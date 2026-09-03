Πολιτική χροιά είχε η πρώτη μέρα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Μάγκι Τζίλενχαλ μίλησαν ανοιχτά για τα καυτά θέματα των ημερών μας. Ταυτόχρονα πληθαίνουν τα ερωτήματα για την απουσία των μεγάλων Χολιγουντιανών στούντιο, τα οποία τα τελευταία χρόνια έφερναν στην Μόστρα τις ταινίες που επρόκειτο να κυριαρχήσουν στα Όσκαρ.

Μιλώντας χθες (2/9) λίγο πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ στους δημοσιογράφους ο Τζορτζ Κλούνεϊ, επίτιμος φετινός καλεσμένος, χρησιμοποίησε την λέξη «κακιστοκρατία» για να περιγράψει όσα ζούμε τον τελευταίο καιρό. «Αυτό σημαίνει», δήλωσε, «ότι μια χώρα διοικείται από τους λιγότερο ικανούς ανθρώπους αλλά θα το ξεπεράσουμε».

Ο Αμερικανός σταρ, ο οποίος τιμήθηκε χθες το βράδυ με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τη σύζυγό του Αμάλ Αλαμουντίν και παρέλαβε το ειδικό βραβείο από τα χέρια της ηθοποιού Λόρα Ντερν. Δεν μάσησε, όμως, τα λόγια του. Μίλησε για την κλιματική κρίση και άσκησε σφοδρή κριτική σε όσους αρνούνται την ύπαρξή της. Τόνισε, μάλιστα, ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση εμείς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική, πιο πράσινη πολιτική η οποία θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και θα αποκαταστήσει τη χαμένη μας ισορροπία με το περιβάλλον.

Υποστήριξε, επίσης, τον ηθοποιό Μαρκ Ράφαλο ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για τις δηλώσεις που έκανε εναντίον της συγχώνευσης της Paramount με την Warner Bros: «Είναι κάτι πολύ περίπλοκο γιατί δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί αυτή η συγχώνευση, δεν ξέρω πως θα εγκριθεί». Άσκησε, επίσης, κριτική στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι ιδιοκτήτες της εφημερίδας Washington Post και της πλατφόρμας X.

Κι αυτή η τελευταία δήλωσή του έμοιαζε να ταιριάζει με την εναρκτήρια ταινία του Φεστιβάλ το «Ink», η οποία περιγράφει την εξαγορά της βρετανικής εφημερίδας The Sun από τον Ρούπερτ Μέρντοχ. Η ταινία αυτή που χειροκροτήθηκε θερμά, χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο στυλ του Βρετανού σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ ενώ εξαιρετικές είναι και οι ερμηνείες του Γκάι Πιρς στο ρόλο του Μέρντοχ και του Τζακ Ο’ Κόνελ στο ρόλο του αρχισυντάκτη της The Sun.

Στο ίδιο περίπου ύφος ήταν και οι δηλώσεις της φετινής προέδρου της κριτικής επιτροπής, της Αμερικανίδας ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία, σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει ο συνάδελφός της Βιμ Βέντερς ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ του Βερολίνου, είπε: «Το σινεμά είναι θεμελιωδώς και αναπόφευκτα πολιτικό».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην έλλειψη γυναικών σκηνοθετών στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα όπου υπάρχει μόνο μία ταινία σκηνοθετημένη από γυναίκα. «Υποθέτω ότι απλώς έγινε επιτέλους σαφές ότι οι άνδρες κάνουν καλύτερες ταινίες από τις γυναίκες» σχολίασε ειρωνικά και αναφέρθηκε και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες όπως η χρηματοδότηση και οι προκαταλήψεις. «Για μένα η απάντηση έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση» συμπλήρωσε.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους διεθνών ΜΜΕ, περιέγραψε τη φετινή επιλογή του φεστιβάλ ως την πιο πολιτική των τελευταίων χρόνων σημειώνοντας ότι οι φετινές ταινίες μιλούν για τους πολέμους, την Παλαιστίνη, τη μετανάστευση, την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές εντάσεις, τη συρρίκνωση των ελευθεριών.

Ωστόσο, υποβάθμισε την απουσία των μεγάλων χολιγουντιανών ταινιών δηλώνοντας ότι αρκετές από τις φετινές πολυαναμενόμενες ταινίες δεν ήταν ακόμη έτοιμες. «Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στο Χόλιγουντ. Περνούν μεγάλες δυσκολίες», σημείωσε μιλώντας στο Variety και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα στούντιο θα επιστρέψουν στη Βενετία «καθώς το Φεστιβάλ τους προσφέρει μια εξαιρετική δυνατότητα προώθησης».

Όσον αφορά τις πιέσεις που δέχεται το Φεστιβάλ για να πάρει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση για τα μεγάλα ζητήματα των ημερών μας, ο Μπαρμπέρα δήλωσε: «Ζητούν από τα φεστιβάλ και ειδικά από τη Μπιενάλε πολιτικές θέσεις. Αυτό που συνεχώς τονίζουμε είναι ότι ούτε η Βενετία ούτε τα άλλα φεστιβάλ θα κάνουν τέτοιες δηλώσεις με σκοπό να πάρουν θέση. Είμαστε χώροι ελεύθερης έκφρασης. Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε την ελευθερία της έκφρασης για τους καλλιτέχνες αλλά και για όλους, να προστατεύσουμε την ανταλλαγή των ιδεών ανάμεσα στους καλλιτέχνες, το κοινό και τους κριτικούς. Δεν θα πάρουμε ποτέ σαφή πολιτική θέση, δεν έχει κανένα νόημα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ