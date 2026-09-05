Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Ελλάδα στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς αποτελεί τιμώμενη χώρα στην Αγορά της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης. Η έναρξη των εκδηλώσεων προς τιμήν της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου με την παρουσίαση «Greece on Screen» στο θρυλικό ξενοδοχείο Excelsior, όπου φιλοξενούνται οι δράσεις της Αγοράς της Μπιενάλε και από όπου περνούν χιλιάδες προσκεκλημένοι παραγωγοί, σκηνοθέτες, διανομείς και άνθρωποι του κινηματογράφου από ολόκληρο τον κόσμο.

Στην παρουσίαση «Greece on Screen» μίλησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), Λεωνίδας Χριστόπουλος, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Λ. Χριστόπουλος: «Η Ελλάδα θέλει να εξελιχθεί από ανταγωνιστικός τόπος γυρισμάτων σε διεθνή στρατηγικό συνεργάτη»

Αρχικά, ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε στη συγχώνευση των δύο παραδοσιακών οργανισμών, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα επενδύσει 750 εκατ. ευρώ στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

Παράλληλα, μίλησε για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις μεγάλες ευκαιρίες και τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στη χώρα και αναφέρθηκε στις μεγάλες παραγωγές που έχουν γυριστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα («The Odyssey», «House of David», «Triangle of Sadness» κ.ά.), αλλά και στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, δίνοντας τον τόνο με τη φράση «Ας φτιάξουμε την επόμενη ιστορία σας μαζί!».

«Η Ελλάδα δεν θέλει πλέον να είναι απλώς ένα εξαιρετικό location για διεθνείς παραγωγές. Θέλει να εξελιχθεί σε διεθνή στρατηγικό συνεργάτη – μια χώρα όπου οι ιδέες αναπτύσσονται, χρηματοδοτούνται, παράγονται και ταξιδεύουν στον κόσμο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χριστόπουλος.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε, η ελληνική οπτικοακουστική δημιουργική οικονομία έχει αλλάξει κλίμακα: την περίοδο 2013-2024 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 137% και η απασχόληση κατά 147%. Σήμερα, ο κλάδος έχει ετήσια επίδραση 1,914 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, υποστηρίζει 43.959 θέσεις εργασίας και δημιουργεί 581 εκατ. ευρώ ετήσια δημόσια έσοδα.

«Η οπτικοακουστική δημιουργία δεν είναι μόνο πολιτιστική πολιτική. Είναι και αναπτυξιακή πολιτική. Η οικονομική δραστηριότητα μιας παραγωγής διαχέεται σε μεταφορές, τουρισμό, ξενοδοχεία, κατασκευές, τεχνολογία και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διεθνή εικόνα και τις εξαγωγές της χώρας», επεσήμανε ο κ. Χριστόπουλος.

Αναφερόμενος στη δημιουργία του ΕΚΚΟΜΕΔ το 2024, με την ενοποίηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, τόνισε πως η αλλαγή δεν ήταν απλώς διοικητική: για πρώτη φορά συνδέθηκαν σε έναν εθνικό φορέα η πολιτιστική πολιτική, η στήριξη της ελληνικής δημιουργίας και η προσέλκυση επενδύσεων. «Η δημόσια πολιτική πρέπει να ακολουθεί τη δημιουργία, καθώς εξελίσσεται και όχι να την εγκλωβίζει σε παλιές κατηγορίες», δήλωσε.

Όπως είπε, το «Greece on Screen 2026-2030» είναι η ενιαία πενταετής στρατηγική, με περίπου 750 εκατ. ευρώ δημόσιας στήριξης, η οποία αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες: Χρηματοδότηση και Κρατικές Ενισχύσεις, Εξωστρέφεια και Περιφερειακή Συνοχή, Εκπαίδευση-Καινοτομία-Οπτικοακουστική Κληρονομιά και Θεσμική-Τεχνική Υποστήριξη.

Δημιουργείται έτσι ένα ευρύτερο πλέγμα χρηματοδοτικών εργαλείων: Cash Rebate 40% για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές, 15 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη και παραγωγή ελληνικού κινηματογράφου, νέα εργαλεία για animation, XR, video games και μουσική, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυοδοσία δανείων.

«Το Greece on Screen επιχειρεί να μετατρέψει τη δημιουργία σε ένα από τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της χώρας», σχολίασε ο κ. Χριστόπουλος.

Παράλληλα, επεσήμανε πως «η διεθνής εξωστρέφεια αποτελεί κεντρικό μέρος της στρατηγικής», σημειώνοντας πως στόχος είναι περισσότερες διεθνείς συμπαραγωγές, μεγαλύτερη πρόσβαση των ελληνικών έργων στις διεθνείς αγορές και ισχυρότερη παρουσία της χώρας στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις.

«Η φιλοσοφία είναι διπλή: διεθνείς παραγωγές έρχονται στη χώρα – ελληνικές ιστορίες ταξιδεύουν στο εξωτερικό (international productions coming in – Greek stories going out)», ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανθρώπους και στις δεξιότητες, με νέα επαγγελματική εκπαίδευση, training και fellowships, Creative Hub, AI, virtual production και immersive media, αλλά και αξιοποίηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο έχει μετρήσιμους στόχους και συνεχή αξιολόγηση. Οι στόχοι αφορούν την παραγωγή, την απασχόληση, τις δεξιότητες, τις συμπαραγωγές, την περιφέρεια, τη διεθνή παρουσία και τις εξαγωγές. «Η βασική αρχή είναι ότι δεν μετράμε μόνο πόσα χρήματα δαπανήθηκαν, αλλά τι αποτέλεσμα δημιούργησαν», είπε.

Ορ. Ανδρεαδάκης: «Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι βρίσκονται στον πυρήνα της σύγχρονης αφήγησης»

Στο πλαίσιο της συζήτησης «Greece on Screen», ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, τόνισε πως οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι και τα αρχαία ελληνικά κείμενα δεν αποτελούν απλώς κομμάτι του παρελθόντος, αλλά βρίσκονται στον πυρήνα της σύγχρονης αφήγησης και εξακολουθούν να έχουν τεράστια σημασία για τον κινηματογράφο.

Εκκινώντας από την ιστορία του Οιδίποδα, ανέδειξε τη διαχρονική δύναμη των αρχαίων ελληνικών μύθων και την επιρροή τους στο θέατρο, τη λογοτεχνία, την ψυχανάλυση και τη θεωρία της αφήγησης. Συνέδεσε αυτή την παράδοση με την κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, επισημαίνοντας ότι η ταινία αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού για τον Όμηρο, τον Οδυσσέα και τα αρχαία ελληνικά κείμενα.

«Αυτό το καλοκαίρι, είδαμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να συζητούν, να αντιπαρατίθενται, ακόμη και να διαφωνούν έντονα για τα θεμελιώδη νοήματα του έργου του Ομήρου και άλλων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων», σημείωσε ο κ. Ανδρεαδάκης.

Πρόσθεσε ότι το «Greece on Screen» δεν θα πρέπει να σηματοδοτεί ότι η Ελλάδα είναι μόνο τόπος κινηματογραφικών γυρισμάτων, αλλά μπορεί να προσφέρει στους δημιουργούς και έναν τεράστιο πλούτο ιστοριών, χαρακτήρων, συγκρούσεων και αφηγηματικών δομών.

«Σας προσκαλώ να ξανακοιτάξετε μαζί μας αυτές τις πανάρχαιες ιστορίες των Ελλήνων τραγικών: του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αισχύλου, την ποίηση του Ομήρου και της Σαπφούς, καθώς και τα έργα άλλων αρχαίων συγγραφέων και ποιητών. Αυτοί οι μύθοι αποτελούν το θεμέλιο της σύγχρονης αφήγησης», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πολιτικό χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής αφήγησης: «Έργα όπως ο “Οιδίπους Τύραννος”, η “Αντιγόνη” και η “Ορέστεια” εξετάζουν την εξουσία, τη βία, τη δικαιοσύνη και την κατάχρηση της δύναμης, ενώ η “Λυσιστράτη” δείχνει πώς η κωμωδία μπορούσε να σχολιάζει άμεσα την πολιτική και την κοινωνία».

Σημείωσε, επίσης, ότι, παρά τον τεράστιο πλούτο αυτής της παράδοσης, οι αρχαίες ελληνικές ιστορίες έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο πολύ λιγότερο από τα έργα του Σαίξπηρ ή του Τσέχοφ.

«Μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτές τις ιστορίες, να τις ξαναδιαβάσουμε, να τις αμφισβητήσουμε, να τις επανεφεύρουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε για να αφηγηθούμε νέες ιστορίες για το ποιοι είμαστε σήμερα και τι θέλουμε να γίνουμε», πρότεινε.

Είπε, ακόμη, ότι στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου, θα συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα γύρω από τις απαρχές της αφήγησης και τα κλασικά ελληνικά κείμενα.

«Μετά από τρεις χιλιάδες χρόνια, οι ιστορίες αλλάζουν, αλλά η ανθρώπινη ανάγκη να αφηγούμαστε και να μοιραζόμαστε ιστορίες παραμένει ίδια», τόνισε ο κ. Ανδρεαδάκης, κλείνοντας την ομιλία του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ