραμα» του φεστιβάλ.

22 ταινίες για τη Χρυσή Άρκτο

Είκοσι δύο ταινίες από 28 χώρες διεκδικούν φέτος τη Χρυσή Άρκτο και τα μεγάλα βραβεία της διοργάνωσης. «Βρήκαμε τόσα πολλά για να ερωτευτούμε στη φετινή εντυπωσιακή επιλογή του Διαγωνιστικού Προγράμματος. Και είμαστε τόσο βέβαιοι για τη γοητεία αυτών των 22 ταινιών που λέμε προκλητικά: “αν δεν βρείτε κάτι εδώ να αγαπήσετε, τότε δεν αγαπάτε τον κινηματογράφο!”… Αυτές οι ταινίες αναδεικνύουν την ποικιλία του κινηματογράφου το 2026. Καθεμία από αυτές είναι φτιαγμένη με ομορφιά και τέχνη και εκπληρώνει τη δική της καλλιτεχνική υπόσχεση», ανέφερε μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη Τύπου της φετινής Μπερλινάλε η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τρίσια Τάτλ.

Ανάμεσα στις 22 ταινίες που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα της διοργάνωσης, συναντάμε νέες ταινίες παλιών γνώριμων του Φεστιβάλ (όπως η Γερμανίδα σκηνοθέτιδα Ανγκελα Σάνελεκ, ο Αυστραλός σκηνοθέτης και διευθυντής Φωτογραφίας Γουόρικ Θόρντον, ο Ούγγρος Κορνέλ Μουντρούτσο, και ο Αντονι Τσεν από τη Σιγκαπούρη), αλλά και ανερχόμενους δημιουργούς από όλον τον κόσμο που διεκδικούν μια θέση στα βραβεία.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι φέτος ο καταξιωμένος Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς, ο οποίος τιμήθηκε το 2015 με τη Χρυσό Άρκτο για την συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο. Φέτος, τη διάκριση αυτή θα λάβει η Μαλαισιανή ηθοποιός Μισέλ Γιο, η οποία είχε βραβευτεί με Όσκαρ το 2023 για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα Πάντα Όλα».

Η ελληνική παρουσία στο φεστιβάλ

Η ελληνική παρουσία στη φετινή Μπερλινάλε εκτείνεται σε διαφορετικές ενότητες του φεστιβάλ, από το διαγωνιστικό πρόγραμμα έως το Forum Expanded. Ανάμεσα στις 22 ταινίες που διαγωνίζονται φέτος για τη Χρυσή Άρκτο, βρίσκονται και δύο ελληνικές συμπαραγωγές. Η πρώτη είναι το «Dust» («Σκόνη») της Βελγίδας σκηνοθέτιδα Άνκε Μπλοντέ, μία συμπαραγωγή Βελγίου, Πολωνίας και Ελλάδας, που εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου εν μέσω της βελγικής τεχνολογικής άνθησης δύο οραματιστές επιχειρηματίες βλέπουν την αυτοκρατορία τους να καταρρέει όταν αποκαλύπτεται η απάτη τους.

Και η δεύτερη, είναι η «Λύτρωση» («Salvation») του Τούρκου σκηνοθέτη Εμίν Αλπέρ, ο οποίος συνεργάζεται για τρίτη φορά με την ελληνική εταιρεία παραγωγής Horsefly Films. Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα τουρκικό ορεινό χωριό και αφηγείται μια ιστορία βίας, πίστης και σωτηρίας, με φόντο την αναβίωση μιας παλιάς οικογενειακής βεντέτας.

Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχει και το πολυαναμενόμενο «Rosebush Pruning» του Καρίμ Αϊνούζ, σε σενάριο του στενού συνεργάτη του Γιώργου Λάνθιμου, Ευθύμη Φιλίππου. Στο καστ της ταινίας, η οποία αφηγείται τη σταδιακή διάλυση μιας πλούσιας οικογένειας Αμερικανών που ζει απομονωμένη σε μία ισπανική βίλα, συμμετέχουν οι Πάμελα Άντερσον, Τζέιμι Μπελ, Κάλουμ Τέρνερ και Ελ Φάνινγκ.

Στην ενότητα «Perspectives», η οποία φιλοξενεί τις πρώτες μεγάλου μήκους ταινίες ανερχόμενων σκηνοθετών, κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του το «A Prayer for the Dying» της Ντάρα βαν Ντούσεν. Πρόκειται για μία διεθνή συμπαραγωγή Νορβηγίας, Σουηδίας, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, που αφηγείται την υπαρξιακή δοκιμασία ενός βετεράνου του αμερικανικού εμφυλίου μέσα σε μια κοινότητα όπου μια θανατηφόρα επιδημία σκορπίζει το χάος.

Παράλληλα, στην ενότητα «Forum Expanded» που φιλοξενεί ταινίες ποικίλης διάρκειας, performances και εκθέσεις, ο Έλληνας σκηνοθέτης Φιλ Ιερόπουλος παρουσιάζει το «Uchronia», μία συμπαραγωγή Ελλάδας και Ολλανδίας, στην οποία το πνεύμα του Αρθούρου Ρεμπώ περιπλανάται στην ιστορία, συναντώντας επαναστατικές μορφές όπως η Έμμα Γκόλντμαν, ο Ντέιβιντ Βοϊναρόβιτς και η Μάρσα Π. Τζόνσον και θέτοντας ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την πολιτική στράτευση και τον ρόλο της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας.

Στην ίδια ενότητα συμμετέχει και η Ελληνογερμανίδα Άνγκελα Μελιτόπουλος, με τη πολυκάναλη εγκατάσταση «Industries of Denial, Stage 10: From Musa Dagh to Port Saïd», μία συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας και Φινλανδίας, την οποία υπογράφει μαζί με τη Γερμανίδα Κέρστιν Σρέντινγκερ. Πρόκειται για μια χαρτογραφική εγκατάσταση που συνδυάζει φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, και συνδέει την ιστορία της σιδηροδρομικής γραμμής της Βαγδάτης και την άρνηση γενοκτονικών πολιτικών, με σύγχρονες μεταναστευτικές διαδρομές και αφηγήσεις κατοίκων του τελευταίου εναπομείναντος αρμενικού χωριού στην Τουρκία, αναδεικνύοντας τη μνήμη ως πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.

Δράσεις εξωστρέφειας για την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, και πιο συγκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου, θα διοργανωθεί δεξίωση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) για την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας στους διεθνείς επαγγελματίες που θα βρεθούν εκεί και τον εορτασμό όλων των ελληνικών συμμετοχών στη φετινή διοργάνωση.

Η δεξίωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τη δικτύωση των δημιουργών από την Ελλάδα στην κορυφαία κινηματογραφική αγορά του κόσμου, για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και ταινιών, για εξεύρεση συμπαραγωγών, χρηματοδοτήσεων και νέων συνεργασιών, καθώς και για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τόπου γυρισμάτων διεθνών παραγωγών. Η δεξίωση σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την τελετή απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα διεξαχθεί το 2027 στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Παράλληλα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνει τη δυνατότητα σε τέσσερις παραγωγούς από την Ελλάδα που συμμετείχαν στο Works in Progress της Αγοράς του 66ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να πάρουν μέρος στην κορυφαία ευρωπαϊκή αγορά European Film Market (EFM) του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Οι δράσεις εξωστρέφειας του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF).

Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο πρόγραμμα Spotlight On, το οποίο φέρνει σε επαφή πρότζεκτ που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ή post-production με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, πιθανούς συνεργάτες, διανομείς και προγραμματιστές φεστιβάλ. Οι παραγωγοί από την Ελλάδα είναι οι: Ιωάννα Μπολομύτη (Atalante Productions) με το πρότζεκτ «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια» σε σκηνοθεσία Θανάση Νεοφώτιστου, Ελένη Κοσσυφίδου (Blackbird Productions) με το πρότζεκτ «Τρόποι για να ξεφορτωθείς λίγη ελευθερία» σε σκηνοθεσία Χρύσανθου Μαργώνη, Μαρίνος Χαραλάμπους (Boycott Films) με το πρότζεκτ «The Lion at my Back» σε σκηνοθεσία Τώνιας Μισιαλή, Διονύσης Σαμιώτης (Tanweer Productions) με το πρότζεκτ «Τελευταία κλήση» σε σκηνοθεσία Sherif Francis.

