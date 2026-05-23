Η τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Grand Théâtre Lumière, όπου η κριτική επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει τους νικητές της φετινής διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Χρυσού Φοίνικα.

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής είναι ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ. Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης ο σεναριογράφος Πολ Λάβερτι, οι σκηνοθέτες Λόρα Βάντελ, Ντιέγκο Σέσπεντες και Κλόε Ζάο, καθώς και οι ηθοποιοί Ντέμι Μουρ, Ρουθ Νέγκα, Ισαάκ ντε Μπανκολέ και Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Το φεστιβάλ άνοιξε με την απονομή τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στη θρυλική Μπάρμπρα Στρέιζαντ, ως αναγνώριση της συνολικής προσφοράς της στην τέχνη. Η Στρέιζαντ, η οποία έχει κατακτήσει και τα τέσσερα κορυφαία αμερικανικά βραβεία ψυχαγωγίας (EGOT), δεν κατάφερε να παραστεί λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Κατόπιν επιθυμίας της, φόρο τιμής στη ζωή και την καριέρα της απέτισε η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Στην ομιλία της, η Ιπέρ αναφέρθηκε όχι μόνο στη σπουδαία πορεία της Στρέιζαντ στον κινηματογράφο, τη μουσική και το θέατρο, αλλά και στη διαχρονική στήριξή της προς την LGBTQ+ κοινότητα, καθώς και προς θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες. Ακολούθησε βίντεο-αφιέρωμα με χαρακτηριστικές στιγμές από την πολυετή καριέρα της, με αποσπάσματα από ταινίες όπως τα Funny Girl (1968), A Star is Born (1976), Yentl (1983) και Meet the Fockers (2004).

Τα βραβεία Α’ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκαν στους ανερχόμενους ηθοποιούς Εμανουέλ Μακία και Βαλεντίν Καμπάν για τις ερμηνείες τους στην ταινία Coward του Λούκας Ντοντ, ένα δραματικό έργο με φόντο τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και θέμα έναν ομοφυλοφιλικό έρωτα στα χαρακώματα.

Το βραβείο καλύτερου σεναρίου απέσπασε ο Εμανουέλ Μαρρέ για την ταινία A Man of His Time, ένα ιστορικό δράμα βασισμένο στη ζωή του προπάππου του, συγγραφέα και μηχανικού, ο οποίος επέλεξε να συνεργαστεί με το καθεστώς του Βισύ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Φεστιβάλ των Καννών θεωρείται διαχρονικά σημαντικός προάγγελος της περιόδου των κινηματογραφικών βραβείων, καθώς πολλές από τις ταινίες που διακρίνονται εκεί συνεχίζουν με επιτυχία την πορεία τους και στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.