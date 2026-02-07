Το Photonet Gallery έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ζωντανούς θεσμούς της ελληνικής φωτογραφικής σκηνής.

Η 7η διοργάνωση έρχεται να συνεχίσει αυτή τη δυναμική πορεία, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το άνοιγμά του προς τη φωτογραφική κοινότητα.

Το πρώτο event του 2026 επιδιώκει να αποτελέσει όχι μόνο μία ακόμη επιτυχημένη έκθεση,αλλά ένα ουσιαστικό σημείο συνάντησης δημιουργών και φίλων της φωτογραφίας.

Για πρώτη φορά, το Photonet Gallery εφαρμόζει ένα διπλό μοντέλο συμμετοχής, συνδυάζοντας: προσωπικές προσκλήσεις προς φωτογράφους που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς του περιοδικού κατά τη διάρκεια του 2025, ανοιχτή διαδικασία υποβολής για όσες και όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό.

Με τον τρόπο αυτό, το 7ο Gallery διατηρεί το υψηλό ποιοτικό του επίπεδο, ενώ παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του Photonet: η φωτογραφία ανήκει σε όσες και όσους έχουν να πουν κάτι ουσιαστικό μέσα από την εικόνα.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο χώρο τέχνης «Μελάνυθρος» (Zάππα 4, Καλλιμάρμαρο) από 11 έως 17 Φεβρουαρίου 2026 και θα πλαισιωθεί από ειδική συλλεκτική έκδοση του Photonet, στην οποία θα δημοσιευτούν όλες οι φωτογραφίες της διοργάνωσης με πλήρη στοιχεία δημιουργών.

Μια επίσκεψη προσφέρει την ευκαιρία να δει κανείς σύγχρονες φωτογραφικές προσεγγίσεις, να γνωρίσει δημιουργούς από κοντά και να βιώσει την ενέργεια μιας ζωντανής καλλιτεχνικής κοινότητας στο κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερα τη βραδιά των εγκαινίων, η εμπειρία θα είναι ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις πλούσιων δώρων.

Ώρες λειτουργίας

Τετάρτη 11/2/26:18:00–21:00(Ημέρα εγκαινίων)

Πέμπτη 12/2/26:17:30–21:00

Παρασκευή 13/2/26:17:30–21:00

Σάββατο 14/2/26: 12:00– 18:00

Κυριακή 15/2/26:12:00– 18:00

Δευτέρα 16/2/26:17:30–21:00

Τρίτη 17/2/26:17:30– 19:00

Το 7ο Photonet Gallery δεν φιλοδοξεί απλώς να παρουσιάσει εικόνες στον τοίχο.

Στοχεύει να καλλιεργήσει διάλογο, να δημιουργήσει συνδέσεις, να ενισχύσει τη σχέση του κοινού με τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία και να προσφέρει στους συμμετέχοντες πραγματική ορατότητα μέσα από ένα αξιόπιστο και καταξιωμένο πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες: