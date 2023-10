Η παράσταση «Αγών» είναι μια διασκευή της κλασικής τραγωδίας του Σοφοκλή «Αντιγόνη» – είναι ένα ταξίδι στις σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης ψυχής, μια συμφωνία της σύγκρουσης, ηθικής και φιλοδοξίας, ένα τραγούδι του πνεύματος. στον αγώνα ενάντια στον υλισμό. Η παράσταση είναι ένα είδος αναβίωσης της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή για το σύγχρονο κοινό, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, εξερευνώντας παράλληλα νέες μεθόδους υποκριτικής και σκηνοθεσίας.

Η παράσταση έχει τη μορφή μιας ροκ συναυλίας στην οποία οι χορωδίες παίζουν σημαντικό ρόλο, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη ροκ όπερα σε συνδυασμό με τους δυνατούς ήχους των οργάνων. Ο ρυθμός των ντραμς προσπαθεί να δείξει την καταρρέουσα πραγματικότητα του πρώην βασιλείου. Ο κόσμος του Κρέοντα, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στο θυμό και το χάος, είναι γεμάτος βία και σφετερισμό και η δύναμη των συναισθημάτων του βασανίζει τους άλλους. Η Αντιγόνη παραμένει πιστή στην πίστη και στους προγόνους της. Παρά τη θέληση του βασιλιά, αποδίδει τον δέοντα σεβασμό στους νεκρούς, κάτι που τελικά οδηγεί στο θάνατό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Song of the Goat Theater θα προσπαθήσει να δείξει πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από την αυτογνωσία και τη φίμωση των σκοτεινών πτυχών. Το έργο αντιμετωπίζει ένα κλασικό παγκόσμιο αριστούργημα με έναν καινοτόμο ερμηνευτικό σχολιασμό. Στην παράσταση, το Song of the Goat Theatre συνεχίζει τις πρωτότυπες υποκριτικές του εξερευνήσεις, συνδυάζοντας αυτή τη φορά τον κλασικό μύθο της Ευρώπης με έναν σύγχρονο ροκ ήχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η παράσταση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος OFF Polska που διοργανώνει το Ινστιτούτο Θεάτρου. Συγχρηματοδοτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς.

Σκηνοθεσία: Grzegorz Bral

Δραματουργία: Alicja Bral

Μουσική: Kuba Lechki

Πρεμιέρα: 3 Οκτωβρίου 2023

Εκμαγείο: Ειρήνη Αμανατίδου, Paweł Wydrzyński, Dominik Kujawa, Kuba Lechki, Marcin Zabrocki, Ιγκόρ Κοβαλίκ, Alicja Bral, Γκρέγκορζ Μπραλ