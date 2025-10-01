Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται για έβδομη χρονιά στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025 το AnimeCon Run, στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης», μια γιορτή αφιερωμένη στην anime και manga κουλτούρα, που έχει καταφέρει να δημιουργήσει κοινότητες, φιλίες και καλλιτεχνικές συνεργασίες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες φέτος βρίσκονται νέοι και παλαιότεροι δημιουργοί, που μοιράζονται την τέχνη και την αγάπη τους για τον χώρο. Οι ιστορίες παίρνουν μορφή πάνω σε χαρτί, γυαλί ή πηλό και η φαντασία γίνεται συλλογική εμπειρία.

Από ένα ελληνικό manga σε φεστιβάλ της ιαπωνικής κουλτούρας

Η ιδέα του φεστιβάλ προήλθε από ένα δημιουργικό μέσο, τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού manga το 2013, με αφορμή την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας το 2014. Όπως εξηγεί ο συγγραφέας και παραγωγός της διοργανώτριας ομάδας Mangatellers, Καρυοφύλλης-Χρίστος Χατζόπουλος, η επιθυμία να γιορτάσουν αυτή τη δημιουργία οδήγησε σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιαπωνική ποπ κουλτούρα, τέχνη και παράδοση.

«Είδαμε ότι υπήρχε μεγάλη αγάπη από το κοινό, κάναμε τρεις δημόσιες εκδηλώσεις και μετά έγιναν ιδιωτικές για να μπορέσουν να έρθουν καλεσμένοι από το εξωτερικό», αναφέρει ο κ. Χατζόπουλος. Έτσι, σταδιακά η διοργάνωση εξελίχθηκε σε μια εδραιωμένη διήμερη γιορτή με καλεσμένους από το εξωτερικό, εργαστήρια, cosplays και εκθέσεις από καλλιτέχνες.

Καθώς το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για το anime σιγά σιγά μεγάλωνε με τη διάδοση των streaming πλατφορμών, οδήγησε το φεστιβάλ να καθιερωθεί ως θεσμός όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλη την Ελλάδα, ενώ υπάρχει και έντονη παρουσία ξένων επσκεπτών, δίνοντας του και διεθνή χαρακτήρα. Σήμερα, περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες anime και manga, αλλά και χομπίστες συμμετέχουν στην εκδήλωση, ενώ παράλληλα το cosplay έχει καθιερωθεί ως βασικό κομμάτι του φεστιβάλ.

Φέτος, το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την Ιαπωνέζα pop idol, Mion, αλλά και τον παραγωγό του anime studio Polygon Pictures, Jack Liang, που θα μιλήσει για αυτή τη βιομηχανία. Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί και το Japan Anime Marathon Weekend, με προβολές ταινιών σε συνεργασία με ιαπωνικά στούντιο.

Το κεντρικό μήνυμα παραμένει σταθερό, είναι μια γιορτή αποδοχής της ιαπωνικής κουλτούρας, τέχνης και παράδοσης. Όπως σημειώνει ο κ. Χατζόπουλος, στόχος της διοργάνωσης είναι «οι επισκέπτες να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία, να μπουν σε έναν κόσμο που είναι στο επίκεντρο η ιαπωνική ποπ κουλτούρα και να πει αυτό ήθελα να ζήσω».

Μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών

Η Χριστίνα Μπαϊρακταρίδου, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Lee Yue, συμμετέχει για τρίτη φορά στο Animecon. Ως αυτοδίδακτη καλλιτέχνιδα, απόφοιτη της Σχολής Κινηματογράφου του ΑΠΘ, παρουσιάζει στο κοινό αγαπημένους χαρακτήρες anime και manga, όπως ο Gojo Satoru από το άνιμε Jujutsu Kaisen, αλλά και δικές της πρωτότυπες δημιουργίες. Τονίζει τη σημασία του φεστιβάλ για την προώθηση τοπικών καλλιτεχνών αλλά και τη δημιουργία επαφής με άτομα που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα.

«Προσωπικά αυτή η έκθεση στο φεστιβάλ με έχει βοηθήσει να εξελίξω την παρουσίαση της δουλειάς μου και να πειραματιστώ με νέες τεχνικές, όπως τη ζωγραφική σε γυαλί», λέει η κ. Μπαϊρακταρίδου. Για την ίδια, το Animecon σημαίνει χαρά και διασκέδαση, ενώ ο μεγάλος της στόχος είναι να καταφέρει να ζήσει από την τέχνη της, προωθώντας τους δικούς της χαρακτήρες, που μπορεί να την εμπνεύσουν και στη δημιουργία manga.

Από την άλλη, η Ιωάννα Κεμάλλη παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ με το καλλιτεχνικό όνομα Alora Harlett. Αν και δηλώνει ότι δεν έχει καταλήξει σε ένα σταθερό καλλιτεχνικό στυλ, τα έργα της κινούνται γύρω από πειραματισμούς με βάση δικά της ενδιαφέροντα που κουβαλούν μεγάλη συναισθηματική αξία. «Σε έναν κόσμο όπου όλοι νιώθουμε λίγο χαμένοι, λίγο αβέβαιοι, λίγο μικροί, θέλω εγώ κι η τέχνη μου να είμαστε μια γωνιά παρηγοριάς», τονίζει χαρακτηριστικά.

Στον πάγκο της θα παρουσιάσει χειροποίητα μπρελόκ και καρφίτσες από πολυμερικό πηλό εμπνευσμένα από ιαπωνικά σνακ, γλυκά και anime χαρακτήρες, με ιδιαίτερη περηφάνια για τα sakura mochi και hello kitty dumblings. «Μέσω του Animecon μπορώ να εξελιχθώ, να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να αντιμετωπίσω τους φόβους μου», αναφέρει η κ. Κεμάλλη.

Αντίστοιχα, και οι δυο καλλιτέχνιδες υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα, μια χώρα με μικρό κοινό και λιγοστές ευκαιρίες για καλλιτέχνες στο είδος τους. «Δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό για traditional art και πολλές φορές οι τιμές θεωρούνται υψηλές, αλλά κι εγώ κάπως πρέπει να βιοποριστώ. Η ζωγραφική είναι κι αυτή δουλειά», τονίζει η κ. Μπαϊρακταρίδου. Η κ. Κεμάλλη συμπληρώνει, «συχνά αισθάνομαι ότι κρίνομαι, επειδή το όνειρο μου δεν απευθύνεται σε κάποιο σταθερότερο επάγγελμα και δεν με παίρνουν όλοι στα σοβαρά όταν τους μιλώ για την τέχνη και τους στόχους μου». Το μήνυμα που στέλνουν σε νέους καλλιτέχνες είναι κοινό: Να τολμήσουν παρά τα σχόλια που μπορεί να λάβουν ή τον προσωπικό φόβο και να προσπαθούν για το καλύτερο. Η επιμονή και η πίστη στην τέχνη είναι το κλειδί για να προχωρήσει κανείς.

Το μέλλον του Animecon

Όσον αφορά τις προοπτικές της διοργάνωσης, ο κ. Χατζόπουλος τονίζει ότι βασικός στόχος είναι το Animecon να μεγαλώνει, προσθέτοντας κάθε χρόνο περισσότερες δράσεις γύρω από την ιαπωνική κουλτούρα, τέχνη και παράδοση. Η μεγάλη φιλοδοξία για το μέλλον είναι να φιλοξενηθούν ακόμη μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας των anime και manga, όπως διάσημοι mangaka και voice actors από την Ιαπωνία, και να καταστεί η Θεσσαλονίκη μόνιμος πόλος έλξης για τους φίλους αυτής της κουλτούρας.

Το Thessaloniki Animecon Run δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ για τους λάτρεις της ιαπωνικής κουλτούρας. Είναι ένας θεσμός που στηρίζει νέους καλλιτέχνες, ανοίγοντας δρόμους για να μοιραστούν την τέχνη και το πάθος τους, ενώ δημιουργεί και κοινότητες μεταξύ των συμμετεχόντων και των επισκεπτών. Μέσα από τις ιστορίες της Χριστίνας και της Ιωάννας, γίνεται φανερό ότι το Animecon δεν είναι μόνο εκθέσεις και cosplay, αλλά μια πλατφόρμα που δίνει χώρο στη δημιουργία, την έκφραση και τη σύνδεση.